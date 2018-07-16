Şule Çet’in katil zanlılarının ifadesi ortaya çıktı
Ankara’da bir plazanın 20. katından şüpheli bir şekilde düşerek hayatını kaybeden üniversite öğrencisi Şule Çet'in ölümüyle ilgili tutuklanan Çağatay A. ve Berk A.’nın mahkemede verdikleri ifadeleri ortaya çıktı. Şule Çet’le aynı odada olduğu belirtilen Çağatay A. suçlamaları reddederken, Berk A. ise olay esnasında dışarıda olduğunu iddia etti.
NTV'nin haberine göre, üniversite öğrencisi Şule Çet (20), Ankara’daki bir plazanın 20. katından şüpheli bir şekilde düşerek hayatını kaybetmişti. Önce olayın intihar olduğu iddia edilmişti. Gözaltına alınıp serbest bırakılan Çağatay A. ve Berk A. soruşturmanın genişletilmesiyle tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Çağatay A.’nın be Berk A.’nın mahkemede verdiği ifadeler ortaya çıktı. Şule Çet’in katil zanlısı olarak gösterilen Çağatay A., savunmasında, “suçsuzum” dedi. Tecavüz iddialarını reddeden Çağatay A. “Maktülle cinsel amaçlı değil, başka hiçbir şekilde yakınlaşmamız olmadı” iddiasında bulundu ve daha önce verdiği ifadeyi tekrar ettiğini belirtti.
'BURADAN BİR KIZ GEÇTİ Mİ'
Şüphelilerden Berk A. ise olay anında odada olmadığını ifade ederek suçsuz olduğunu öne sürdü. Berk A. olaydan sonra sinir krizi geçirip genç kızla aynı odada bulunan Çağatay A.’ya vurduğunu öne sürdü.
Berk A., ifadesinde, “Onlar içerideydi. Ben olay yerinde yoktum. Atladığını, düştüğünü görmedim. Çağatay yanıma geldi. Kızın atlayıp gittiğini söyledi. Çağatay’ın elinin şiştiğini gördüm. Olayın vahim olduğunu anladım. Hemen aşağı indim. Güvenlik görevlisini gördüm. 'Buradan bir kız geçti mi' diye sordum. Geçmedi deyince, sinir krizi geçirdim. Çağatay’a vurdum. Kızın atladığı yerde değildim. Cinsel amaçlı herhangi bir şekilde temasım olmadı” iddiasında bulundu.
Ankara Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alınan Çağatay A. ile Berk A., çıkarıldıkları mahkemede, "cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma" ve "cinsel saldırı" suçlarından hafta sonu tutuklanmıştı.
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