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    Sultanbeyli’de 3 araç birbirine girdi: Yaralılar var

    DHA
    13.04.2018 - 06:36 | Son Güncelleme:

    İstanbul Sultanbeyli'de meydana gelen trafik kazasında 9 kişi yaralandı.

    Kaza, Adil Mahallesi Ekol Caddesi ile Demokrasi Caddesi’nin kesiştiği noktada meydana geldi. Kırmızı ışık ihlali nedeniyle meydana geldiği iddia edilen kazada 3 araç birbirine girdi. Kazayı gören çevredekiler hemen polis ve sağlık ekiplerine haber verdiler. Kazaya karışan 3 araçta bulunan biri 2 yaşındaki bebek toplam 9 kişi yaralandı.

    Yaralananlar olay yerine gelen ambulanslarla çevre hastanelere kaldırılırken 8 kişinin durumunun iyi olduğu bir kişinin ise sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Kazaya ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.

    Sultanbeyli’de 3 araç birbirine girdi: Yaralılar var

    Sultanbeyli’de 3 araç birbirine girdi: Yaralılar var

    Etiketler: Sultanbeyli , zincirleme kaza , NoMobil , gündem
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