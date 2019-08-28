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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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DHA
28.08.2019 - 11:13, Son Güncelleme:

Sultangazi'de akılalmaz görüntü! Birbirleriyle yarıştılar

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Sultangazi'de akılalmaz görüntü! Birbirleriyle yarıştılar

İstanbul Sultangazi'de 5 katlı bir binanın çatı katına çıkarak intihar girişiminde bulunan Yasin A., 1 saatlik uğraşın ardından ikna edilerek indirildi. Yasin A.’nın girişimini çok sayıda kişinin cep telefonu kamerasına kaydettiği görüldü

Olay, Sultangazi, Sultançiftliği Mahallesi’nde meydana geldi. Yasin A. (22), Eski Edirne Asfaltı Caddesi üzerinde bulunan 5 katlı bir binanın çatı katına çıktı. Durumu fark eden vatandaşlar, polisi aradı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve 112 Acil servis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, Yasin A.’nın atlama ya da düşme ihtimalini göz önünde bulundurarak zemine şişme branda açtı. Eski Edirne Asfaltı Caddesi ise, Gaziosmanpaşa istikametinde araç trafiğine kapatıldı.

GÖRÜNTÜLEMEK İÇİN YARIŞTILAR

Yaklaşık 1 saat süren intihar girişimi boyunca yüzlerce kişi olayı film izler gibi seyretti. Kimi vatandaşlar, yaşananları cep telefonuyla kayda aldı, kimileri ise sosyal medya üzerinden canlı yayın yaptı. Polisin uğraşları sonuç vermeyince devreye Yasin A.’nın bir arkadaşı girdi. Arkadaşı, Yasin A.’yı bir süre boyunca polisle birlikte ikna etmeye çalıştı. Yaklaşık 1 saat süren intihar girişimi, gencin ikna edilmesiyle son buldu. Bulunduğu yerden inen Yasin A. ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Sultangazide akılalmaz görüntü Birbirleriyle yarıştılar

GEÇEN YIL DA İNTİHAR GİRİŞİMİNDE BULUNMUŞ

Öte yandan, Yasin A.’nın geçen yıl da 50. Yıl Mahallesi’nde inşaat halindeki bir binanın çatı katına çıkarak intihar girişiminde bulunduğu öğrenildi. Yasin A.’nın arkadaşı, "Psikolojik bir sorunu yok. Bu iki oldu zaten. Daha önce de çıkmıştı. 8 senelik arkadaşım. Bugün de çıktı" dedi.

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