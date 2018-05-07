Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörlüğü personel alımı yapacak.. İşte başvuru detayları ve alınacak personel sayısı

Alınacak kampanya vemevsimlik işçileriçin, Türkiye İş Kurumu İl Müdürlüklerinden talepte bulunulacaktır. Hükümlerine uygun olarak işlem yapılacaktır. İşverenlerin elli veya daha fazla işçi çalıştırdıkları işyerlerinde çalıştırmaları gereken özürlü, eski hükümlü ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununun ek 1 inci maddesinin (B) fıkrası kapsamındaki terör mağduru çalıştırma oranlarının belirlenmesine ilişkin 8/3/2004 tarihli ve 2004/6976 sayılı Kararnamenin eki Karar'm, 1/1/2005 - 31/12/2005 tarihleri arasında da uygulanması; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının 14/1/2005 tarihli ve 02311 sayılı yazısı üzerine, 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı Kanunun 30 uncu maddesine göre, BakanlarKurulu'nca 24/1/2005 tarihinde kararlaştırılmıştır.

Bu doğrultuda;

1-Alacağı kampanya ve mevsimlik işçi pozisyonu için gerekli sözlü mülakat veya kura çekimini Üniversitemiz kendi yapacaktır.

2-Alımlara müracaat etmek isteyenlerin ikamet ettikleri ilin İş Kurumu Müdürlüğü Web sayfasında yayımlanan ilanları takip etmesi gerekmektedir.

3-Süleyman Demirel Üniversitesi Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı Park ve Bahçeler Biriminde, Noter huzurunda kura çekimi 25.05.2018 Cuma günü saat 09.00'da yapılacaktır.

4-Sözlümülakat 18.06.2018 Pazartesi ve 19.06.2018 Salı günlerisaat 09.00'da yapılacaktır.

5-Üç AylıkGeçiciİşçistatüsünde çalıştırılacaktır.

6-Üniversitemiz Park ve BahçelerBiriminde, 02 Temmuz 2018 tarihinden itibaren geçici işçi statüsünde 90 gün çalıştırılacak olan toplamda 110 işçidir.

7-Üç Aylık Geçiciİşçi 102 kişi

8-Üç Aylık Geçici İşçi Engelli 5 Kişi

9-Üç Aylık Geçici İşçi Eski Hükümlü ve TerörMağduru 3 Kişi

10-Beden işçisi olarak çalışacaktır.

11-Müracaattarihi itibari ile 18 yaşından gün almış olması gerekir.

12-İlan İlçelerve ilGenelinde açılacaktır.

13-Müracaatlar 11.05.2018 - 21.05.2018 tarihleri arasında İsparta İşkur Web sayfasından veya şahsen yapılacaktır.

Not: Durumuna uygun iş statüsünün sadece birine başvuru yapılabilecektir. Bilgi:0 246 211 18 78

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