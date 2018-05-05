Sular ne zaman gelecek? Su kesintisi yaşanan İstanbul ilçeleri

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından yapılan açıklamada, içme suyu şebeke hattındaki arızanın giderimi İçin yapılacak olan çalışmalar nedeniyle birçok ilçeye su verilemeyeceği duyuruldu. Günlük işleri aksayan vatandaşlar, "Kesintiler ne kadar devam edecek? Sular ne zaman gelecek?' gibi sorulara yanıt arıyor. İşte su kesintisi yaşanan ilçeler ve çalışmaların bitiş tarihi!

Arnavutköy

Etkilenen Mahalleler : Anadolu Mah

Açıklama : İçme suyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.

Başlama Tarihi : 5.5.2018 - 10:11

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 5.5.2018 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Ataşehir

Etkilenen Mahalleler : Yeni Camlıca Mah,Mimar Sinan Mah,Yenişehir Mah,İçerenköy Mah,İnönü Mah,Ataşehir Ferhatpaşa Mah,Ataşehir Atatürk Mah,Kayışdağı Mah,Mevlana Mah,Küçükbakkalköy Mah

Açıklama : İçme suyu Arıtma Tesisi Ve Terfi Merkezindeki Enerji Kesintisi Nedeniyle Su Verilememektedir.

Başlama Tarihi : 5.5.2018 - 11:04

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 5.5.2018 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Bahçelievler

Etkilenen Mahalleler : Merkez Mahyenibosna

Açıklama : Bölgeye Su Verilmesine Rağmen, Depoların Ve Şebeke Borularının Tam Dolarak İstenen Basınca Ulaşamaması Nedeniyle Basınç Düşüklüğü Yaşanmaktadır.

Başlama Tarihi : 5.5.2018 - 10:51

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 5.5.2018 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Bağcılar

Etkilenen Mahalleler : Hürriyet Mah,Güneşli Mah,Kirazlı Mah,Yenimahalle,Mahmutbey Mah,Göztepe Mah,15 Temmuz Mah,100Yıl Mah,Bağlar Mah,Fatih Mah,Demırkapı Mah

Açıklama : Bölgeye Su Verilmesine Rağmen, Depoların Ve Şebeke Borularının Tam Dolarak İstenen Basınca Ulaşamaması Nedeniyle Basınç Düşüklüğü Yaşanmaktadır.

Başlama Tarihi : 5.5.2018 - 10:51

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 5.5.2018 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Beykoz

Etkilenen Mahalleler : Rüzgarlıbahçe Mah

Açıklama : İçme suyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.

Başlama Tarihi : 5.5.2018 - 11:39

Bitiş Tarihi: Çalışmanın tahmini olarak 5.5.2018 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Beyoğlu

Etkilenen Mahalleler : Kocatepe Mah,Yenişehir Mah,Şehit Muhtar Mah,Kalyoncu Kulluğu Mah,Bostan Mah,Bülbül Mah,Cukur Mah

Açıklama : İçme suyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.

Başlama Tarihi : 5.5.2018 - 11:44

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 5.5.2018 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Esenler

Etkilenen Mahalleler : Menderes Mah,Kemer Mah,Oruç Reis Mah,Turgut Reis Mah,Tuna Mah,Fatih Mah,Birlik Mah,Fevzi Çakmak Mah,Kazım Karabekir Mah,Havaalanı Mah

Açıklama : Bölgeye Su Verilmesine Rağmen, Depoların Ve Şebeke Borularının Tam Dolarak İstenen Basınca Ulaşamaması Nedeniyle Basınç Düşüklüğü Yaşanmaktadır.

Başlama Tarihi : 5.5.2018 - 10:51

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 5.5.2018 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : K.Çekmece

Etkilenen Mahalleler : Atakent Mah

Açıklama : İçme suyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.

Başlama Tarihi : 5.5.2018 - 10:50

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 5.5.2018 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Kadıköy

Etkilenen Mahalleler : Erenköy Mah

Açıklama : İçme suyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.

Başlama Tarihi : 5.5.2018 - 10:32

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 5.5.2018 tarihinde saat 15:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Maltepe

Etkilenen Mahalleler : Fındıklı Mah

Açıklama : İçme suyu Arıtma Tesisi Ve Terfi Merkezindeki Enerji Kesintisi Nedeniyle Su Verilememektedir.

Başlama Tarihi : 5.5.2018 - 11:04

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 5.5.2018 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Sancaktepe

Etkilenen Mahalleler : Akpınar Mah

Açıklama : İçme suyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.

Başlama Tarihi : 5.5.2018 - 11:38

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 5.5.2018 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Silivri

Etkilenen Mahalleler : Piri Mehmet Paşa Mah

Açıklama : İçme suyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.

Başlama Tarihi : 5.5.2018 - 09:54

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 5.5.2018 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Tuzla

Etkilenen Mahalleler : İstasyon Mah,Postahane Mah,Cami Mah

Açıklama : İçme suyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.

Başlama Tarihi : 5.5.2018 - 12:00

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 5.5.2018 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.



İlçe: Üsküdar

Etkilenen Mahalleler : Acıbadem Mah

Açıklama : İçme suyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.

Başlama Tarihi : 5.5.2018 - 12:13

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 5.5.2018 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.