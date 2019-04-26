Sultanahmet’e 570 bin lalelik halı
İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından 2005 yılında başlatılan Lale Festivali bu yıl da tüm renkliliğiyle sürüyor. Festival kapsamında her yıl Ayasofya Meydanı’nda hazırlanan laleden dev Anadolu halısı yine turistlerin ilgi odağı oldu. Halının son lalelerini İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu dikti.
Konya’da üretilen yerli laleler kullanılarak peyzajı yapılan dünyanın en büyük lale halısının açılışında İmamoğlu şunları söyledi: “1460 metrekarelik lale halısında 570 bin lale kullanıldı ve 4 farklı motif oluşturuldu. Burada önemli bir emek var. Bu emeğin karşılığı olarak bereket ve kahramanlığı sembolize eden koçboynuzu, aile birlikteliğini simgeleyen bukağı, suyun hayattaki önemini vurgulayan su yolu ile bolluğu sembolize eden pıtrak desenleri, halı üzerinde farklı ölçeklerde karma olarak kullanılmıştır. Halısıyla, lalesiyle motifleriyle tarihimizin sizlerle buluşması bizim için keyif, 30 Nisan’a kadar devam edecek. Bütün İstanbullu hemşerilerimizin bir tarafından Ayasofya, bir tarafında Sultanahmet olan güzel bir İstanbul anısıyla buradan ayrılmalarını diliyorum.”
İBB MECLİSİ’NDEN UZLAŞMA
İBB Meclisi’nde, CHP’nin önerdiği Uyuşturucuyla Mücadele Komisyonu kurulmasına ilişkin teklife önceki gün ret oyu veren AK Parti Grubu, dünkü oturumda teklife olumlu yanıt verdi. Mevcut Sosyal Hizmetler Komisyonu’nun adına “Uyuşturucuyla Mücadele” ibaresinin eklenmesine, Toplumsal Cinsiyet Eşitliği için de ortak çalışma yapılmasına karar verildi. Toplantıda, İBB’nin 2018 yılı faaliyetlerini içeren rapor ile İETT’nin Faaliyet Raporu da CHP’li meclis üyelerin de onayıyla 270 oyla kabul edildi.
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