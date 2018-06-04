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    Süleyman Sevim, üç ay sonra Kırşehir'e dönüp memurluk hayali kuruyordu şehit düştü

    İHA
    04.06.2018 - 07:32 | Son Güncelleme:

    Hakkari'nin Şemdinli İlçesi kırsalında terör örgütü tarafından düzenlenen saldırı sonrasında şehit düşen Kırşehirli Süleyman Sevim'in baba ocağına acı haber verildi.

    Şehidin babası Yunus Sevim, Hakkari'den çıkan çatışma haberlerini öğrendikten sonra Kırşehir Askerlik Şubesi'ne giderek oğlunun durumu hakkında bilgi almak istedi. Sakinleştirilen baba Yunus Sevim'e oğlunun şehadet haberi Askerlik Şubesi Komutanı Harun Ağaç tarafından verildi.

    Şehidin Şehit Bayram Köse caddesi üzerinde ki evine Türk Bayrağı asıldı. Oğullarının şehadet haberi ile birlikte aile sinir krizi geçirirken şehidin baba ocağına 112 ekibi sevk edildi.

    Çok sayıda Kırşehirli, şehidin baba ocağına haberi alır almaz akın etti. Bekar olan şehit Süleyman Sevim'in sözleşmeli er olarak Hakkari'nin Şemdinli İlçesi Eşelik Köyü Dikilitaş Hudut karakolunda sözleşmeli er olarak görev yaptığı, 3 ay sonra sözleşmeli askerliği bırakarak memurluk hayali kurduğu öğrenildi.

    Süleyman Sevim, üç ay sonra Kırşehire dönüp memurluk hayali kuruyordu şehit düştü

     

    Etiketler: gündem
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