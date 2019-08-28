Şule Yüksel Şenler hayatını kaybetti
Gazeteci-yazar Şule Yüksel Şenler (81), tedavi gördüğü hastanede vefat etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan da Şule Yüksel Şenler için Twitter'da mesaj yayınladı.
AA muhabirinin aldığı bilgiye göre Şenler, yaklaşık 8 aydır tedavi gördüğü Bağcılar Medipol Mega Üniversite Hastanesinde bugün hayatını kaybetti.
Şenler'in, cenaze törenine ilişkin bilginin daha sonra paylaşılacağı belirtildi.
Usta kalem Şenler, başörtü konusunun eğitimli Müslüman kadının hayatına girmesine vesile olurken, gerek yazıları gerekse konferanslarıyla da 1960-70'li yıllara damgasını vurmuştu.
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN MESAJ
Cumhurbaşkanı Erdoğan da Şule Yüksel Şenler için Twitter'da mesaj yayınladı. Erdoğan, ''Başörtüsü mücadelesinin öncü isimlerinden, ömrünü gençliğin şuurlandırılmasına adayan değerli yazar Şule Yüksel Şenler Hanımefendi'nin vefatını üzüntüyle öğrendim. Kendilerine Allah’tan rahmet, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Mekânı cennet olsun.'' dedi.
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