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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Emin YEŞİL/ İSTANBUL (DHA)
23.07.2019 - 11:01, Son Güncelleme:

Sultangazi'de esnafın kâbusu oldu! Her yerde aranıyor

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İstanbul Sultangazi'de fiyatı düşük herhangi bir eşya satın alırken sahte 200 lira verip para üstü alarak 8 esnafı dolandırdığı ileri sürülen kadın polis tarafından aranıyor. Kadının benzer şekilde iki ayrı iş yerinden yaptığı dolandırıcılık anları güvenlik kameralarına yansıdı.

Sultangazi 50. Yıl Mahallesi ve Cebeci Mahallesi'nde sahte 200 lira ile alışveriş yapan bir kadının, aynı yöntemle biri taksici 8 esnafı dolandırdığı ortaya çıktı. Alışveriş yaptığı esnaflardan 20-25 liralık ürün alan kadın, parasını ödemek için dükkan sahiplerine 200 lira verip para üstü alarak, iş yerlerinden ayrıldı.

Aynı kadın Uğur Mumcu Mahallesi'nde bulunan bir taksi durağına gelerek Gaziosmanpaşa'ya gitti. Taksiciye de sahte 200 lira veren kadın, para üstünü aldıktan sonra taksiden inerek kayıplara karıştı. Kadının iki ayrı iş yerinden yaptığı dolandırıcılık olayı güvenlik kamera görüntülerine yansıdı. Dolandırılan esnaflardan 2 kişi polis merkezine başvurarak kadından şikayetçi oldu. Polis benzer şekilde 8 esnafı dolandırdığı ileri sürülen kadını yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

"İLK BAKTIĞIMDA SAHTE OLDUĞUNU ANLAYAMADIM"

Telefon kılıfları satan Taner Göksel, "Genç bir kadın geldi. Bizden kulaklık alacağını söyledi. Biz de kulaklık seçeneklerini sunduk. 20 lira olan kulaklığı seçti. Çantasından ilk olarak 10 lira çıkardı. Daha sonra 200 lira çıkardı. Bana 200 lirayı verdi. Parayı ilk aldığımda sahte olduğunu anlayamadım. 200 lirayı aldıktan sonra kasaya attım. Kadın gittikten sonra tekrar paraya baktım. Sahte olduğunu anladım. Bunun üzerine olayı polis karakoluna intikal ettirdim. Hatta burada birkaç esnafa da aynı şeyi yapmış. Sahte para vermiş" dedi.

Taksi durağı sahibi Ercan Gökçe ise, "2 gün önce bir arkadaşımızın aracına biniyor. Kendisine 200 lira veriyor. 200 lira da sahte. Biz de diğer taksici arkadaşlarımızı uyardık. Bayram yaklaşıyor. Arkadaşlarımız duyarlı olsun, alın terlerini böyle insanlara yedirmesinler. Görüldüğü yerde 155'e ihbar edilsin" diye konuştu.

"BAYRAMA YAKIN OLDUĞU İÇİN SAHTE PARA OLAYLARI ÇOK OLUYOR"

Melih Savurgan adlı esnaf da Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla 'sahte para' dolandırıcılığının çoğaldığını belirterek, "Bize gelmedi. Yan komşumuza gelmiş. 200 liralık banknotlar yapmışlar. Orijinallerine de çok yakın. O yüzden esnaf arkadaşlarımızın daha dikkatli, olmaları tavsiyesinde bulunuyorum. Tam bayrama yakın bir zaman olduğu için, bu tür sahte para olayları çok oluyor. Para sayma makineleri bu konularda acil ihtiyaçtır" dedi.

Sultangazide esnafın kâbusu oldu Her yerde aranıyor

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