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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Ömer ERBİL
16.11.2018 - 08:30, Son Güncelleme:

Süleymaniye betonlaşıyor

Ömer Erbil
Ömer Erbil
omer.erbil@hurriyet.com.tr
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Ömer Erbil
Ömer Erbil
omer.erbil@hurriyet.com.tr
Süleymaniye betonlaşıyor

Süleymaniye Dünya Miras Alanı’nda eski ahşap evlerden geriye neredeyse tek parsel kalmadı. Çoğu yıkılıp yerlerine betonarme evler inşa edildi, bazılarının üstüne de çirkin ahşap giydirmeler yapıldı. Bu yeni yapılaşmalardan tarihi Süleymaniye Camisi’ni görmek için bile yakınına kadar gitmek gerekiyor.

İSTANBUL Haliç’e hâkim bir tepe üzerinde, kent siluetinde belirleyici bir nokta oluşturan Süleymaniye Külliyesi ile Şehzade Mehmet Külliyesi çevresinde yer alan Süleymaniye, Vefa, Vezneciler semtleri UNESCO Dünya Miras Alanı içinde kalıyor. Süleymaniye Külliyesi dışında Kalenderihane ve Molla Gürani Camisi bu bölgenin ayakta kalmayı başaran en önemli mimari yapıları. Eski Süleymaniye ahşap evleri ise her geçen gün bakımsızlık ve bilinçli yakılmalarla birer birer yok oldu. 2005 yılında Süleymaniye yenileme alanı ilan edildi. Fatih Belediyesi’nce sürdürülen ‘Süleymaniye’yi Yenileme Projesi’ ile tarihi semtteki ahşap cumbalı evlerin kurtarılması hedeflendi. Projede, ilk etapta 39 ada 733 parselde toplam 707 evin yenileneceği duyuruldu. Ancak birçok ev betonarme yapılıp üstleri çirkin ahşap giydirmelerle kaplandı.

Süleymaniye betonlaşıyor

BAKALIM YIKACAKLAR MI?

Restorasyon Kültür Varlıkları Koruma Derneği Başkanı Serhat Şahin ile Süleymaniye’de dolaşıyoruz. Şahin, pek çok yapıyı hem Süleymaniye Alan Başkanlığı’na hem de 1 Numaralı Yenileme Alanları Koruma Kurulu’na şikâyet ettiklerini anlatıyor. Şahin, külliyenin arka sokağında 619 Ada’da yer alan ve daha önce Fatih Belediyesi tarafından kültür merkezi olarak kullanıldığını söylediği binaları da projeye uygun olmadığı gerekçesiyle Koruma Kurulu’na şikâyet etti. Koruma Kurulu 06.09.2018 tarih ve 3445 sayılı kararı ile binadaki kaçak çatı katının ve projeye uygun olmayan eklemelerin kaldırılması için belediyeye altı ay süre verdi. Şahin, “Bina Fatih Belediyesi’ne ait. Yıkması gereken de aynı belediye. Takipçisi olacağım bakalım yıkacaklar mı?” diyor. İstanbul’un en eski yapılarından olan M.S. 5. yüzyıla tarihlenen Hagios Theodoros Kilisesi, fetihten sonra Molla Gürani Camisi olarak kullanılan yapının etrafında, camiye 20 metre mesafede 565 ada 7 parselde 3 katlı betonarme ve kırmızı tuğlalı yeni bir binanın yapıldığını görüyoruz. Şahin, bu inşaat için de kurula şikâyette bulunacağını söylüyor.

Süleymaniye betonlaşıyor

BELEDİYE: RUHSATLI BİNALAR

Fatih Belediye Başkanlığı, hem kurul kararıyla yıkımı istenen çatı katı hem de Molla Gürani Camisi’ne bitişik yapılan inşaatla ilgili sorularımıza, “Sorulan yerler Süleymaniye Yenileme Alanı’nda kalan, Yenileme Kurulu’nca onaylanan belediyesinden ruhsat alınarak yapılan binalardır” yanıtı verdi. Şahin ise şunları söyledi: “İstanbul Üniversitesi’ne ait Süleymaniye Külliyesi’ne 50 metre yakınında modern mimari cephesi ile Dünya Kültür Mirası alanıyla uyuşmayan yapı veya külliyenin 5 metre yakınındaki mülkiyeti Fatih Belediyesi’ne ait gabariye aykırı kaçak katlı yapı üzerinden incelediğimizde Alan Yönetimi Başkanlığı’nın, Koruma Bölge Kurulları’nın ve yerel yönetimlerin yetersizliği, konunun açıkça devletin en üst kademesinde ele alınması gerekliliği ortaya çıkıyor.”

Ömer Erbil
Ömer Erbil
omer.erbil@hurriyet.com.tr
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