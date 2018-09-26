Sular ne zaman gelecek? Su kesintisi ne kadar sürecek?

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Gündem
26.09.2018 - 10:09, Son Güncelleme:

Sular ne zaman gelecek? Su kesintisi ne kadar sürecek?

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Sular ne zaman gelecek? Su kesintisi ne kadar sürecek?

İstanbul Anadolu ve Avrupa Yakası’ndaki pek çok ilçeden su kesintisi haberleri gelmeye devam ediyor. İkamet ettikleri ilçedeki su kesintilerinin ne kadar süreceğini merak eden vatandaşlar, ‘su kesintisi ne kadar sürecek, sular ne zaman gelecek?’ gibi sorulara yanıt arıyor. İşte, 26 Eylül tarihli su kesintisi programı

İSKİ’den yapılan duyuruya göre, pek çok ve ilçede uzun saatler süren su kesintileri yaşanacak. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin (İSKİ) açıklamasına göre, Kuzey Marmara ve yeni havalimanı otoyollarının inşaatı kapsamında Terkos-İkitelli ana isale hattında yapılacak bağlantı çalışması nedeniyle bazı ilçelere su verilemeyecek. Hangi ilçelerde kesinti yaşanacak? Sular ne zaman gelecek?

İlçe: Arnavutköy

Etkilenen Mahalleler :Sazlıbosna Mah,Nenehatun Mah,Taşoluk Mah,Tayakadın Mah,Mustafa Kemal Paşa Mah,Mfevzi Çakmak Mah,Karlıbayır Mah,Mehmet Akif Ersoy Mah,Mavigöl Mah,Terkos Mah,Ömerli Mah,Çilingir Mah,İslambey Mah,İmrahor Mah,Yunus Emre Mah,Yavuz Selim Mah,Yassıören Mah,Yeşilbayır Mah,Yeniköy Mah,Bolluca Mah,Balaban Mah,Boğazköy İstiklal Mah,Boyalık Mah,Baklalı Mah,Anadolu Mah,Adnan Menderes Mah,Atatürk Mah,Arnavutköy Merkez Mah,Deliklikaya Mah,Hastane Mah,Haraççı Mah,Karaburun Mah,Hicret Mah,Hadımköy Mah,Durusu Mah,Dursunköy Mah,Hacımaşlı Mah,Fatih Mah

Açıklama:  İçmesuyu İsale Hattında Çalışma Yapılmaktadır.

Başlama Tarihi   : 25.9.2018 - 20:56

Bitiş Tarihi:  Çalışmanın tahmini olarak 27.9.2018 tarihinde saat 3:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Avcılar

Etkilenen Mahalleler: Tahtakale Mah,Yeşilkent Mh,Üniversite Mah,Mustafa Kemalpaşa Mah,Cihangir Mah,Firuzköy Mah,Merkez Mah

Açıklama: İçmesuyu İsale Hattında Çalışma Yapılmaktadır.

Başlama Tarihi   : 25.9.2018 - 20:56

Bitiş Tarihi: Çalışmanın tahmini olarak 27.9.2018 tarihinde saat 3:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe: B.Çekmece

Etkilenen Mahalleler: Karaağaç Mah

Açıklama: İçmesuyu İsale Hattında Çalışma Yapılmaktadır.

Başlama Tarihi: 25.9.2018 - 20:56

Bitiş Tarihi: Çalışmanın tahmini olarak 27.9.2018 tarihinde saat 3:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : B.Çekmece

Etkilenen Mahalleler: Türkoba Mah

Açıklama:  İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.

Başlama Tarihi   : 26.9.2018 - 09:09

Bitiş Tarihi:  Çalışmanın tahmini olarak 26.9.2018 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe: Başakşehir

Etkilenen Mahalleler: Ziya Gökalp Mah,Kayabaşı Mah,İkitelli Osb,Şamlar Mah,Şahintepe Mah,Güvercintepe Mah,Bahçeşehir 1Kısım Mah,Altınşehir Mah,Bahçeşehir 2Kısım Mah,Başakşehir Mah,Başak Mah

Açıklama: İçmesuyu İsale Hattında Çalışma Yapılmaktadır.

Başlama Tarihi   : 25.9.2018 - 20:56

Bitiş Tarihi: Çalışmanın tahmini olarak 27.9.2018 tarihinde saat 3:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti

İlçe : Esenyurt

Etkilenen Mahalleler: Talatpaşa Mah,Turgut Özal Mah,Yenikent Mah,Süleymaniye Mah,Saadetdere Mah,Selahaddin Eyyubi Mah,Sultaniye Mah,Üçevler Mah,İncirtepe Mah,İnönü Mah,Örnek Mah,Yeşilkent Mah,Yunus Emre Mah,Çınar Mah,Pınar Mah,Balıkyolu Mah,Bağlarçeşme Mah,Esenkent Mah,Aşık Veysel Mah,Akevler Mah,Akşemseddin Mah,Ardıçlı Mah,Mehter Ceşme Mah,Namık Kemal Mah,Orhangazi Mah,Mehmet Akif Ersoy Mah,Fatih Mah,Güzelyurt Mah,Koza Mah

Açıklama: İçmesuyu İsale Hattında Çalışma Yapılmaktadır.

Başlama Tarihi   : 25.9.2018 - 20:56

Bitiş Tarihi: Çalışmanın tahmini olarak 27.9.2018 tarihinde saat 3:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe: Eyüpsultan

Etkilenen Mahalleler: Odayeri Mah,Pirinççi Mah,İhsaniye Mah,Akpınar Mah,Ağaçlı Mah,Işıklar Mah

Açıklama: İçmesuyu İsale Hattında Çalışma Yapılmaktadır.

Başlama Tarihi   : 25.9.2018 - 20:56

Bitiş Tarihi: Çalışmanın tahmini olarak 27.9.2018 tarihinde saat 3:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

 

İlçe: K.Çekmece

Etkilenen Mahalleler: Sultanmurat Mah,Tevfikbey Mah,Soğütlüçeşme Mah,Kemalpasa Mah,Mehmet Akif Mah,İnönü Mah,İstasyon Mah,Yeşilova Mah,Yarımburgaz Mah,Yenimahalle,Cennet Mah,Cumhuriyet Mah,Beşyol Mah,Atakent Mah,Atatürk Mah,Kanarya Mah,Kartaltepe Mah,Halkalı Merkez Mah,Fevzi Çakmak Mah,Gültepe Mah

Açıklama: İçmesuyu İsale Hattında Çalışma Yapılmaktadır.

Başlama Tarihi   :  25.9.2018 - 20:56

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 27.9.2018 tarihinde saat 3:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Sultangazi

Etkilenen Mahalleler  :   Malkoçoğlu Mah,Yayla Mah,İsmetpaşa Mah,Cebeci Mah,Eski Habipler Mah,Habipler Mah

Açıklama  :   İçmesuyu İsale Hattında Çalışma Yapılmaktadır.

Başlama Tarihi   : 25.9.2018 - 20:56

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 27.9.2018 tarihinde saat 3:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe:  Çatalca

Etkilenen Mahalleler     : Nakkaş Mah,Bahşayiş Mah

Açıklama:  İçmesuyu İsale Hattında Çalışma Yapılmaktadır.

Başlama Tarihi   : 25.9.2018 - 20:56

Bitiş Tarihi: Çalışmanın tahmini olarak 27.9.2018 tarihinde saat 3:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arızadan etkilenen mahalleleri harita üzerinde görmek için tıklayınız...

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