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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Bir kitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Soner HASIRCIOĞLU / DHA
01.08.2019 - 09:19, Son Güncelleme:

Sultangazi'de İETT otobüsü minibüse çarptı!

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Sultangazi'de İETT otobüsü minibüse çarptı!

SULTANGAZİ'de sabah saatlerinde içinde 5 yolcusu bulunan servis minibüsüne arkadan gelen İETT otobüsü çarptı. Savrulan servis aracı bariyerlere çarparken İETT otobüsü ise yaklaşık 300 metre ileride durabildi. Kaza sonrası araçta sıkışan minibüs sürücüsü ve 5 yolcusu yaralandı. 

Olay Sultangazi, Habibler yolu Arnavutköy istikametinde sabah saat 06:00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre 34 LBK 351 plakalı servis aracı sürücüsü Muzaffer Bakar Sultangazi Habibler yolunda Malkoçoğlu Mahallesi mevkiine geldiği esnada gireceği sapağı karıştırdı. İçinde yolcusu bulunmayan aynı yönde ilerleyen ve arkadan gelen 34 TP 6163 plakalı İETT yolcu otobüsünü kullanan Ramazan Çalış ise duramayarak önündeki servis aracına arkadan çarptı. Savrulan servis minibüsü bariyerlere çarparken İETT otobüsü ise yaklaşık 300 metre ileride durabildi.  Kaza sonrası servis aracında bulunan Muhammed Özsoy, Ali Rıza Kuşku, Furkan Uslu, Haydar Holivar ve Abdullah Doğan isimli yolcular yaralanırken, sürücü Muzaffer Bakar ise araçta sıkıştı. 

 OLAY YERİNE ÇOK SAYIDA AMBULANS SEVK EDİLDİ

Kaza Sonrası yoldan geçen sürücüler bir yandan yardıma koşarken diğer yandan da durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Kaza yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleleri yaparak en yakın çevre hastanelere kaldırdı. Hastanelere kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Servis aracında sıkışan Muzaffer Bakar ise olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin yaklaşık 20 dakikalık çalışması sonucu sıkıştığı yerden çıkarıldı. İtfaiye ekipleri Bakar'ı kurtarma çalışması yaparken sağlık ekiplerinin de sürücüye müdahale ettiği görüldü. Sağlık ekipleri Bakar'a ilk müdahaleyi yaparak hastaneye kaldırdı. Hastanede tedavi altına alınan Bakar'ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Polis ekipleri kaza sonrası olay yerinde önlem alarak çalışma yaptı. Kazaya karışan servis aracı ve belediye otobüsü çekici yardımıyla bulundukları yerden kaldırıldı. Polis ekiplerinin kaza ile ilgili çok yönlü soruşturma başlattığı öğrenildi.

 

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