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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Aslıhan ALTAY KARATAŞ / DHA
08.10.2019 - 13:48, Son Güncelleme:

Şule Çet'in psikolojik durumu hakkında rapor hazırlanacak

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Şule Çet'in psikolojik durumu hakkında rapor hazırlanacak

Ankara'da plazanın 20'nci katından düşerek hayatını kaybeden üniversite öğrencisi Şule Çet'in (23) psikolojisinin incelenmesi için Hacettepe ve Gazi üniversitelerinden bilirkişi heyeti talep edildi. Sağlık Bakanlığı'ndan alınan tedavi kayıtları incelenerek Çet'in psikolojik durumu hakkında rapor hazırlanacak.

​Gazi Üniversitesi öğrencisi Şule Çet, geçen yıl 28 Mayıs'ta saat 03.50'de plazanın 20'nci katından düşerek yaşamını yitirdi. Olayla ilgili, Çağatay Aksu (34) ve Berk Akand (33), Ankara 31'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'cinayet', 'nitelikli cinsel saldırı' ve 'hürriyeti tehdit' suçlarından tutuklu yargılanıyor.

'DUDAK OKUMA' YÖNTEMİYLE ÇÖZÜLECEK

16 Ekim'de görülecek duruşma öncesinde, dudak okuma uzmanının olay gecesine ait güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyerek hazırlayacağı rapor ile Jandarma Kriminal'in Şule Çet ve ev arkadaşı Lilia Thorine'e ait cep telefonları üzerinde yaptığı incelemeye dair raporun tamamlanarak mahkemeye gönderilmesi bekleniyor. Özellikle Hacettepe Üniversitesi'nden emekli olduktan sonra İstanbul'daki bir üniversitede öğretim üyesi olarak çalışmaya başladığı öğrenilen dudak okuma uzmanının hazırlayacağı rapor davaya ışık tutacak. Aylar süren arayışın ardından bulunan dudak okuma uzmanı, sanıkların olay gecesi asansör önünde yaptığı konuşmaları güvenlik kamerasına yansıyan görüntüler üzerinden 'dudak okuma' yöntemiyle çözecek.

PSİKOLOJİK DURUMU İNCELENECEK

Dava dosyasına ayrıca Şule Çet'in psikolojik durumu ile ilgili uzman görüşlerini içeren bilirkişi raporu da girecek. Mahkeme, sanık avukatlarının talebi üzerine Hacettepe ve Gazi üniversitelerinden bilirkişi heyeti görevlendirmelerini istedi. Psikiyatri hekimlerinden oluşan 3'er kişilik bilirkişi heyetleri, Sağlık Bakanlığı'ndan alınan tedavi kayıtlarını inceleyerek Çet'in psikolojik durumu hakkında rapor hazırlayacak. Çet ailesinin avukatı Umur Yıldırım, sağlık kayıtları arasında psikolojik içerikli sadece tek bir kayıt bulunduğunu, o kaydın da 2016 yılında Adana Yüreğir'deki ayaktan tedaviye ilişkin olduğunu söyledi. Çet'in Gazi Üniversitesi öğrencisi olduğunu hatırlatan Yıldırım, "Gazi Üniversitesi, Şule'nin okuduğu okul olduğu için bilirkişilik yapması uygun olmaz ve süreci uzatacaktır" dedi.

 

 

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