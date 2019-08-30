Şule Yüksel şenler uğurlandı

TEDAVİ gördüğü hastanede önceki gün 81 yaşında vefat eden ve başörtüsü mücadelesinin öncü isimlerinden kabul edilen gazeteci-yazar Şule Yüksel Şenler için dün Eyüpsultan Camisi’nde tören düzenlendi. Törene Ankara’dan gelen Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, eski TBMM Başkanı İsmail Kahraman, AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan ve kızı Esra Albayrak ile çok sayıda vatandaş da katıldı. Şenler Ailesi adına taziyeleri Şule Yüksel Şenler’in yeğenleri Abdülkadir Kaya, Rabia Mutlu ve Abdullah Sait Şenler kabul etti.

‘BAYRAK ŞAHSİYETLERİNDEN BİRİ’

Öğle vakti kılınan cenaze namazında saf tutan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, helallik alınmasından sonra Şule Yüksel Şenler için konuşma yaptı. Erdoğan şunları söyledi: “Tamamen kendi iradesiyle yöneldiği hak ve hakikat yolu onu duruşuyla, kararlılığıyla, samimiyetiyle, dirayetiyle kendi neslinin dikenler arasında açan bir gülü haline getirmiştir. Hayat tarzını kendisine dayatılan şekilde değil de inancının gerekleri doğrultusunda yaşamak için verdiği mücadele, onu son dönemin bayrak şahsiyetlerinden biri kıldı. Nice genç kızımızın inancından taviz vermeden okumasına, ilimle, hizmetle buluşmasına, milletimize hayırlı bireyler haline gelmesine, çevresini de etkileyen bir konuma ulaşmasına vesile oldu.

EN ZOR ZAMANLARDA CESARET VERDİ

Şule Hanımefendi kitaplarıyla, yazılarıyla, gençlerimize yönelik sayısız konferanslarıyla ülkemizin dört bir yanını dolaşmak suretiyle verdiği konferanslarıyla on binlerce insanımıza en zor zamanlarda cesaret verdi. Türkiye’nin darbecilerin ve vesayetçilerin pençesinde kıvrandığı bir dönemde böyle bir mücadele insanının yolunun hapishanelerden geçmemesi tabii ki düşünülemezdi. Nitekim kendisi bu durumu, ‘Hak uğruna zindana girmem mukadder imiş, takdiri ilahiden gafil gibi kaçamam’ diyerek anlatmaktadır. Şule Yüksel Şenler’i horlayanların, eziyet edenlerin, zindana atanların hiçbiri bugün hatırlanmıyor. Ama bugün Şule Hanımefendi inşallah nesiller boyu hayırla yad edilmeye devam edecek.”

EYÜPSULTAN HAZİRESİNE DEFNEDİLDİ

Konuşmanın ardından tabutu ilk omuzlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan oldu. Erdoğan, TBMM Başkanı Mustafa Şentop’la birlikte tabutu cenaze aracına kadar taşıyanlar arasında yer aldı. Cenaze aracına da binen Erdoğan define de eşlik etti. Şule Yüksel Şenler’in cenazesi, Eyüpsultan haziresinde toprağa verildi. Erdoğan defnin ardından yeniden Ankara’ya döndü.

ADINA KÜTÜPHANE VE MÜZE AÇILACAK

- CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan, gazeteci-yazar Şule Yüksel Şenler için Eyüpsultan Camisi’ne yakın bir noktada kütüphane ve müze açılacağını söyledi. Erdoğan “İnşallah yakın bir mekânda Şule Yüksel Şenler Hanımefendi adına bir kütüphane ve müzeyi de en yakın zamanda açmak suretiyle, kendilerini kabrinde çok daha fazla mutlu etme fırsatını bulacağız” dedi.