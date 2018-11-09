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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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Gündem
Emin YEŞİL/DHA
09.11.2018 - 14:08, Son Güncelleme:

Sultangazi'de dehşet anları! İki tramvay peş peşe çarptı…

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Sultangazi'de tramvay rayları üzerinde temizlik çalışması yapan 44 yaşındaki İsmail Ünlü'ye 2 tramvay birden çarptı. Vücudunda kırıklar oluşan Ünlü'nün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Olay, Sultangazi Eski Edirne Asfaltı Hacı Şükrü Durağı'nda dün saat 14.00 sıralarında meydana geldi. Tramvay raylarında temizlik çalışması yapan temizlik görevlilerinden İsmail Ünlü, diğer işçilerle birlikte rayların arasındaki boşluğa geçti. Tam bu sırada Ünlü'ye Topkapı-Mescid-i Selam yönünden gelen tramvay çarptı. Çarpmanın etkisiyle diğer raylara fırlayan Ünlü'ye bu kez aksi istikametten gelen tramvay çarptı. İki tramvay arasında kalan Ünlü, kazayı vücudunda kırıklar ve hafif sıyrıklarla atlattı. 

Yaşanan kazanın ardından Ünlü'nün yardımına yanındaki işçi arkadaşları, çevredeki vatandaşlar ve bir kadın doktor yetişti. Görgü tanıkları, kadın doktorun ilk olarak yaralı adamın bilincini kontrol ettiğini ve daha sonra konuşarak moral verdiğini söyledi.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yerde yatan yaralı İsmail Ünlü'ye kaza yerinde ilk müdahaleyi yaptı. Ünlü, daha sonra ambulansla Gaziosmanpaşa'da özel bir hastaneye kaldırıldı. Vücudunda kırıklar oluşan Ünlü'nün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Sultangazide dehşet anları İki tramvay peş peşe çarptı…

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