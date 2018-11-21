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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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21.11.2018 - 09:51, Son Güncelleme:

Süleyman Şah’ın eski istirahatgâhıydı... PKK'nın kampı oldu!

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Süleyman Şah’ın eski istirahatgâhıydı... PKK'nın kampı oldu!

Zeytin Dalı Harekatı’ndan sonra Afrin’den kaçan PKK’lı teröristler, Rakka’da Süleyman Şah’ın eski istirahatgâhını mesken tuttu. PKK’lılar tarihi Caber Kalesi’ni terörist eğitim merkezine çevirdi. Teröristler Malikiye, Amude, Dırbesiye, Kamışlı ve Tel Abyad’da ABD’li askerle yaptıkları görüşmelerin ardından “ABD’liler bize bölgede kalma garantisi verdi” açıklaması yaptı.

Suriye'nin Rakka kentinde bulunan  Rakka’da Süleyman Şah’ın eski istirahatgâhı olan Caber Kalesi, ABD himayesinde bölgeyi işgal eden PKK terör örgütünün kampına dönüştürüldü. 1921 Ankara Antlaşması çerçevesinde Türkiye toprağı olarak kabul edilen Caber Kalesi aynı zamanda 9 asır boyunca Süleyman Şah'ın mezarının bulunduğu yer olma özelliği taşıyor. Burayı 2018 yılı yaz döneminde önce karargâha çeviren PKK, sonrasında Caber Kalesi'ni teorik eğitim merkezi haline getirdi.

PKK'NIN HAT'ÇI KORKAKLARI

Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) bünyesinde savaşan Türkmen komutanlardan Zekeriya Karslı, Tabka bölgesinde bulunan kalenin Afrin'e misilleme amaçlı kullanıldığını söyledi. Karslı, Afrin-Meydanki bölgesinde kurulan sözde PKK Özel Kuvvetleri (HAT) birliklerine şimdi Caber Kalesi'nde teorik eğitimler verildiğini kaydetti. Afrin'e bağlı Meydanki'de 2015 yılında kurulan sözde özel operasyon birimi HAT, Zeytin Dalı Harekâtı'nda hiçbir mukavemette bulunamadı ve bölgeden apartopar kaçtı. Eğitim ve teçhizatının tamamı Batılı eğitmenler tarafından karşılanan HAT'çı teröristlerin Afrin'de sergilediği korkak tutum ve kaçış, örgüt içerisinde de büyük eleştiri konusu olmuştu.

KALEYİ YAĞMALIYORLAR

ÖSO komutanı Karslı, PKK tarafından kampa dönüştürülen Caber Kalesi'nin yakınındaki Mahmudlu ve Cerniyye köyü sakinlerinin, çevredeki yüzü maskeli teröristlerden büyük rahatsızlık duyduğunu ifade etti. Karslı, PKK'nın ilk girdiği dönem kale içerisinde her noktayı kazdığını ve oradaki tarihi kalıntıları yağmaladığını anlattı. Teröristlerin kale içerisinde video ve fotoğraf çekmesine örgüt tarafından yasak getirildiği belirtiliyor. Ancak bazı PKK'lılar, yasağa rağmen kale içerisinde eğitim gördüklerini itiraf ederken bu kapsamda Caber Kalesi'nde çekilen resimleri de paylaşıyor.

ORAYI MUTLAKA TEMİZLEYECEĞİZ

Münbiç asıllı Türkmenlerden Zekeriya Karslı, PKK'nın işgal altında tuttuğu Süleyman Şah'ın iki eski istirahatgâhının tıpkı Afrin gibi terörden mutlaka temizleneceğini vurguladı. Karslı, "Karakozak ve Caber Kalesi'nden bu teröristlerin defnedileceği günler uzak değil" dedi. Süleyman Şah'ın türbesi ve şahs-ı maneviyesinin Türkmenler için büyük önem taşıdığına değinen Karslı, "PKK kasıtlı olarak Süleyman Şah'ın mekanı üzerinden tahrik ve tacizlerde bulunuyor" diye konuştu. Fırat nehri kıyısındaki Caber Kalesi'nde Türkiye tarafından kale girişinde inşa edilen bir karakol binası da bulunuyor. (YENİ ŞAFAK)

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