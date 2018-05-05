Sular ne zaman gelecek? Su kesintisi yaşanan İstanbul ilçeleri

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından yapılan açıklamada, içme suyu şebeke hattındaki arızanın giderimi İçin yapılacak olan çalışmalar nedeniyle birçok ilçeye su verilemeyeceği duyuruldu. Günlük işleri aksayan vatandaşlar, "Kesintiler ne kadar devam edecek? Sular ne zaman gelecek?' gibi sorulara yanıt arıyor. İşte su kesintisi yaşanan ilçeler ve çalışmaların bitiş tarihi!
Arnavutköy
Etkilenen Mahalleler : Anadolu Mah
Açıklama : İçme suyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi : 5.5.2018 - 10:11
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 5.5.2018 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Ataşehir
Etkilenen Mahalleler : Yeni Camlıca Mah,Mimar Sinan Mah,Yenişehir Mah,İçerenköy Mah,İnönü Mah,Ataşehir Ferhatpaşa Mah,Ataşehir Atatürk Mah,Kayışdağı Mah,Mevlana Mah,Küçükbakkalköy Mah
Açıklama : İçme suyu Arıtma Tesisi Ve Terfi Merkezindeki Enerji Kesintisi Nedeniyle Su Verilememektedir.
Başlama Tarihi : 5.5.2018 - 11:04
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 5.5.2018 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Bahçelievler
Etkilenen Mahalleler : Merkez Mahyenibosna
Açıklama : Bölgeye Su Verilmesine Rağmen, Depoların Ve Şebeke Borularının Tam Dolarak İstenen Basınca Ulaşamaması Nedeniyle Basınç Düşüklüğü Yaşanmaktadır.
Başlama Tarihi : 5.5.2018 - 10:51
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 5.5.2018 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Bağcılar
Etkilenen Mahalleler : Hürriyet Mah,Güneşli Mah,Kirazlı Mah,Yenimahalle,Mahmutbey Mah,Göztepe Mah,15 Temmuz Mah,100Yıl Mah,Bağlar Mah,Fatih Mah,Demırkapı Mah
Açıklama : Bölgeye Su Verilmesine Rağmen, Depoların Ve Şebeke Borularının Tam Dolarak İstenen Basınca Ulaşamaması Nedeniyle Basınç Düşüklüğü Yaşanmaktadır.
Başlama Tarihi : 5.5.2018 - 10:51
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 5.5.2018 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Beykoz
Etkilenen Mahalleler : Rüzgarlıbahçe Mah
Açıklama : İçme suyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi : 5.5.2018 - 11:39
Bitiş Tarihi: Çalışmanın tahmini olarak 5.5.2018 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Beyoğlu
Etkilenen Mahalleler : Kocatepe Mah,Yenişehir Mah,Şehit Muhtar Mah,Kalyoncu Kulluğu Mah,Bostan Mah,Bülbül Mah,Cukur Mah
Açıklama : İçme suyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi : 5.5.2018 - 11:44
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 5.5.2018 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Esenler
Etkilenen Mahalleler : Menderes Mah,Kemer Mah,Oruç Reis Mah,Turgut Reis Mah,Tuna Mah,Fatih Mah,Birlik Mah,Fevzi Çakmak Mah,Kazım Karabekir Mah,Havaalanı Mah
Açıklama : Bölgeye Su Verilmesine Rağmen, Depoların Ve Şebeke Borularının Tam Dolarak İstenen Basınca Ulaşamaması Nedeniyle Basınç Düşüklüğü Yaşanmaktadır.
Başlama Tarihi : 5.5.2018 - 10:51
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 5.5.2018 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : K.Çekmece
Etkilenen Mahalleler : Atakent Mah
Açıklama : İçme suyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi : 5.5.2018 - 10:50
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 5.5.2018 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Kadıköy
Etkilenen Mahalleler : Erenköy Mah
Açıklama : İçme suyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi : 5.5.2018 - 10:32
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 5.5.2018 tarihinde saat 15:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Maltepe
Etkilenen Mahalleler : Fındıklı Mah
Açıklama : İçme suyu Arıtma Tesisi Ve Terfi Merkezindeki Enerji Kesintisi Nedeniyle Su Verilememektedir.
Başlama Tarihi : 5.5.2018 - 11:04
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 5.5.2018 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Sancaktepe
Etkilenen Mahalleler : Akpınar Mah
Açıklama : İçme suyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi : 5.5.2018 - 11:38
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 5.5.2018 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Silivri
Etkilenen Mahalleler : Piri Mehmet Paşa Mah
Açıklama : İçme suyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi : 5.5.2018 - 09:54
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 5.5.2018 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Tuzla
Etkilenen Mahalleler : İstasyon Mah,Postahane Mah,Cami Mah
Açıklama : İçme suyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi : 5.5.2018 - 12:00
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 5.5.2018 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe: Üsküdar
Etkilenen Mahalleler : Acıbadem Mah
Açıklama : İçme suyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi : 5.5.2018 - 12:13
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 5.5.2018 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.