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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Özkan ARSLAN/ANKARA (DHA)
24.09.2019 - 11:42, Son Güncelleme:

Şule Çet davasında olay yeri keşif raporuna itiraz

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Şule Çet davasında olay yeri keşif raporuna itiraz

Ankara'da üniversite öğrencisi Şule Çet'in '23) şüpheli ölümüyle ilgili ceset, çorap ve ayakkabıların Çet'in plazanın 20'nci katının penceresinden atlaması veya atılması durumunda da olay yerinde tespit edilen pozisyonu alabileceği yönündeki keşif raporuna itiraz etti. Mahkemeye sunulan itiraz dilekçesinde "Hacettepe Üniversitesi Adli Tıp Anabilim Dalı Başkanlığı ile Ortadoğu Teknik Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü’nden birer akademisyenin de dahil olacağı bir kuruldan yeniden rapor alınmasını talep ediyoruz" denildi.

Gazi Üniversitesi öğrencisi Şule Çet'in geçen yıl 28 Mayıs'ta saat 03.50'de plazanın önünde ölü bulunmasıyla ilgili Çağatay Aksu (34) ve Berk Akand'ın (33) 'cinayet', 'nitelikli cinsel saldırı' ve 'hürriyeti tehdit' suçlarından tutuklu yargılandıkları Ankara 31'inci Ağır Ceza Mahkemesi, Mayıs ayında olay yerinde keşif yaptı. Mahkeme heyeti ile taraf avukatlarının yanı sıra keşifte Adli Tıp Kurumu'ndan bir uzman, bir inşaat mühendisi ve o gece olay yerine gelen polis ekibinden bir polis memuru da yer aldı.

KEŞİF RAPORU

Keşfin ardında bilirkişi tarafından hazırlanan olay yeri keşif raporunun sonuç kısmında şöyle denildi:
"Yukarıda analiz edilen mevcut veriler ışığında olayın iddia edildiği gibi Çet’in pencereden atılması halinde ceset, çorap ve ayakkabılarının olay yerinde tespit edilen pozisyonu alabileceği gibi olayın sanıkların savunmasında belirttiği şekilde meydana gelmesi halinde de ceset, çorap ve ayakkabılarının olay yerinde tespit edilen pozisyonu alabileceği; mevcut verilerle aralarında kesin bir ayrım yapılamadığı kanaatini bildirir bilirkişi raporudur."

RAPORA İTİRAZ

Çet'in ailesinin avukatları, bilimsel yöntemlerle hazırlanmadığını savundukları rapora itiraz etti. Mahkemeye sunulan itiraz dilekçesinde; raporun her türlü şüpheden uzak, somut, inandırıcı ve tüm delilleri irdeleyen denetime elverişli bir rapor olmadığı savunularak, şöyle denildi:
"Söz konusu rapor ile hakikatin gün yüzüne çıkması için yapılan mahal keşfinden beklenen fayda elde edilememiştir. Raporda mevcut deliller bütün halinde değerlendirilmek yerine iki ihtimalli saptamalar yapılarak sonuç çıkarmamız beklenmektedir. Bütün delillerin incelenmediğine yönelik örnek vermemiz gerekirse; sanıkların maktulün atladığını iddia ettikleri pencerede neden hiçbir parmak izinin bulunmadığı yönünde bir değerlendirmede bulunulmamıştır. Bu nedenle Hacettepe Üniversitesi Adli Tıp Anabilim Dalı Başkanlığı ile Ortadoğu Teknik Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü’nden birer akademisyenin de dahil olacağı bir kuruldan yeninden rapor alınmasını talep ediyoruz."

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