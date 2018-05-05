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    Sular ne zaman gelecek? Su kesintisi yaşanan İstanbul ilçeleri

    Hürriyet Haber
    05.05.2018 - 12:40 | Son Güncelleme:

    İstanbul’un bazı ilçelerinde içme suyu şebeke hattındaki arıza nedeniyle su kesintisi yaşanıyor. Arnavutköy, Ataşehir, Bahçelievler, Bağcılar, Sancaktepe… Avrupa ve Anadolu yakasındaki birçok ilçeye çalışmalar nedeniyle su verilemiyor. Peki kesintiler ne kadar devam edecek? Sular ne zaman gelecek?

    İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından yapılan açıklamada, içme suyu şebeke hattındaki arızanın giderimi İçin yapılacak olan çalışmalar nedeniyle birçok ilçeye su verilemeyeceği duyuruldu. Günlük işleri aksayan vatandaşlar, "Kesintiler ne kadar devam edecek? Sular ne zaman gelecek?' gibi sorulara yanıt arıyor. İşte su kesintisi yaşanan ilçeler ve çalışmaların bitiş tarihi!

    Arnavutköy

    Etkilenen Mahalleler : Anadolu Mah

    Açıklama : İçme suyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.

    Başlama Tarihi   : 5.5.2018 - 10:11

    Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 5.5.2018 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

    Ataşehir

    Etkilenen Mahalleler : Yeni Camlıca Mah,Mimar Sinan Mah,Yenişehir Mah,İçerenköy Mah,İnönü Mah,Ataşehir Ferhatpaşa Mah,Ataşehir Atatürk Mah,Kayışdağı Mah,Mevlana Mah,Küçükbakkalköy Mah

    Açıklama : İçme suyu Arıtma Tesisi Ve Terfi Merkezindeki Enerji Kesintisi Nedeniyle Su Verilememektedir.

    Başlama Tarihi   : 5.5.2018 - 11:04

    Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 5.5.2018 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

    Bahçelievler

    Etkilenen Mahalleler : Merkez Mahyenibosna

    Açıklama : Bölgeye Su Verilmesine Rağmen, Depoların Ve Şebeke Borularının Tam Dolarak İstenen Basınca Ulaşamaması Nedeniyle Basınç Düşüklüğü Yaşanmaktadır.

    Başlama Tarihi   : 5.5.2018 - 10:51

    Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 5.5.2018 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

    Bağcılar

    Etkilenen Mahalleler : Hürriyet Mah,Güneşli Mah,Kirazlı Mah,Yenimahalle,Mahmutbey Mah,Göztepe Mah,15 Temmuz Mah,100Yıl Mah,Bağlar Mah,Fatih Mah,Demırkapı Mah

    Açıklama  : Bölgeye Su Verilmesine Rağmen, Depoların Ve Şebeke Borularının Tam Dolarak İstenen Basınca Ulaşamaması Nedeniyle Basınç Düşüklüğü Yaşanmaktadır.

    Başlama Tarihi   : 5.5.2018 - 10:51

    Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 5.5.2018 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

    İlçe : Beykoz

    Etkilenen Mahalleler : Rüzgarlıbahçe Mah

    Açıklama : İçme suyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.

    Başlama Tarihi   : 5.5.2018 - 11:39

    Bitiş Tarihi: Çalışmanın tahmini olarak 5.5.2018 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

    İlçe : Beyoğlu

    Etkilenen Mahalleler : Kocatepe Mah,Yenişehir Mah,Şehit Muhtar Mah,Kalyoncu Kulluğu Mah,Bostan Mah,Bülbül Mah,Cukur Mah

    Açıklama : İçme suyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.

    Başlama Tarihi   : 5.5.2018 - 11:44

    Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 5.5.2018 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

    İlçe : Esenler

    Etkilenen Mahalleler : Menderes Mah,Kemer Mah,Oruç Reis Mah,Turgut Reis Mah,Tuna Mah,Fatih Mah,Birlik Mah,Fevzi Çakmak Mah,Kazım Karabekir Mah,Havaalanı Mah

    Açıklama : Bölgeye Su Verilmesine Rağmen, Depoların Ve Şebeke Borularının Tam Dolarak İstenen Basınca Ulaşamaması Nedeniyle Basınç Düşüklüğü Yaşanmaktadır.

    Başlama Tarihi   : 5.5.2018 - 10:51

    Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 5.5.2018 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

    İlçe : K.Çekmece

    Etkilenen Mahalleler : Atakent Mah

    Açıklama : İçme suyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.

    Başlama Tarihi   : 5.5.2018 - 10:50

    Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 5.5.2018 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

    İlçe : Kadıköy

    Etkilenen Mahalleler : Erenköy Mah

    Açıklama : İçme suyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.

    Başlama Tarihi   : 5.5.2018 - 10:32

    Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 5.5.2018 tarihinde saat 15:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

    İlçe : Maltepe

    Etkilenen Mahalleler : Fındıklı Mah

    Açıklama : İçme suyu Arıtma Tesisi Ve Terfi Merkezindeki Enerji Kesintisi Nedeniyle Su Verilememektedir.

    Başlama Tarihi   : 5.5.2018 - 11:04

    Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 5.5.2018 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

    İlçe : Sancaktepe

    Etkilenen Mahalleler : Akpınar Mah

    Açıklama : İçme suyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.

    Başlama Tarihi   : 5.5.2018 - 11:38

    Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 5.5.2018 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

    İlçe : Silivri

    Etkilenen Mahalleler : Piri Mehmet Paşa Mah

    Açıklama : İçme suyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.

    Başlama Tarihi   : 5.5.2018 - 09:54

    Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 5.5.2018 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

    İlçe : Tuzla

    Etkilenen Mahalleler : İstasyon Mah,Postahane Mah,Cami Mah

    Açıklama : İçme suyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.

    Başlama Tarihi   : 5.5.2018 - 12:00

    Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 5.5.2018 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

    İlçe:  Üsküdar

    Etkilenen Mahalleler : Acıbadem Mah

    Açıklama : İçme suyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.

    Başlama Tarihi   : 5.5.2018 - 12:13

    Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 5.5.2018 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

    Etiketler: istanbulda su kesintisi , SeoHaber , NoMobil , gündem
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