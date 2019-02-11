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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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11.02.2019 - 10:52, Son Güncelleme:

Sultan Işık kimdir? Sultan Işık'ın biyografisi

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Sultan Işık kimdir? Sultan Işık'ın biyografisi

Yeşilay Genel Müdürü Sultan Işık'ın kim olduğu ve kariyeri, basında yer alan haberlerin ve katıldığı televizyon programlarının ardından merak konusu oluyor. 2018 yılından bu yana Yeşilay Genel Müdürü olan Sultan Işık'ın lisans diploması psikoloji alanındadır. İşte, Sultan Işık'ın biyografisi...

İstanbul’da doğmuştur. Lisans eğitimini George Mason Üniversitesi Psikoloji Bölümünde ana dal ve Küresel İlişkiler Bölümünde de yan dal yaparak başarıyla tamamlamıştır. İlk yüksek lisansını İstanbul Şehir Üniversitesi Kültürel Çalışmalar alanında gerçekleştirmiş olup halen aynı üniversitenin Klinik Psikoloji alanında ikinci yüksek lisansına devam etmektedir.

Üniversitede asistanlık yaptığı dönemde proje bazlı belediyelerde psikolog olarak görev almıştır. Lacivert dergi kurucularından olup 2 yıl boyunca derginin yazı işleri müdürlüğünü başarıyla yürütmüştür. 2016 yılında Meva Rehabilitasyon Merkezinde yeniden uzmanlık alanında çalışmalarına başlamıştır. 2017’de Yeşilay Genel Müdür Yardımcılığı görevini üstlenmiştir. 2018 Temmuz ayı itibari ile Genel Müdür olarak Yeşilay ailesine katkı vermeyi sürdürmektedir.

Uzun yıllar çeşitli dernek ve sivil toplum kuruluşlarının yurt içi ve yurt dışı hizmetlerine gönüllü olarak katılmıştır. Yeşilay’daki görevleri ile sivil toplum gönüllülüğünü profesyonel hayata taşımıştır.  

Alanında pek çok ulusal ve uluslararası kongreye ve sempozyuma katılım göstermiş, konuşmacı olarak yer almıştır.  İyi derecede İngilizce bilmektedir.

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