Åžule Ã‡etâ€™in acÄ±lÄ± babasÄ±: Kravat indirimi uygulanmasÄ±n

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HÃœRRÄ°YET KURUMSAL

YÄ±l 1948. GÃ¼nlerden 1 MayÄ±s... Rotatifler, TÃ¼rk basÄ±n tarihine damgasÄ±nÄ± vuracak HÃ¼rriyet iÃ§in dÃ¶nÃ¼yor ve TÃ¼rkiyeyeni bir gazeteye uyanÄ±yor.

1 MayÄ±s 1948â€™de okuyucusuyla buluÅŸan HÃ¼rriyet, ilk gÃ¼nden bu yana "TarafsÄ±z ve kaynaÄŸÄ±ndan doÄŸru haber" ilkesinden Ã¶dÃ¼n vermeksizin yayÄ±n yaÅŸamÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rmekte, sektÃ¶rÃ¼nÃ¼n Ã¶ncÃ¼ ve Ã¶rnek gazetesi konumunu daha da Ã¶teye gÃ¶tÃ¼rerek kÃ¼resel bir medya markasÄ± olma iddiasÄ±yla geleceÄŸe uzanmaktadÄ±r.

O gÃ¼nden bugÃ¼ne, ilk gÃ¼nkÃ¼ heyecanÄ± yitirmeden, "her sabah yeni bir gÃ¼n baÅŸlar ve rotatifler dÃ¶ner" anlayÄ±ÅŸÄ±yla kurumsallaÅŸan HÃ¼rriyet, bugÃ¼n TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã§ok okunan gazetelerinden biri ve Ã§ok sesli bir toplumun aynasÄ±dÄ±r. Birkitle gazetesi olarak, TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã¼cra kÃ¶ÅŸesindeki kahvehanelerden, ev kadÄ±nlarÄ±nÄ±n mutfaÄŸÄ±na dek geniÅŸ bir okur kitlesiyle buluÅŸmakta, basÄ±lÄ± gazetesiyle her gÃ¼n 1,4 milyon kiâ€‹ÅŸiye ulaÅŸmaktadÄ±r. KÃ¼reselleÅŸen dÃ¼nya, deÄŸiÅŸen gazetecilik anlayÄ±ÅŸÄ± Ã§erÃ§evesinde her platformda okurlarÄ± ve paydaÅŸlarÄ±yla iletiÅŸim halinde olmayÄ± ilke edinenHÃ¼rriyet basÄ±lÄ± gazetenin yanÄ± sÄ±ra web-cep- tabletâ€™den de gÃ¼nde milyonlarca kiÅŸiye eriÅŸmekte, â€‹â€‹â€‹68.yÄ±lÄ±nda gÃ¼nlÃ¼kortalama 3.â€‹3 milyon ziyaretÃ§iye ulaÅŸmaktadÄ±r.

HÃœRRÄ°YET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektÃ¶rÃ¼nÃ¼ tek bir Ã§atÄ± altÄ±nda buluÅŸturmayÄ± hedefleyen, kesintisiz, yÃ¼ksek kalitelihizmeti, gÃ¼ncel ve detaylÄ± ilanlarÄ±, haberleri ile emlak sektÃ¶rÃ¼nÃ¼n nabzÄ±nÄ± tutan HÃ¼rriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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Tansu Edip GÖKBUDAK/Harun UYANIK/Ä°STANBUL (DHA)
04.12.2018 - 15:42, Son GÃ¼ncelleme:

Åžule Çetâ€™in acÄ±lÄ± babasÄ±: Kravat indirimi uygulanmasÄ±n

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ÃœNÄ°VERSÄ°TE Ã¶ÄŸrencisi Åžule Ã‡etâ€™in babasÄ± Ä°smail Ã‡et, "ZanlÄ±larÄ±n mÃ¼ebbet almasÄ±nÄ± istiyorum. Katillerin mahkemeye Ã§Ä±kÄ±p, takÄ±m elbise giyip kravat takmasÄ±ndan verilen kararlarÄ±n dÃ¼ÅŸÃ¼rÃ¼lmemesi bakÄ±mÄ±ndan hakimlerimize dÃ¼ÅŸecek bÃ¼yÃ¼k kararlar var" dedi. Bu arada Åžule Ã‡etâ€™in Ã¶lmeden birkaÃ§ ay Ã¶nce kÃ¼Ã§Ã¼k yeÄŸeniyle Ã§ektiÄŸi gÃ¶rÃ¼ntÃ¼ de ortaya Ã§Ä±ktÄ±. Ã‡etâ€™in gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lerde 2 yaÅŸÄ±ndaki yeÄŸeniyle gÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ gÃ¶rÃ¼lÃ¼yor.

