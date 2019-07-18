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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Alper KORKMAZ - Emin YEŞİL / İSTANBUL ,(DHA)
18.07.2019 - 15:21, Son Güncelleme:

Sultangazi'de gerginlik

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Sultangazi'de gerginlik

SULTANGAZİ'de sahte ayakkabı imalathanesine yapılan baskında imalathane sahipleri polis ekiplerine direnince arbede yaşandı. Olay yerine çok sayıda takviye polis ekibi sevk edilirken, 8 kişi gözaltına alındı. 

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  • Sultangazide sahte ayakkabı imalathanesine baskında gerginlik
  • Sultangazide sahte ayakkabı imalathanesine baskında gerginlik
  • Sultangazide sahte ayakkabı imalathanesine baskında gerginlik
  • Sultangazide sahte ayakkabı imalathanesine baskında gerginlik
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri beraberindeki firma avukatları eşliğinde ünlü markaların sahte ürünlerini üreten bir imalathaneye baskın düzenlendi. Baskın sırasında imalathane sahipleri polise ve avukatlara engel olmak istedi.

Yaşanan arbede sonrası kalabalığında artması nedeniyle polis ekipleri takviye ekip istedi. İmalathanenin bulunduğu sokağa çok sayıda polis ekibi, zırhlı araçlar ve toma sevk edildi. Sokağın araç ve yaya trafiğine kapatıldığı olayda polisle kalabalık arasında zaman zaman gerginlik yaşandı.  

1000 ÇİFT AYAKKABI ELE GEÇİRİLDİ 

Ayakkabı imalathanesine giren görevliler içeride bulunan yaklaşık 1000 çift ayakkabıyı kamyonete yükledi. İmalathanede sahte ayakkabıların yanı sıra çok sayıda astar ve yine ünlü markalara ait ayakkabı kutuları ele geçirildi. 8 kişi gözaltına alındı. 

SAHTE ÜRÜNLERİ SAVUNDULAR

Baskın sırasında mahalle sakinleri sokak üzerinde toplanırken, imalathane sahiplerinin yakınları da buraya geldi. İmalathane sahibinin kuzeni olduğunu söyleyen Efendi Arslan, "Burada çakma ürünler yapılıyor.

Avukatlar ve polis canları istediği gibi gelip baskın yapıyorlar. Bir sürü dükkana tek tek giriyorlar buna göz yumuyorlar. Bu benim amcamın oğlunun dükkanıdır. Gerginlik var." diye konuştu. 

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