Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İSKİ su kesintisi programı
İSKİ (İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi) tarafından yapılan uyarıya göre 30 Mayıs 2019 tarihinde Anadolu ve Avrupa Yakası’ndaki birçok ilçede elektrik kesintisi yaşanıyor. 30 Mayıs tarihli kesinti programına göre, Ataşehir, Büyükçekmece, Beşiktaş, Esenyurt, Maltepe mahallelerinde su kesintisi yapılacak. Peki, sular ne zaman, saat kaçta gelecek?
İSKİ'den su kritik su uyarısı geldi. 30 Mayıs 2019 tarihinde İstanbul'un 5 ilçesinde elektrik kesintisi yapılacak. Kesinti yapılacak noktalar Ataşehir, Büyükçekmece, Beşiktaş, Esenyurt ve Maltepe'nin bazı mahallelerine bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle su verilemeyecek. Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İSKİ su kesintisi programı
Arıza Kesinti
İlçe : Ataşehir
Etkilenen Mahalleler : Mevlana Mah,Küçükbakkalköy Mah,Mimar Sinan Mah,İnönü Mah,Yenişehir Mah,Ataşehir Ferhatpaşa Mah,Ataşehir Atatürk Mah,Esatpaşa Mah,Kayışdağı Mah,Fetih Mah
Açıklama : Bölgeye Su Verilmesine Rağmen, Depoların Ve Şebeke Borularının Tam Dolarak İstenen Basınca Ulaşamaması Nedeniyle Basınç Düşüklüğü Yaşanmaktadır.
Başlama Tarihi : 2019-05-30 10:48:10.0
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 30.5.2019 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : B.Çekmece
Etkilenen Mahalleler : Kamiloba Mah
Açıklama : İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi : 2019-05-30 10:09:27.0
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 30.5.2019 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Beşiktaş
Etkilenen Mahalleler : Levent Mah,Konaklar Mah
Açıklama : İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi : 2019-05-30 10:17:28.0
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 30.5.2019 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Esenyurt
Etkilenen Mahalleler : Necip Fazıl Kısakürek Mah
Açıklama : İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi : 2019-05-30 10:43:11.0
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 30.5.2019 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Maltepe
Etkilenen Mahalleler : Fındıklı Mah
Açıklama : Bölgeye Su Verilmesine Rağmen, Depoların Ve Şebeke Borularının Tam Dolarak İstenen Basınca Ulaşamaması Nedeniyle Basınç Düşüklüğü Yaşanmaktadır.
Başlama Tarihi : 2019-05-30 10:48:10.0
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 30.5.2019 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle