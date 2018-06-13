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    Şule’nin ölümüyle ilgili şok rapor

    Hürriyet Haber
    13.06.2018 - 06:39 | Son Güncelleme:

    Ankara’nın en lüks plazalarından birinden düşerek hayatını kaybeden Şule Çet’in ön otopsi raporuna ulaşıldı. Rapora göre genç kızın vücudunda boğuşma izleri var.

    Sabah Gazetesi'nden Gül Kireklo'nun haberine göre, Gazi Üniversitesi öğrencisi Şule Çet'in Ankara'da bir plazanın 20. katından düşerek hayatını kaybetmesiyle ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma sürüyor. Soruşturmada ifade veren acılı baba İsmail Çet, "Benim kızım intihar edecek biri değildi. Ç.A. ve B.Y.'den şikayetçiyim" dedi.

    TÜYLER ÜRPERTİCİ DETAYLAR

    Öte yandan ailenin Avukatı Yıldırım da, Adli Tıp Kurumu'nun ön raporuna da dikkat çekerek, tüyler ürpertici detayları açıkladı.

    ''VÜCUDUNDA BOĞUŞMA İZİ VAR''

    Yıldırım "Şule'nin vücudunun neredeyse her yerinde boğuşma izi var. Raporda görünüyor ki Şule'nin vücudunda 5x20 boyutunda cilt ve cilt altı dokusunda yırtılmış yara. Kollarında ve bacaklarında çok sayıda ve değişik boyutta ciddi sıyrık ve çürükler var. Adli Tıp, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için çalışmalarını sürdürüyor. Bu rapor çıktığında her şey daha da netlik kazanacak" dedi.

    Soruşturmada Şule'nin cep telefonunun açılmasının birçok gizli noktayı aydınlatacağını belirten avukat Yıldırım, ailesi izin verirse Şule'nin mezarının açılarak, parmak iziyle telefonunun açılmasını bile ihtimaller arasında olduğunu düşünüyoruz"

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    Etiketler: plaza , son dakika , haberler
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