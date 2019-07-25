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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
25.07.2019 - 11:11, Son Güncelleme:

Sultangazi'de dehşet saçtı, daha sonra balkona çıkıp izledi

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İstanbul, Sultangazi’de sokak ortasında komşularıyla tartışmaya başlayan bir şahıs, tartışmanın büyümesi üzerine komşularını bıçakladı. Biri ağır 2 kişinin yaralandığı olayda saldırgan polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken olay güvenlik kameralarına yansıdı. İki kişiyi yaraladıktan sonra evine çıkarak balkondan olup biteni izlediği iddia edilen şahıs ekip arabasına bindirilerek götürüldü. 

Sultangazi İsmetpaşa Mahallesi 108. Sokak’ta meydana gelen olayda iddiaya göre, aynı sokakta oturan komşular arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine adının Kasım olduğu öğrenilen yaşlı adam 2 komşusunu birden bıçakladı.

Sultangazide dehşet saçtı, daha sonra balkona çıkıp izledi

Aldığı bıçak darbeleriyle yaralanan iki kişi sokakta bulunan vatandaşlar tarafından minibüsle hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan Fatih isimli inşaat işçisi ameliyata alınırken, durumunun ağır olduğu ifade edildi. 

EVE ÇIKIP BALKONDAN İZLEMİŞ

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri çevredeki vatandaşlarla konuştuktan sonra saldırgan şahsın evde olduğunu öğrendi. Eve çıkan polis ekipleri yaşlı adamı gözaltına aldı. İki kişiyi yaraladıktan sonra evine çıkarak balkondan olup biteni izlediği iddia edilen şahıs ekip arabasına bindirilerek götürüldü. 

YAŞANAN ANLAR GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Öte yandan, komşular arasında yaşanan tartışma anlarının ardından 2 kişinin bıçaklanarak yaralandığı olay güvenlik kameralarına yansıdı. Güvenlik kamera görüntülerinde komşuların arasında yaşanan kavga anları, bıçaklanan bir şahsın yere düşmesi görülüyor.

Çevredeki vatandaşların koşturduğu anlarda yaralıların vatandaşlar tarafından minibüse konularak hastaneye götürüldüğü de görüntülere yansıdı. 

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