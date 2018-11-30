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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Mesut Hasan BENLİ / ANKARA
30.11.2018 - 08:30, Son Güncelleme:

Şule Çet soruşturmasında Adli tıp raporunu hazırladı, sonuç: Bilmiyoruz

Mesut Hasan Benli
Mesut Hasan Benli
hbenli@hurriyet.com.tr
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Mesut Hasan Benli
Mesut Hasan Benli
hbenli@hurriyet.com.tr
Şule Çet soruşturmasında Adli tıp raporunu hazırladı, sonuç: Bilmiyoruz

Bir plazanın 20. katından şüpheli şekilde düşerek hayatını kaybeden üniversite öğrencisi Şule Çet’in ölümüne ilişkin soruşturmada, beklenen Adli Tıp Kurumu raporu dosyaya girdi. Raporda, Çet’in genel ağır beden travması nedeniyle cinsel saldırıya maruz kalıp kalmadığı konusunda kesin bir değerlendirme yapılamadığı belirtildi. Ayrıca Çet’in kendisinin atladığı yoksa itildiği ya da öldürüldükten sonra mı atıldığı hususunun da tıbben bilinemediği görüşüne yer verildi.

29 Mayıs 2018’de yaşanan olay sonrası Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Çet’in kesin ölümü nedenin tespiti için dosyayı Adli Tıp Kurumu Başkanlığı’na göndermişti. Savcılık, soruşturma dosyasında yer alan bütün belgeleri, raporları, ifadeleri Adli Tıp Kurumu’na gönderirken, özetle şu sorulara yanıt verilmesini istedi:

Şule Çet’in kesin ölüm sebebinin tespiti; Çet’in anal sürüntüsünde bulunduğu belirtilen Prostat Spesifik Antijen (PSA) isimli antijenin erkek cinsiyetine ait bir antijen olup olmadığı; Çet’in yerde vücut pozisyonu, düşüş şekli ve düştüğü yer göz önüne alındığından düşmeden önce ölmüş olup olmadığının (bilincinin yerinde olup olmadığının tespitinin mümkün olup olmadığı); Çet’in vücudunda bulunan alkol miktarının tespitinin mümkün olup olmadığı.”
Soruşturmanın seyrini yakından etkileyeceği belirtilen Adli Tıp Kurumu 1. Adli Tıp İhtisas Kurulu, hazırladığı raporu savcılığa gönderdi. Üç profesör, bir doçent, bir uzmanın imzasının bulunduğu 21 sayfalık raporda, özetle şu bulgular yer aldı:

ADLİ TAHKİKAT İLE AYDINLATILSIN

“Otopsisinde alınan doku örneklerinin yapılan tetkikinde idrarda tespit edilen Mirtazapinin depresyon, uyku bozuklukları tedavisinde kullanılan ilaç etken maddesi olduğu, kanda ve göz içi sıvısında tespit edilen etil alkolün ölüm meydana getirebilecek düzeyde olmadığı, aranan diğer toksik maddelerin bulunmadığı dikkate alındığından kişinin zehirlenerek öldüğünün tıbbi deliller bulunmadı.

Otopsisinde ağır genel beden travması bulguları olması nedeniyle cinsel saldırıya maruz kalıp kalmadığı hususunda kesin bir değerlendirme yapılamadığı, olayın adli tahkikat ile aydınlatılması uygundur.

Sorulduğu üzere düşme öncesi travmaya maruz kalıp kalmadığı, düşme olayının kendi iradesiyle mi meydana geldiği, kazara mı oluştuğu veya bir başkası ya da başkalarının etkisiyle mi meydana geldiği, düşme esnasında şuurunun yerinde olup olmadığı ve öldürüldükten sonra atılıp atılmadığı hususun tıbben bilinemediği, olayın adli tahkikatla aydınlatılmasının uygun olacağı oy birliği ile mütalaa olunur.”

MİRTAZAPİN ÖLÜMÜ TETİKLEMİŞ OLABİLİR

Adli Tıp Kurumu’nun raporunda, Adli Tıp Uzmanı Dr. N.A tarafından düzenlenmiş 13 Ağustos 2018 tarihli rapor da yer aldı. Raporda şu tespitlere yer verildi: "Ölenin zorla fiili livataya maruz kaldığının maddi delilleri bulunmadığı, ölende tespit edilen Mirtazapin’in ölümü tetikleyeceği kanaatine bildirir mütalaa raporu yarının kadirlerine arz olunur.”

AKANT’IN ÖRNEĞİ UYUŞMUŞTU

Biyoloji İhtisas Dairesinin 15 Ekim 2018 tarihli raporunun sonuç bölümünde ise şu tespitler yapılmıştı: “Sağ elden alınan 3 ve 4 nolu tırnak örneklerinden elde edilen YSR DNA sonuçlarının ise karışık, ancak majör olarak bir YSTR DNA profilinin ayrılabildiği sonuçları olması nedeni ile mukayese etmeye elverişli olduğu, örneklerde tespit edilen major YSTR DNA allelerinin şüpheli Berk Akant’ın YSTR DNA profili ile aynı olduğu belirlendi. (YSTR sadece erkek cinsiyetinde bulunur. Tarafımızca incelenen örneklerde Çağatay Aksu’nun DNA profili tespit edilemedi.”

Plazadaki korkunç ölümde görüntüler ortaya çıktı
daha fazla video için
Yurtdışına kaçmaya çalışmışlar
Yurtdışına kaçmaya çalışmışlar
Otopsiden çıkan gerçek
Otopsiden çıkan gerçek
Mesut Hasan Benli
Mesut Hasan Benli
hbenli@hurriyet.com.tr
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