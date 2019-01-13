Sular ne zaman gelecek? TİSKİ’den açıklama
Trabzon’da ana boru arızası nedeniyle su kesintisi yaşanıyor. Trabzon Büyükşehir Belediyesi İçme Suyu ve Kanalizasyon İdaresi (TİSKİ) su kesintisinden etkilenecek mahalleleri resmi sayfası üzerinden paylaştı. Peki, Trabzon’da sular ne zaman gelecek?
Trabzon’da uzun sürekli su kesintileri yaşanıyor. Kesintilerden etkilenen vatandaşlar, ‘Trabzon’da sular ne zaman gelecek?’ sorusuna yanıt arıyor. İşte TİSKİ’nin 13 Ocak tarihli kesinti programı...
Başlangıç Tarihi
12 Ocak 2019, Cumartesi 15:00
Bitiş Tarihi
14 Ocak 2019, 04:30
Sebebi
ANA BORU ARIZASI
Açıklama
BELİRTİLEN MAHALLELERE SU VERİLEMEYECEKTİR.
Etkilenen Yerler
ORTAHISAR AKTOPRAK MAH., ORTAHISAR BAHÇECİK MAH., ORTAHISAR BEŞTAŞ MAH., ORTAHISAR ÇAMOBA MAH., ORTAHISAR SOĞUKSU MAH., ORTAHISAR 3 NOLU ERDOĞDU MAH.
Başlangıç Tarihi
12 Ocak 2019, Cumartesi 17:00
Bitiş Tarihi
13 Ocak 2019, 17:00
Sebebi
ANA BORU ARIZASI
Açıklama
BELİRTİLEN MAHALLELERE SU VERİLEMEYECEKTİR.
Etkilenen Yerler
ORTAHISAR KANUNİ MAH., ORTAHISAR KONAKLAR MAH., ORTAHISAR ÜNİVERSİTE MAH., ORTAHISAR 1 NOLU BOSTANCI MAH., YOMRA KAŞÜSTÜ MAH.
Başlangıç Tarihi
13 Ocak 2019, Pazar 06:00
Bitiş Tarihi
13 Ocak 2019, 21:00
Sebebi
ANA BORU ARIZASI
Açıklama
BELİRTİLEN MAHALLELERE SU VERİLEMEYECEKTİR.
Etkilenen Yerler
ORTAHISAR BOZTEPE MAH., ORTAHISAR CUMHURİYET MAH., ORTAHISAR ÇARŞI MAH., ORTAHISAR ESENTEPE MAH., ORTAHISAR GAZİPAŞA MAH., ORTAHISAR HIZIRBEY MAH., ORTAHISAR İSKENDERPAŞA MAH., ORTAHISAR ORTAHİSAR MAH., ORTAHISAR PAZARKAPI MAH., ORTAHISAR YALI MAH., ORTAHISAR YENİCUMA MAH., ORTAHISAR ZAFER MAH.
Başlangıç Tarihi
13 Ocak 2019, Pazar 06:00
Bitiş Tarihi
14 Ocak 2019, 01:00
Sebebi
ANA BORU ARIZASI
Açıklama
BELİRTİLEN MAHALLEYE SU VERİLEMEYECEKTİR.
Etkilenen Yerler
ORTAHISAR ÇUKURÇAYIR MAH.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle