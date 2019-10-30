Sultanahmet’te renkli kutlama
İstanbul Sultanahmet Meydanı’nda önceki gece İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin organize ettiği konsere binlerce kişi katıldı.
Meydanın iki yanında yapılan ışık gösterileri, Tarihi Yarımada ve İstanbul Boğazı eşliğinde muhteşem görüntüler oluşturdu. Şevval Sam’ın ardından sahneye çıkan Şehir Tiyatroları sanatçıları Cumhuriyet Oratoryosu’nu sahneledi. Nâzım Hikmet’in Kurtuluş Savaşı Destanı şiirinin ve Halide Edip Adıvar’ın 23 Mayıs 1919’da Sultanahmet Meydanı Mitingi’nde yaptığı konuşmanın da oyunlaştırıldığı oratoryo vatandaşlardan büyük alkış aldı. Konserde Fahir Atakoğlu ile orkestrası ve son olarak da Athena grubu sahne aldı.
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