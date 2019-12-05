Şule Çet'te de 'iyi hal'

Gazi Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi öğrencisi Şule Çet’in (23) 2018’de bir plazanın 20’nci katından düşerek ölümüne ilişkin Çağatay Aksu ve Berk Akand’ın ‘kasten öldürme, nitelikli cinsel saldırı ve kişiyi hürriyetin yoksun kılmak’ suçlarından yargılandığı dava karara bağlandı. Ankara 31. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada Şule’nin babası İsmail Çet ve ağabeyi Şenol Çet, “Şikâyetçiyim, sanıkların cezalandırılmasını istiyorum” dedi.

‘ALEYHİME BİR ŞEY YOK’

Son savunmasını yapan sanık Çağatay Aksu, cezalandırılmaları için herhangi bir delil bulunmadığını iddia ederek, “Adli Tıp Kurumu raporlarında bu suçlarla ilgili bir tane kanıt yok. Boğuşma olayı yok. Tecavüz bulgusu yok. Biri kafama silah dayasa birine tecavüz etmem. Yapmadığım bir şeyden nasıl ceza alırım? Benim Şule’ye dokunmuşluğum yok. Lütfen Allah rızası için delil varsa beni asın. Ama beni delil yokken tecavüzden, cinayetten nasıl cezalandıracaksınız? Yalan makinesine sokun beni, razıyım. Hiç iz bırakmadan cinayet mi olur, hiç iz bırakmadan tecavüz mü olur? Vicdanınıza sığınıyorum. Olaydan sonra günlerce rüyamda Şule’yi gördüm. En büyük vicdan azabını ben çektim. Sizin vicdanınıza çok güveniyorum. Beraatımı talep ediyorum” dedi.

‘MAHKEMEYE YARDIM ETTİM’

Sanık Berk Akand ise “Başında beri savcıya ve mahkemeye yardım ettim, başka kimseye yardım etmedim. Eğer ben bir suça yardım ettiysem ve bunu söylemediysem dava sürecinde de kendi kafama sıkmışım demektir. Ben hiçbir suç işlemedim. Beratımı talep ediyorum” diye savunma yaptı.

DELİL YOK SAVUNMASI

Aksu’nun avukatı Levent Ekmen de Adli Tıp Kurumu raporlarında cinsel saldırıya ilişkin bir tespitin de bulunmadığını iddia ederek, “Raporlarda maktul düştü mü, atıldı mı buna ilişkin de bir tespit de yok” dedi. Berk Akand’ın avukatı Paşa Büyükkayaer ise, “Müvekkilin cezalandırılması kamuoyu baskından kaynaklanmaktadır” iddiasında bulundu.

‘AĞIRLAŞTIRILMIŞ’ İNDİRİMİ

Mahkeme Aksu’ya oy çokluğuyla ‘bir suçu gizlemek, delillerini ortadan kaldırmak veya işlenmesini kolaylaştırmak ya da yakalanmamak amacıyla cinayet’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi. Bu ceza iyi hal indirimiyle müebbet hapis cezasına çevrildi. Mahkeme nitelikli cinsel saldırı suçundan verdiği 12 yıllık cezada da indirim yaparak 10 aya indirdi. Aksu’ya kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma suçundan da 2 yıl 6 ay hapis cezası verildi. Aksu’ya verilen toplam ceza müebbet hapis ile 12 yıl 6 ay oldu.

Sanık Berk Akand’a ise ‘nitelikli adam öldürmeye yardım’ suçundan 15 yıl hapis cezası verildi. Ceza iyi halden 12 yıl 6 aya düştü. Nitelikli cinsel saldırıya yardımdan verilen 6 yıllık hapis ise iyi hal indirimiyle 5 yıla çekildi. Akand’a ayrıca hürriyeti yoksun kılmaktan 1 yıl 3 ay hapis cezası veren mahkeme toplamda 18 yıl 9 ay hapis cezası vermiş oldu.

KIDEMLİ ÜYE MUHALİF KALDI

Sanık yakınları karara tepki gösterirken, Çet Ailesi’ni desteklemek için salonda bulunan izleyiciler ise alkışladı. Bu esnada sanıklar, jandarma tarafından salonda çıkarıldı. Ancak karara muhalefet şerhi koyan kıdemli üyenin gerekçesi açıklanmadığı için sanıklar tekrar salona alındı. Kıdemli üye, sanık Aksu hakkında nitelikli adam öldürme ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçlarından beraat etmesi; sadece nitelikli cinsel saldırı suçundan cezalandırılması gerektiğini belirtti. Aynı üye hâkim, muhalefet şerhinde sanık Akand’ın da tüm suçlardan beraatına karar verilmesi gerektiğini savundu.

BABA: ACIM DEVAM EDİYOR

ÇET Ailesi’nin avukatları, verilen kararı istinaf mahkemesine taşıyacaklarını açıkladılar. Karar sonrası konuşan baba İsmail Çet ise “Şu anda suçu işleyenler cezasını aldı. İçimize biraz su serpildi ama bir baba olarak acım devam ediyor” dedi. Verilen hükmün yeterli olmadığını belirten baba Çet, kararın tekrar gözden geçirilmesi için avukatların süreci takip edeceğini söyledi. “Böyle acı olaylarla hiçbir anne ve baba karşı karşıya gelmemeli” diyen baba Çet, kadına karşı şiddetin bir an önce sona ermesi dileğinde bulundu.