Gazi Ãœniversitesi Sanat ve TasarÄ±m FakÃ¼ltesi Tekstil TasarÄ±mÄ± BÃ¶lÃ¼mÃ¼ Ã¶ÄŸrencisi Åžule Ã‡etâ€™in Ã¶lÃ¼mÃ¼yle ilgili hazÄ±rlanan iddianamede zanlÄ±lar Ã‡aÄŸatay A. ve Berk A. iÃ§in ayrÄ± ayrÄ± aÄŸÄ±rlaÅŸtÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ Ã¶mÃ¼r boyu ve 39 yÄ±l hapis cezasÄ± istendi.

KÄ±zÄ±nÄ±n kendisine "Baba ben ayaklarÄ±mÄ±n Ã¼zerinde duracaÄŸÄ±m. Beni okut" demesi Ã¼zerine kÄ±zÄ±nÄ±n arkasÄ±nda durduÄŸunu sÃ¶yleyen Ä°smail Ã‡et, "Bu yÄ±l son senesiydi. Ãœniversiteyi bitirecekti. Ben elimden gelen imkanlarÄ±mÄ± yaptÄ±m ama baÅŸÄ±mÄ±za bu bela geldi. Bu katillerin evlatlarÄ± yok mu ki bir insanÄ±n canÄ± nasÄ±l alÄ±nÄ±r? Ben 39 yÄ±la da razÄ± deÄŸilim. BunlarÄ±n Ã¶mÃ¼r boyu mÃ¼ebbet almasÄ± gerekiyor" dedi.

Åžule Ã‡etâ€™in acÄ±lÄ± babasÄ±: Kravat indirimi uygulanmasÄ±n
"ALIÅžAMADIM, GELECEKMÄ°Åž GÄ°BÄ° DÃœÅžÃœNÃœYORUM"

KÄ±zÄ±nÄ±n Ã¶lÃ¼mÃ¼ne hala alÄ±ÅŸamadÄ±ÄŸÄ±nÄ± kaydeden Ä°smail Ã‡et, "GelecekmiÅŸ gibi dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yorum. Gelmesi mÃ¼mkÃ¼n deÄŸil. BaÅŸka insanlarÄ±n da canÄ± yanmasÄ±n. Katillerin mahkemeye Ã§Ä±kÄ±p da tamÄ±m elbise giyip kravat takmasÄ±ndan verilen kararlarÄ±n dÃ¼ÅŸÃ¼rÃ¼lmemesi bakÄ±mÄ±ndan hakimlerimize dÃ¼ÅŸecek bÃ¼yÃ¼k kararlar var" diye konuÅŸtu.

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Åžule Ã‡etâ€™in acÄ±lÄ± babasÄ±: Kravat indirimi uygulanmasÄ±n

''ADLÄ° TIP TEKRAR ELE ALSIN''

Adli TÄ±p Kurumuâ€™nun verdiÄŸi rapora da deÄŸinen Ã‡et, "Adli TÄ±p Kurumuâ€™nun raporunda bazÄ± konulara katÄ±lmÄ±yorum. OlmuÅŸtur ya da olmamÄ±ÅŸtÄ±r diyebiliyor. Bu bakÄ±mdan avukatÄ±mÄ±z da buna destek vermiyor. SavcÄ±mÄ±zÄ±n takipÃ§isi olmasÄ± iyi. Adli TÄ±pâ€™Ä±n bunu tekrar ele almasÄ± gerekiyor" dedi.

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Åžule Ã‡etâ€™in acÄ±lÄ± babasÄ±: Kravat indirimi uygulanmasÄ±n

YATAÄžINA FOTOÄžRAFINI KOYDU

Åžuleâ€™nin Ä°stanbulâ€™daki baba evinde kaldÄ±ÄŸÄ± odasÄ±na kimse dokunmuyor. Evin dÃ¶rt bir yanÄ±na kÄ±zÄ±nÄ±n fotoÄŸraflarÄ±nÄ± asan babasÄ±, Åžuleâ€™nin yataÄŸÄ±na da bÃ¼yÃ¼k bir fotoÄŸrafÄ±nÄ± koydu. Bu arada Åžule Ã‡etâ€™in Ã¶lmeden birkaÃ§ ay Ã¶nce kÃ¼Ã§Ã¼k yeÄŸeniyle Ã§ektiÄŸi gÃ¶rÃ¼ntÃ¼ de ortaya Ã§Ä±ktÄ±. Ã‡etâ€™in gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lerde 2 yaÅŸÄ±ndaki yeÄŸeniyle gÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ gÃ¶rÃ¼lÃ¼yor. Ã‡etâ€™in 29 MayÄ±s 2018â€™de kutladÄ±ÄŸÄ± son doÄŸum gÃ¼nÃ¼ fotoÄŸraflarÄ± da ondan geriye kalan hatÄ±ralar arasÄ±nda.

Åžule Ã‡etâ€™in acÄ±lÄ± babasÄ±: Kravat indirimi uygulanmasÄ±n

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