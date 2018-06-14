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    “Şule’nin yerine ben ölmüş olabilirdim”

    Hürriyet Haber
    14.06.2018 - 07:29 | Son Güncelleme:

    Ankara’da şüpheli şekilde ölen Şule Çet’le aynı yerde çalışan N.Y. adlı gencin Instagram’da yaptığı “Onun yerine ben ölmüş olabilirdim” paylaşımı mahkemeye delil olarak sunuldu

    Gazi Üniversitesi ikinci sınıf öğrencisi Şule Çet'in Ankara'nın lüks plazalarından birinin 20. katından düşerek hayatını kaybetmesiyle ilgili yeni iddia... Aynı işyerinde Şule'den 3 hafta önceye kadar çalışıp ayrılan N.Y. adlı genç kızın çığlığı yürek burktu.

    Sabah gazetesinde yer alan habere göre şüpheli Ç.A.'nın yanında çalışırken 3 hafta önce işi bırakan N.Y., Şule'nin ölümünden duyduğu üzüntüyü ve bazı şüpheli noktaları Instagramda yazıya döktü. N.Y.'nin "tacize hayır, tecavüz meşrulaştırılamaz" etiketiyle paylaştığı mesajı özetle şöyle:

    "Üç hafta önce Şule'nin canına kıyıldığı yerde ben çalışıyordum. Ama bazı durum ve rahatsızlıklardan ötürü işi bıraktım. Bazen önsezilerim bana yön verir. Bugün haberi yapılan kişi ben olabilirdim. Bugün Şule'nin yerine ben ölmüş olabilirdim. Sen de olabilirdin. Görmezden gelme duyur, susma! Türkiye'de kadın olmak o kadar zor ki! Öyle iğrenç durumlarla karşılaşıyoruz. Canımızdan oluyoruz, insanlar taciz edeni sorgulamak yerine, kadının üstündeki kıyafeti eleştiriyor, o saatte ne işi vardı diyor."

    Çet ailesinin avukatı Umur Yıldırım, "N.Y., olaydan üç hafta önce Şule'nin canına kıydığı yerde çalışıyormuş. Şule'nin Instagram'ındaki fotoğrafının altına 'senin yerine ben ölmüş olabilirdim' deyip, tazice hayır, tecavüz meşrulaştırılamaz etiketiyle paylaşımda bulundu. İfadesi önemli. Şüpheliler, çalışanları ile abi-kardeş ilişkisi içinde olduklarını ileri sürüyor. Ama bu mesaj, çalışanlarıyla işveren ilişkisinden ileri boyutta ilişkiler kurduklarını gösteriyor" dedi.

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    Etiketler: plazadaki ölüm , kadın cinayetleri , son dakika , haberler
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