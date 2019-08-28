Şule Yüksel Şenler kimdir? Şule Yüksel Şenler'in biyografisi
'Huzur Sokağı' romanının yazarı Şule Yüksel Şenler hayatını kaybetti. Birçok köşe yazısı ve kitap kaleme alan Şenler, yaklaşık 8 aydır tedavi görüyordu. Peki, Şule Yüksel Şenler kimdir?
Gerek yazıları gerekse konferanslarıyla 1960 ve 1970'li yıllarda oldukça etkili olan gazeteci, yazar ve senarist Şule Yüksel Şenler, çok sayıda kitap ve köşe yazısı kaleme almıştı. İşte, Şule Yüksel Şenler'in biyografisi...
Şule Yüksel Şenler, Kayseri'de 29 Mayıs 1938'de altı kardeşin üçüncüsü olarak dünyaya geldi. 1960'lı yıllarda gazete yazıları ve konferanslarıyla ün kazandı.
Aslen Kıbrıslı olan Şenler, küçük yaşta ailesiyle birlikte İstanbul'a göç etti. eğitimi ortaokul ikinci sınıfta bıraktı. 21 yaşında gazetecilik yapmaya başladı. 1960'lı ve 70'li yıllarda kaleme aldığı yazılar ve katıldığı konferanslarla adından söz ettirdi.
Birçok gazetede köşe yazıları kaleme alan Şenler, "Huzur Sokağı" romanıyla en çok okunan yazarlar arasında yer aldı. "Huzur Sokağı" adlı romanı daha sonra aynı adla dizi olmuş ve yayınlandığı dönemde popüler oldu.
Şule Yüksel Şenler'in kitapları ise şunlar;
Gençliğin Izdırabı - Hidayet - Bize Ne Oldu - İslam'da ve Günümüzde Kadın - Duyuşlar - Her Şey İslam için - Uygarlığın Gözyaşları - Huzur Sokağı - Kız ve Çiçek - Sağ El- Bir Bilinçli Öğretmen - Yılanla Tilki
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle