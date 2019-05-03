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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Emin YEŞİL/ İSTANBUL, (DHA)
03.05.2019 - 10:50, Son Güncelleme:

Sultangazi'de beyzbol sopalı akraba dehşeti

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İstanbul, Sultangazi'de 1 kişi akrabaları tarafından beyzbol sopasıyla öldüresiye dövüldü.

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  • Beyzbol sopalı akraba dehşeti
  • Beyzbol sopalı akraba dehşeti
  • Beyzbol sopalı akraba dehşeti
  • Beyzbol sopalı akraba dehşeti
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Uğur Mumcu Mahallesi 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Meydanı'nda meydana gelen olayda iddialara göre, aralarında daha önce husumet bulunan 24 yaşındaki Sergen Durmaz ve 2 akrabası arasında meydanda başlayan tartışma kavgaya dönüştü. Öfkeli akrabalar Sergen Durmaz'ı yere yatırarak yanında getirdikleri beyzpol sopasıyla başına vurdu. Onlarca kişinin gözü önünde Durmaz'ı öldüresiye döven 2 kişi, çevredekilerin müdahalesiyle olay yerinden uzaklaştı. 

AMBULANS GELENE KADAR TAMPON YAPTI

Başına aldığı darbelerle kanlar içerisinde kalan Sergen Durmaz'a ilk müdahaleyi meydandakiler yaptı. Emirhan Yüzgeç adlı bir genç yerde yatan Durmaz'ı görünce aracını durdurarak yardıma koştu.

Yüzgeç, ambulans gelinceye kadar Durmaz'ın daha fazla kan kaybetmesini önlemek için müdahalede bulundu. Sergen Durmaz'ın kan kaybını durdurmak için eliyle tampon görevi yapan Emirhan Yüzgeç, bir yandan da Durmaz'dan kendisini bıçaklayanları tanıyıp tanımadığını öğrenmeye çalıştı. 

OLAY YERİNE GELEN YAKINLARI POLİSE SALDIRMAYA ÇALIŞTI

Olay yerine gelen Sergen Durmaz'ın yakınları, kendilerini sakinleştirmeye çalışan polislere saldırmaya çalıştılar. Sergen Durmaz'a saldıran 2 kişiyi tanıdıklarını söyleyen Durmaz'ın akrabaları daha sonra olay yerinden koşarak ayrıldılar. Olay yerinde inceleme yapan polis ucu yamulmuş bir bıçak buldu.

Durmaz'ın vücudunda bıçak izine ise rastlanmadı. Durmaz, olay yerine sevk edilen ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. 

"YERE YATIRDILAR, BEYZBOL SOPASIYLA VURMAYA BAŞLADILAR"

Sergen Durmaz'a yardım etmeye çalışan Emirhan Yüzgeç, "Biz arabayla gelirken 2 kişinin bir kişiyi kovaladığını gördük. Ondan sonra yere yatırdılar. Beyzbol sopasıyla vurmaya başladılar. Ondan sonra biz aşağı indik.

Onlardan biri beyzbol sopasıyla aşağıya doğru kaçtı. Diğeri de yukarıya doğru kaçtı. Ondan sonra biz hemen müdahale etmeye başladık.

Ambulansı bekledik. Bıçak yerdeydi. Bıçak yarası görmedik." dedi. Polis saldırı sonrası kaçan saldırganları arıyor.

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