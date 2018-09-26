Sular ne zaman gelecek? Su kesintisi ne kadar sürecek?
İstanbul Anadolu ve Avrupa Yakası’ndaki pek çok ilçeden su kesintisi haberleri gelmeye devam ediyor. İkamet ettikleri ilçedeki su kesintilerinin ne kadar süreceğini merak eden vatandaşlar, ‘su kesintisi ne kadar sürecek, sular ne zaman gelecek?’ gibi sorulara yanıt arıyor. İşte, 26 Eylül tarihli su kesintisi programı
İSKİ’den yapılan duyuruya göre, pek çok ve ilçede uzun saatler süren su kesintileri yaşanacak. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin (İSKİ) açıklamasına göre, Kuzey Marmara ve yeni havalimanı otoyollarının inşaatı kapsamında Terkos-İkitelli ana isale hattında yapılacak bağlantı çalışması nedeniyle bazı ilçelere su verilemeyecek. Hangi ilçelerde kesinti yaşanacak? Sular ne zaman gelecek?
İlçe: Arnavutköy
Etkilenen Mahalleler :Sazlıbosna Mah,Nenehatun Mah,Taşoluk Mah,Tayakadın Mah,Mustafa Kemal Paşa Mah,Mfevzi Çakmak Mah,Karlıbayır Mah,Mehmet Akif Ersoy Mah,Mavigöl Mah,Terkos Mah,Ömerli Mah,Çilingir Mah,İslambey Mah,İmrahor Mah,Yunus Emre Mah,Yavuz Selim Mah,Yassıören Mah,Yeşilbayır Mah,Yeniköy Mah,Bolluca Mah,Balaban Mah,Boğazköy İstiklal Mah,Boyalık Mah,Baklalı Mah,Anadolu Mah,Adnan Menderes Mah,Atatürk Mah,Arnavutköy Merkez Mah,Deliklikaya Mah,Hastane Mah,Haraççı Mah,Karaburun Mah,Hicret Mah,Hadımköy Mah,Durusu Mah,Dursunköy Mah,Hacımaşlı Mah,Fatih Mah
Açıklama: İçmesuyu İsale Hattında Çalışma Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi : 25.9.2018 - 20:56
Bitiş Tarihi: Çalışmanın tahmini olarak 27.9.2018 tarihinde saat 3:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Avcılar
Etkilenen Mahalleler: Tahtakale Mah,Yeşilkent Mh,Üniversite Mah,Mustafa Kemalpaşa Mah,Cihangir Mah,Firuzköy Mah,Merkez Mah
Açıklama: İçmesuyu İsale Hattında Çalışma Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi : 25.9.2018 - 20:56
Bitiş Tarihi: Çalışmanın tahmini olarak 27.9.2018 tarihinde saat 3:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe: B.Çekmece
Etkilenen Mahalleler: Karaağaç Mah
Açıklama: İçmesuyu İsale Hattında Çalışma Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi: 25.9.2018 - 20:56
Bitiş Tarihi: Çalışmanın tahmini olarak 27.9.2018 tarihinde saat 3:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : B.Çekmece
Etkilenen Mahalleler: Türkoba Mah
Açıklama: İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi : 26.9.2018 - 09:09
Bitiş Tarihi: Çalışmanın tahmini olarak 26.9.2018 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe: Başakşehir
Etkilenen Mahalleler: Ziya Gökalp Mah,Kayabaşı Mah,İkitelli Osb,Şamlar Mah,Şahintepe Mah,Güvercintepe Mah,Bahçeşehir 1Kısım Mah,Altınşehir Mah,Bahçeşehir 2Kısım Mah,Başakşehir Mah,Başak Mah
Açıklama: İçmesuyu İsale Hattında Çalışma Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi : 25.9.2018 - 20:56
Bitiş Tarihi: Çalışmanın tahmini olarak 27.9.2018 tarihinde saat 3:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Esenyurt
Etkilenen Mahalleler: Talatpaşa Mah,Turgut Özal Mah,Yenikent Mah,Süleymaniye Mah,Saadetdere Mah,Selahaddin Eyyubi Mah,Sultaniye Mah,Üçevler Mah,İncirtepe Mah,İnönü Mah,Örnek Mah,Yeşilkent Mah,Yunus Emre Mah,Çınar Mah,Pınar Mah,Balıkyolu Mah,Bağlarçeşme Mah,Esenkent Mah,Aşık Veysel Mah,Akevler Mah,Akşemseddin Mah,Ardıçlı Mah,Mehter Ceşme Mah,Namık Kemal Mah,Orhangazi Mah,Mehmet Akif Ersoy Mah,Fatih Mah,Güzelyurt Mah,Koza Mah
Açıklama: İçmesuyu İsale Hattında Çalışma Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi : 25.9.2018 - 20:56
Bitiş Tarihi: Çalışmanın tahmini olarak 27.9.2018 tarihinde saat 3:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe: Eyüpsultan
Etkilenen Mahalleler: Odayeri Mah,Pirinççi Mah,İhsaniye Mah,Akpınar Mah,Ağaçlı Mah,Işıklar Mah
Açıklama: İçmesuyu İsale Hattında Çalışma Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi : 25.9.2018 - 20:56
Bitiş Tarihi: Çalışmanın tahmini olarak 27.9.2018 tarihinde saat 3:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe: K.Çekmece
Etkilenen Mahalleler: Sultanmurat Mah,Tevfikbey Mah,Soğütlüçeşme Mah,Kemalpasa Mah,Mehmet Akif Mah,İnönü Mah,İstasyon Mah,Yeşilova Mah,Yarımburgaz Mah,Yenimahalle,Cennet Mah,Cumhuriyet Mah,Beşyol Mah,Atakent Mah,Atatürk Mah,Kanarya Mah,Kartaltepe Mah,Halkalı Merkez Mah,Fevzi Çakmak Mah,Gültepe Mah
Açıklama: İçmesuyu İsale Hattında Çalışma Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi : 25.9.2018 - 20:56
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 27.9.2018 tarihinde saat 3:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Sultangazi
Etkilenen Mahalleler : Malkoçoğlu Mah,Yayla Mah,İsmetpaşa Mah,Cebeci Mah,Eski Habipler Mah,Habipler Mah
Açıklama : İçmesuyu İsale Hattında Çalışma Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi : 25.9.2018 - 20:56
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 27.9.2018 tarihinde saat 3:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe: Çatalca
Etkilenen Mahalleler : Nakkaş Mah,Bahşayiş Mah
Açıklama: İçmesuyu İsale Hattında Çalışma Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi : 25.9.2018 - 20:56
Bitiş Tarihi: Çalışmanın tahmini olarak 27.9.2018 tarihinde saat 3:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arızadan etkilenen mahalleleri harita üzerinde görmek için tıklayınız...
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