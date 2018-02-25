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    Süleyman Soylu helallik istedi

    DHA
    25.02.2018 - 21:38 | Son Güncelleme:

    İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, memleketi Trabzon'daki Ortahisar 2. İlçe Gençlik Kolları Kongresi’nde veda gibi bir konuşma yaptı.

    Salondakilerden haklarını helal etmelerini isteyen Soylu, zaman zaman duygulu anlar yaşadığı konuşmasında özetle şunları söyledi:

    BELKİ SON KEZ SÖYLÜYORUM

    “Bugün İçişleri Bakanıyız, yarın belki değiliz. Buradan gideriz, belki bir daha gelişimiz olmaz. Ama şunu net ve açık şekilde söylüyorum. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın davetinden beri yaptığım bütün çalışmalarda bu davaya olan sadakatimden, anlayışımdan bir nebze olsun ödün vermedik. Bundan sonra da vermeyeceğiz. Sevgili gençler hiçbir zaman doğruluktan ve dürüstlükten ayrılmayın, iradenizden hiçbir zaman vazgeçmeyin. Liderinizin gösterdiği istikametten hiçbir zaman ayrılmayın. Bunları belki size son kez söylüyorum.

    GERİ ÇEKİLMEK ERDEMDİR

    Eğer sıkıntıda olduğunuz görülüyorsa da geri çekilmekten hiçbir zaman vazgeçmeyin. Geri çekilmek de bir erdemdir. Geri adım atmak da bir erdemdir. Bu kongre benim hayatımda da önemli bir kongre olacaktır. Sadece şunu hatırlayın: Trabzon’u çok seviyorum. Recep Tayyip Erdoğan’ın bir neferiyim. En önemli görev Trabzon milletvekilliğidir. En çok özlediğim kızım ve oğlumdur. Allah inşallah çok yakın bir zaman içerisinde onlarla daha sık beraber olmak nasip eder. Bu vesileyle bana ve çoluğuma çocuğuma vermiş olduğunuz bu asaletten dolayı size, kıymetli Cumhurbaşkanıma, her birine ayrı ayrı hürmet ve minnetlerimi ifade ediyor, hakkınızı helal etmenizi diliyorum.” 

    Etiketler: gazetehaberleri , süleyman soylu , veda , son dakika
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