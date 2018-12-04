Åžule Ã‡etâ€™in acÄ±lÄ± babasÄ±: Kravat indirimi uygulanmasÄ±n

Gazi Ãœniversitesi Sanat ve TasarÄ±m FakÃ¼ltesi Tekstil TasarÄ±mÄ± BÃ¶lÃ¼mÃ¼ Ã¶ÄŸrencisi Åžule Ã‡etâ€™in Ã¶lÃ¼mÃ¼yle ilgili hazÄ±rlanan iddianamede zanlÄ±lar Ã‡aÄŸatay A. ve Berk A. iÃ§in ayrÄ± ayrÄ± aÄŸÄ±rlaÅŸtÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ Ã¶mÃ¼r boyu ve 39 yÄ±l hapis cezasÄ± istendi.

KÄ±zÄ±nÄ±n kendisine "Baba ben ayaklarÄ±mÄ±n Ã¼zerinde duracaÄŸÄ±m. Beni okut" demesi Ã¼zerine kÄ±zÄ±nÄ±n arkasÄ±nda durduÄŸunu sÃ¶yleyen Ä°smail Ã‡et, "Bu yÄ±l son senesiydi. Ãœniversiteyi bitirecekti. Ben elimden gelen imkanlarÄ±mÄ± yaptÄ±m ama baÅŸÄ±mÄ±za bu bela geldi. Bu katillerin evlatlarÄ± yok mu ki bir insanÄ±n canÄ± nasÄ±l alÄ±nÄ±r? Ben 39 yÄ±la da razÄ± deÄŸilim. BunlarÄ±n Ã¶mÃ¼r boyu mÃ¼ebbet almasÄ± gerekiyor" dedi.

"ALIÅžAMADIM, GELECEKMÄ°Åž GÄ°BÄ° DÃœÅžÃœNÃœYORUM"

KÄ±zÄ±nÄ±n Ã¶lÃ¼mÃ¼ne hala alÄ±ÅŸamadÄ±ÄŸÄ±nÄ± kaydeden Ä°smail Ã‡et, "GelecekmiÅŸ gibi dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yorum. Gelmesi mÃ¼mkÃ¼n deÄŸil. BaÅŸka insanlarÄ±n da canÄ± yanmasÄ±n. Katillerin mahkemeye Ã§Ä±kÄ±p da tamÄ±m elbise giyip kravat takmasÄ±ndan verilen kararlarÄ±n dÃ¼ÅŸÃ¼rÃ¼lmemesi bakÄ±mÄ±ndan hakimlerimize dÃ¼ÅŸecek bÃ¼yÃ¼k kararlar var" diye konuÅŸtu.

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''ADLÄ° TIP TEKRAR ELE ALSIN''

Adli TÄ±p Kurumuâ€™nun verdiÄŸi rapora da deÄŸinen Ã‡et, "Adli TÄ±p Kurumuâ€™nun raporunda bazÄ± konulara katÄ±lmÄ±yorum. OlmuÅŸtur ya da olmamÄ±ÅŸtÄ±r diyebiliyor. Bu bakÄ±mdan avukatÄ±mÄ±z da buna destek vermiyor. SavcÄ±mÄ±zÄ±n takipÃ§isi olmasÄ± iyi. Adli TÄ±pâ€™Ä±n bunu tekrar ele almasÄ± gerekiyor" dedi.

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YATAÄžINA FOTOÄžRAFINI KOYDU

Åžuleâ€™nin Ä°stanbulâ€™daki baba evinde kaldÄ±ÄŸÄ± odasÄ±na kimse dokunmuyor. Evin dÃ¶rt bir yanÄ±na kÄ±zÄ±nÄ±n fotoÄŸraflarÄ±nÄ± asan babasÄ±, Åžuleâ€™nin yataÄŸÄ±na da bÃ¼yÃ¼k bir fotoÄŸrafÄ±nÄ± koydu. Bu arada Åžule Ã‡etâ€™in Ã¶lmeden birkaÃ§ ay Ã¶nce kÃ¼Ã§Ã¼k yeÄŸeniyle Ã§ektiÄŸi gÃ¶rÃ¼ntÃ¼ de ortaya Ã§Ä±ktÄ±. Ã‡etâ€™in gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lerde 2 yaÅŸÄ±ndaki yeÄŸeniyle gÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ gÃ¶rÃ¼lÃ¼yor. Ã‡etâ€™in 29 MayÄ±s 2018â€™de kutladÄ±ÄŸÄ± son doÄŸum gÃ¼nÃ¼ fotoÄŸraflarÄ± da ondan geriye kalan hatÄ±ralar arasÄ±nda.

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