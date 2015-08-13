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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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13.08.2015 - 16:22, Son Güncelleme:

Süleyman Seba kimdir? Efsane Başkan Süleyman Seba sözleri

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Süleyman Seba kimdir? Efsane Başkan Süleyman Seba sözleri
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Beşiktaş Futbol Kulübü’nün Onursal Başkanı Süleyman Seba aramızdan ayrılalı 1 yıl oldu. Siyah beyazlı kulüpte 16 yıl başkanlık yapan efsane isim Süleyman Seba ölümünün 1. Yıl dönümünde kabri başında anıldı. Peki Süleyman Seba kimdir, futbol hayatına nasıl atıldı? Efsane Başkanın hayatıyla ilgili merak edilenler...

1984-2000 yılları arasında Beşiktaş’ın onursal başkanlığı görevini üstlenen Süleyman Seba, Türk sporuna centilmenliği ve beyefendiliği ile damga vurmuş, taraflı tarafsız herkesin takdirini kazanmış bir isim.

SÜLEYMAN SEBA KİMDİR?

Süleyman Seba, 5 Nisan 1926 tarihinde, Hendek’te dünyaya geldi. Sakarya?da ilkokul eğitimini aldıktan sonra, lise eğitimi görmek için İstanbul?a geldi.
Seba, Galatasaray Lisesi?nde iki yıl okudu ve ardından Kabataş Erkek Lisesi?ne geçiş yaptı. Süleyman Seba’yı spor dünyasına sokan ilk adım, Kabataş Erkek Lisesi’nde futbola başlamasıdır. Takımda oynadığı ilk yıllarında da, ömrü boyunca ismi ile birlikte anılacak olan Beşiktaş futbol takımına alındı.

KARİYERİNİN İLK YILLARI

Beşiktaş formasını giydiği yıllarda, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi’ni kazandıysa da, eğitimine devam etmedi. Süleyman Seba, 1946 yılında, Refik Osman Top zamanında, Beşiktaş A takımına yükselmeyi başardı. 1946 – 1947 sezonunda, Fenerbahçe derbisi ile ilk İstanbul Ligi maçına çıktı. Bu maçta, ilk golünü de atmış oldu. Aynı sezon, Milli Küme?de ilk şampiyonluğunu yaşayarak, profesyonel futbol hayatına büyük bir başarı ile başladı. Bir sonraki sezon olan 1947 – 1948 futbol sezonu, Süleyman Seba için oldukça parlak bir dönem oldu. İstanbul Ligi?nde oynadığı 14 maçta, toplamda 8 gol atarak, takımının en golcü ikinci ismi olmayı başardı. Sezon başında aldıkları Başbakanlık Kupası?nın yanına herhangi bir başarı koyamasalar da, Seba oldukça göze çarpmıştı.

Süleyman Seba kimdir Efsane Başkan Süleyman Seba sözleri

Süleyman Seba, 1949 – 1950 sezonunda, kariyerindeki ilk İstanbul Ligi şampiyonluğunu elde etti. Oynanan 14 karşılaşmanın tamamında görev alan Seba, yalnızca 1 gol kaydedebilmişti. Takip eden yıllarda, çeşitli maçlarda Beşiktaş formasını sırtında taşıyan Seba, 1954 yılında geçirdiği menüsküs rahatsızlığı sebebiyle, henüz daha 28 yaşındayken, futbolu bırakmak zorunda kaldı. Beşiktaş’ın ünlü stadyumu İnönü Stadı’nın açılış maçında (1947), AIK Stockholm takımı ile yapılan maçta, stadyumda atılan ilk golü kaydederek Beşiktaş ve İnönü Stadı tarihine geçmeyi başarmıştı. 3 yıl sonra, Beşiktaş’ın Amerika Birleşik Devletleri’nde yapacağı kampa da, babasına rağmen katılacaktı.
Süleyman Seba, 15 Mayıs 1952’de oynanan ve Türkiye’nin 1-0 kaybettiği Yunanistan karşılaşmasında, ilk ve son defa milli formayı giymiştir. Seba, 1957 yılında, Beşiktaş Jimnastik Kulübü’ne, resmi üye oldu. Üyeliğinin üzerinden henüz altı yıl geçmişken, 1963 yılında, ilk defa yönetim kurulunda görev aldı. Bu yıldan itibaren, dönem dönem Beşiktaş yönetiminde söz sahibi oldu.

