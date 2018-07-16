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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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16.07.2018 - 14:13, Son Güncelleme:

Şule Çet’in katil zanlılarının ifadesi ortaya çıktı

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Şule Çet’in katil zanlılarının ifadesi ortaya çıktı

Ankara’da bir plazanın 20. katından şüpheli bir şekilde düşerek hayatını kaybeden üniversite öğrencisi Şule Çet'in ölümüyle ilgili tutuklanan Çağatay A. ve Berk A.’nın mahkemede verdikleri ifadeleri ortaya çıktı. Şule Çet’le aynı odada olduğu belirtilen Çağatay A. suçlamaları reddederken, Berk A. ise olay esnasında dışarıda olduğunu iddia etti.

NTV'nin haberine göre, üniversite öğrencisi Şule Çet (20), Ankara’daki bir plazanın 20. katından şüpheli bir şekilde düşerek hayatını kaybetmişti. Önce olayın intihar olduğu iddia edilmişti. Gözaltına alınıp serbest bırakılan Çağatay A. ve Berk A. soruşturmanın genişletilmesiyle tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Çağatay A.’nın be Berk A.’nın mahkemede verdiği ifadeler ortaya çıktı. Şule Çet’in katil zanlısı olarak gösterilen Çağatay A., savunmasında, “suçsuzum” dedi. Tecavüz iddialarını reddeden Çağatay A. “Maktülle cinsel amaçlı değil, başka hiçbir şekilde yakınlaşmamız olmadı” iddiasında bulundu ve daha önce verdiği ifadeyi tekrar ettiğini belirtti.

'BURADAN BİR KIZ GEÇTİ Mİ'

Şüphelilerden Berk A. ise olay anında odada olmadığını ifade ederek suçsuz olduğunu öne sürdü. Berk A. olaydan sonra sinir krizi geçirip genç kızla aynı odada bulunan Çağatay A.’ya vurduğunu öne sürdü.

Berk A., ifadesinde, “Onlar içerideydi. Ben olay yerinde yoktum. Atladığını, düştüğünü görmedim. Çağatay yanıma geldi. Kızın atlayıp gittiğini söyledi. Çağatay’ın elinin şiştiğini gördüm. Olayın vahim olduğunu anladım. Hemen aşağı indim. Güvenlik görevlisini gördüm. 'Buradan bir kız geçti mi' diye sordum. Geçmedi deyince, sinir krizi geçirdim. Çağatay’a vurdum. Kızın atladığı yerde değildim. Cinsel amaçlı herhangi bir şekilde temasım olmadı” iddiasında bulundu.

Ankara Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alınan Çağatay A. ile Berk A., çıkarıldıkları mahkemede, "cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma" ve "cinsel saldırı" suçlarından hafta sonu tutuklanmıştı.

 

 

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