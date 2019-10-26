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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Emin YEŞİL/ İSTANBUL, (DHA)
26.10.2019 - 10:00, Son Güncelleme:

Sultangazi'de hareketli anlar! Görenler genç kızın yardımına koştu

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Sultangazi'de hareketli anlar! Görenler genç kızın yardımına koştu

SULTANGAZİ'de tramvay yolundan ana yola atlayan genç kıza araç çarptı. Ağır yaralanan genç kız hastaneye kaldırılırken polis olayın intihar girişimi mi kaza mı olduğunu araştırıyor.

SERT BİR ŞEKİLDE YERE YAPIŞTI! ASKERLER YARDIMINA KOŞTU

Kaza, saat 19.30 sıralarında Sultangazi 50. Yıl Mahallesi Eski Edirne Asfaltı Yolu Baştabya Kışlası önünde meydana geldi. İddialara göre, tramvay durağına gelen 21 yaşındaki Seçil E., bir anda tramvay yoluna atlayarak, koruma çitlerinden ana yola atladı.

O sırada bir tekstil firmasına ait personel servisi minibüsü genç kısa çarptı. Yerde acı içinde kıvranan genç kızın yardımına araç sürücüsü ve Baştabya kışlasındaki askerler koştu. 

VÜCUDUNUN ÇEŞİTLİ YERLERİNDE KIRIKLAR OLUŞTU

Kazanın meydana geldiği Eski Edirne Asfaltı'nın Gaziosmanpaşa yönünde trafik yoğunluğu oluştu. Öte yandan askerler yolu tek şeride düşürerek trafiğin kontrollü şekilde akışını sağladı.

Bilgilendirilmesi üzerine kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, genç kıza ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Ambulansla Sultangazi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Seçil E.'nin vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar oluştuğu, hastanedeki tedavisinin devam ettiği öğrenildi. 

"TRAMVAY YOLUNDAN ANİDEN YOLA FIRLADI"

Minibüs şoförü Hüseyin Yavaş, "Tramvay yolundan aniden ana yola fırladı. Aracı durduramadım, vurdum. Arabayı durdurdum, müdahale ettim.

Ambulansı çağırdık. Ambulans geldi aldı, götürdü" dedi. Bir başka görgü tanığı ise, "Çitlerin üzerinden yola atladı. Bizi gördü durdu.

Biz zaten hızlı geliyorduk. O anda vurduk" diye konuştu.

Kaza ile ilgili çalışma başlatan polis, olayın intihar girişimi mi kaza mı olduğunu araştırıyor.   

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Son 24 saatte ne oldu? (26.10.2019)İşte Türkiye ve dünya gündemine dair gelişmeler, son 24 saatte yaşanan olaylar..
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