Şule idil anıldı

İdil Dere için dikilen ıhlamur ağacının altıda toplanan ailesi ve sevenleri gözyaşı döktü. İdil Dere için Yoğurtçu Parkı’nda dikilen ıhlamur ağacının altında yapılan anma törenine anne Nesrin Aslan, baba Berdan Dere, HDP Milletvekili Filiz Kerestecioğlu, Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu ve sevenleri katıldı. Anma töreninde Şule İdil Dere’nin fotoğrafları taşındı.



‘ÖNCE İDİL'İ KAYBETTİK SONRA ADALETE OLAN İNANCIMIZI’

Şule İdil Dere ailesi adına konuşma yapan Damla Özen açıklamasında “Tam iki yıl önce burada bir bahar dalını kırdılar. İdil kurallara uyan her medeni insan gibi parkın yaya yolundan yürüyordu. O gün eve dönemedi. Biz önce İdil’i kaybettik sonra adalete olan inancımızı. 2 savcı değişti, 17 ay geçti iddianame çıkmadı. 11 İBB yetkilisinden üst düzey müdürler dahil 8 yetkilinin soruşturulmasına izin verilmedi. İstanbul Valisi Vasip Şahin ‘Yargılanamazlar’ kararını İdil’i kaybetmemizin birinci yıldönümünde, 12 Mayıs 2017’de bizzat imzaladı. Asıl sorumlular yargıdan kaçırılırken İBB’de yalnızca 1 şef, 2 şantiye sorumlusu, İSTAÇ’dan yalnızca 1 müdür, 1 şef, ve 1 uzman ile şoför yargılama kapsamına alındı. İlk duruşma tam 20 ay sonra 20 Aralık 2017’de görüldü. Bugüne kadar İdil için adalet arıyorduk, artık vicdan arıyoruz. Kaza deyip geçerseniz, kader diye can almaya devam edecekler” dedi.



BUNLARI ÖNLEYEBİLİRİZ

Şule İdil Dere’nin annesi Nesrin Aslan ise gözyaşları içerisinde yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Ben her yıl dönümünde kendimi ölçüyorum. Acım büyümeye devam ediyor. Fakat öfkem de büyümeye devam ediyor. Anneler günü geldi. Ben hâlâ İdil’in annesiyim. Bazen düşünüyorum ki kızım yurtdışına master yapmaya gitmiş.” Baba Berdan Dere ise açıklamasında “Kızımdan sonra 58 kişiyi daha kaybettik aynı şekilde. Bunların hiçbirini telafi edemeyiz. Kaybedilen canlar yerine getirilemez. Ancak her biriyle uğraşarak bunları önleyebiliriz” dedi.