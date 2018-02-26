Süleyman Mercümek Vakfı kuruldu

24 Şubat 2018 tarihli Resmi Gazete’de Selamet Vakfının kuruluş ilanı yayımlandı. 60 bin lira malvarlığı bulunan vakfın amacı şöyle yazıldı:

“Milletimizi millet yapan iç ve dış etkenlerle her geçen gün erozyona uğratılıp yozlaştırılan değerlerin, bütünüyle yeniden milletimize kazandırılmasını amaçlar ve senette belirtilen diğer amaçları gerçekleştirir.”

VAKFEDENLER KİMLER?



Selamet Vakfının vakfedenleri arasında bir zamanlar Refah Partisinin kasası olarak bilinen, Bosna için toplanan yardım paralarının bir kısmını amaç dışı kullandığı iddiasıyla yargılanan Süleyman Mercümek dikkat çekti. Halen Milli Gazetenin mali müşavirliğini yapan Mercümek, Evren Karadayı ve Halit Karabacak ile birlikte Yönetim Kurulunu oluşturan üç isimden biri oldu.

HEPSİ MİLLİ GAZETE YÖNETİCİSİ

Selamet Vakfının diğer vakfedenleri ise şöyle:

Milli Gazete sahibi ve Genel Müdürü Ömer Yüksel Özek; Genel Yayın Yönetmeni ve Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Kurdaş; Dağıtım Koordinatörü Cemil Pehlivan; Mali İşler Müdürü Halit Karabacak ile Yönetim Kurulu Başkanı Abdulkadir Türker; Süleyman Mercümek, Yönetim Kurulu Üyesi Evren Karadayı; MİLSAN (Milli Gazete Dağıtımını yapan şirket) İşletme Müdürü Refik Demirkol yer aldı.

YAZILAN AMAÇ

Resmi Gazetede vakfın amacı, “Milletimizi millet yapan iç ve dış etkenlerle her geçen gün erozyona uğratılıp yozlaştırılan değerlerin, bütünüyle yeniden milletimize kazandırılmasını amaçlar ve senette belirtilen diğer amaçları gerçekleştirir” diye yazıldı.

GERÇEK AMAÇ

Yetkililerden edinilen bilgiye göre vakıf aslen Milli Gazete için kuruldu. Gazetenin şuanda Ömer Yüksel Özek, Halit Karabacak, Mustafa Kurdaş, Abdülkadir Türker ve Evren Karadayı üzerinde bulunan hisseleri vakfa devredilecek. Hürriyet’e bilgi veren yetkililer böylece Milli Gazetenin daha kurumsal bir yapıya kavuşacağını vurgularken, “Ortakların vefatı durumunda hisselerin çocuklarına geçmemesi, sıkıntılar yaşanmaması için böyle bir vakıf kurulmasına karar verildi” denildi.

NEDEN SELAMET?

Neden Milli Gazete Vakfı, demek yerine Selamet Vakfı tercih edildi, sorumuza ise yetkililer, “Milli Nizam Partisinin ardından Milli Selamet Partisi kurulmuştu. Dolayısıyla Milli Görüş heraketenin önemli köşe taşlarından biri de Selamet’tir” yanıtını verdiler.