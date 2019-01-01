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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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HAKKARİ (AA)
01.01.2019 - 09:19, Son Güncelleme:

Süleyman Soylu yeni yıla Yüksekova’da girdi

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Süleyman Soylu yeni yıla Yüksekova’da girdi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "2019'da daha büyük, daha zengin, daha özgür daha güçlü Türkiye arzu ediyoruz. Karmaşık yapmaya çalıştıkları dünyayı sulhe, huzura, sükuna kavuşturabilmek, Anadolu'dan yükselen kardeşlik duygusunu dünyanın her noktasına iletebilmek için güçlü Türkiye'ye ihtiyaç var." dedi.

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  • Süleyman Soylu yeni yıla Yüksekova’da girdi
  • Süleyman Soylu yeni yıla Yüksekova’da girdi
  • Süleyman Soylu yeni yıla Yüksekova’da girdi
  • Süleyman Soylu yeni yıla Yüksekova’da girdi
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Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki Evliyetepe Üs Bölgesi'ni ziyaret eden Bakan Soylu, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı telefon bağlantısının ardından nöbet tutan Polis Özel Harekat ve Jandarma Komandolara ziyarette bulundu.     

Soylu, burada nöbet tutan güvenlik güçleriyle sohbet etti, Uzman Çavuş Mustafa Baykal'ın babası ile telefonda görüştü.     

Baykal'ın babasının yeni yılını kutlayan Soylu, "Evlatlarınız burada önemli bir vatan görevi yapıyor. Cumhurbaşkanımızla görüştürdük onları. Cumhurbaşkanımızın dualarını aldılar. Allah evladınızı size ve milletimize bağışlasın." ifadesini kullandı.     

Daha sonra, jandarmaların üs bölgesinde yaptığı igloda komutan ve güvenlik güçleriyle sohbet eden Soylu, Polis Radyosu'na bağlandı.     

Yayında, tüm vatandaşların ve güvenlik güçlerinin yeni yılını kutlayan Soylu, Yüksekova ilçesindeki 2 bin 970 rakımlı Evliyatepe'den tüm insanlığa 2019'da huzur, barış, güvenlik ve esenlik dileklerini iletti.     

"ALLAH AYAKLARINI TAŞTAN ESİRGESİN"     

Yeni yılda, üs bölgesinde kahramanlarla bir araya geldiklerini aktaran Bakan Soylu, şöyle devam etti:     

"Jandarmamız, komandolarımız, polis özel harekatımız, güvenlik korucularımız, hep birlikte 2019'a iyi dileklerle, güzel temennilerle girdik. İnşallah 2019 hepimizin dilediği ve dua ettiği gibi olur. Burada yaklaşık 3,5 metre kar var. Çıkışımız 3 saat aldı. Bulunduğum yerde kahramanlarımız karı oyarak 5-6 metrekarelik oturma alanı yapmışlar. Biraz önce onlarla birlikteydik. Şunu milletimize söylemek isterim. Gece gündüz bu ülkenin huzuru, refahı, bölünmez bütünlüğü, güvenliği, ülkemin her noktasında, sınırlarında, ülkemin şehirlerinde, köylerinde, kasabalarında, insanların huzurlu şekilde yarına bakabilmesi için görev yapan güvenlik kuvvetlerimiz var. Öncelikle onların yeni yılını tebrik ediyorum. Allah ayaklarını taştan esirgesin. Şu anda belki yerin altında maden kazarak çocuklarının nafakasını temin etmeye çalışanlar var. Onlara da buradan selamlarımı gönderiyorum."     

Büyük bir umutla 2019'a girdiklerini belirten Soylu, "2019'da daha büyük, daha zengin, daha özgür daha güçlü Türkiye arzu ediyoruz. Karmaşık yapmaya çalıştıkları dünyayı sulhe, huzura, sükuna kavuşturabilmek, Anadolu'dan yükselen kardeşlik duygusunu dünyanın hen noktasına iletebilmek için güçlü Türkiye'ye ihtiyaç var. Milletimizden burada, Afrin'de, Azez'de, Cerablus'ta, dünyanın her noktasında grev yapan bütün kahramanlarımıza dua dileklerimizi iletiyoruz." diye konuştu.     

Soylu, daha sonra üs bölgesini gezdi, güvenlik güçleriyle bir araya geldi.     

Bakan Soylu'ya ziyaretleri sırasında Hakkari Valisi İdris Akbıyık, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Yüksekova 3. Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral Metin Tokel, Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Tümgeneral Hacı İlbaş da eşlik etti.     

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