Süleyman Seba kimdir Efsane Başkan Süleyman Seba sözleri

EFSANE BAŞKAN SÜLEYMAN SEBA

Süleyman Seba’yı efsane başkan statüsüne çıkaran olay ise, çok zorlu bir dönemde, 1984 yılında üstlendiği başkanlık görevini, 2000 yılına kadar aralıksız olarak sürdürmesiydi.
Seba, başkan olduğu 16 yıllık dönemde, 8 defa düzenlenen seçimli genel kurulların hepsinde, farklı kazandığı seçimlerle başkanlık koltuğunda kaldı. Seba’nın başkanlığı döneminde, 5 Süper Lig şampiyonluğu, 4 Türkiye Kupası, 4 Cumhurbaşkanlığı Kupası, 2 Başbakanlık Kupası ve 6 TSYD Kupası Beşiktaş müzesine kazandırıldı.


Süleyman Seba kimdir Efsane Başkan Süleyman Seba sözleri

BEŞİKTAŞ’IN ALTIN ÇAĞI

Süleyman Seba’nın başkanlığı döneminde kazanılan başarılar, şampiyon olunmasa da ilk iki içinde yer almalar, Beşiktaş futbol takımının altın çağı olarak nitelendirildi. Seba’?nın en çok eleştirilen yönü ise, futbol dışındaki branşlara ve özellikle de amatör yapılanmalara yeterince eğilmemesi oldu. Başkanlığını üstlendiği dönem içinde, maddi olarak oldukça güçlük çeken kulübü, tesisleşme konusunda ileri taşıyarak zenginleştirdi. Seba döneminde, Akaretler?deki BJK Plaza, Fulya Stadı, çeşitli kamp ve antrenman tesisleri ve BJK Koleji inşa edildi. 1998 yılında ise, Beşiktaş İnönü Stadı, 49 yıllığına kulübe devredildi. 2000 yılının Mart ayında gerçekleşen kongrede, futbol takımının o sezon aldığı kötü sonuçlar neticesinde başkanlığa aday olmadı. Ancak, kongre tarafından kendisine onursal başkan ünvanı verildi.

Süleyman Seba kimdir Efsane Başkan Süleyman Seba sözleri

16 yıllık başkanlık dönemini noktaladığı 2000 yılında, Seba’nın anısına, Akaretler ile Maçka arasında yer alan Spor Caddesi’nin ismi, Süleyman Seba Caddesi şeklinde değiştirildi. Süleyman Seba, spor dünyasının dışında olarak, Milli İstihbarat Teşkilatı İstanbul Bölge Müdürlüğü’nde de bir dönem görev yaptı. 13 Ağustos 2014 tarihinde, 88 yaşında, hayatını kaybetti. Cenazesine ise, her kulüpten yönetici ve taraftarların yanı sıra, siyaset dünyasından da çok sayıda isim katıldı.

Süleyman Seba kimdir Efsane Başkan Süleyman Seba sözleri

DAMGA VURAN SÖZLERİ

Süleyman Seba'nın 16 yıllık başkanlık görevini bıraktığı Beşiktaş Kongresi'nde yaptığı veda konuşması siyah beyazlılar için unutulmaz ve dramatik bir andı. 16 yıl boyunca başkanlık koltuğunda oturan, sayısız başarıya imza atan ve Beşiktaş Kulübü'ne çok sayıda tesis kazandıran Seba'nın camisına son sözleri şöyleydi; "Herkesi bir zaman için aldatabilirsiniz, bazı kişileri her zaman aldatabilirsiniz ama herkesi her zaman aldatamazsınız! Ben kimseyi hayatım boyunca aldatmadım! 1984 yılında huzurlarınıza hangi heyecan ve duygularla gelmişsem, bugün de huzurlarınızda, aynı heyecan ve duygularla başım dik gönlüm rahat ve huzur içerisinde sizlere veda ediyorum!''

Seba'nın 'Dostlarım, dostlarım... Ben en çok dostlarımdan korkarım!', 'Şerefli ikincilikler, şerefsiz şampiyonluklardan daha değerlidir' ve 'Beşiktaş'ı üzmesinler' sözleri de her zaman onunla birlikte anılan ve unutulmayan sözleri oldu.

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