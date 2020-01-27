Sultangazi'de çöpe atılan parayı bulup sahibine verdiler

Sultangazi Yunus Emre Mahallesi'nde Fatmagül Çetin'e ait fırında, içinde 400 TL bozuk para bulunan poşet, yanlışlıkla çöpe atıldı. Fırındaki çöplerle birlikte para poşetinin de çöpe atıldığını fark eden fırın sahibi Çetin, belediyeden yardım istedi.

Mahalledeki çöpleri toplayan çöp kamyonu depolama tesisine gitmeden durduruldu. Sultangazi Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü parkına getirilen kamyondaki çöpler alana boşaltıldı. Temizlik işçileri, yaklaşık 5 ton çöpün içinde 400 TL para olan poşeti aradı. Çöpün içinde yapılan aramalarda poşet bulundu. 400 TL Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri tarafından tutanakla Fatmagül Çetin'e teslim edildi.

Çöplerin arasında parası bulunan Çetin "Parayı burada oğlum karıştırarak çöpün içine atmış. Bizde belediyeyi aradığımızda, belediye çalışanları paramızı buldu ve bize teslim ettiler. Belediyenin bu parayı bulması bizim için gerçekten çok şaşırtıcı oldu. Onlara teşekkür ederiz" dedi.