Sular ne zaman gelecek? İstanbul'un bazı ilçelerinde su kesintisi

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Gündem
02.08.2018 - 11:31, Son Güncelleme:

Sular ne zaman gelecek? İstanbul'un bazı ilçelerinde su kesintisi

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Sular ne zaman gelecek? İstanbul'un bazı ilçelerinde su kesintisi

Megakent İstanbul'un bazı ilçelerinden su kesintisi haberleri gelmeye devam ediyor. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin (İSKİ) resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Avrupa ve Anadolu Yakası'nda bazı ilçelerde çeşitli nedenlerle su kesintileri yaşanacak. Peki, sular ne zaman gelecek?

İstanbul'un Büyükçekmece, Bahçelievler, Bayrampaşa, Kartal, Sultangazi ve Silivri ilçelerinde içmesuyu şebeke hattındaki arıza nedeniyle onarım çalışması yapılacağından dolayı, söz konusu ilçelerde bazı bölgelere belirli saatler arasında su verilmeyeceği İSKİ tarafından açıklandı. İşte, bu ilçelerde yaşayan vatandaşların merakla araştırdığı 'Sular ne zaman gelecek?' sorusunun yanıtı...

İstanbul'un Avrupa Yakası'nda yer alan ilçelerden Büyükçekmece'nin Kumburgaz Mahallesi'nde, içmesuyu şebeke hattındaki arızanın giderimi için onarım yapılıyor. Çalışmanın tahmini olarak 02.08.2018 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülüyor.

İstanbul'un Avrupa Yakası'nda yer alan ilçelerden Bahçelievler'in Bahçelievler Mahallesi'nde içmesuyu şebeke hattındaki arızanın giderimi için onarım yapılıyor. Çalışmanın tahmini olarak 02.08.2018 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülüyor.

İstanbul'un Avrupa Yakası'nda yer alan ilçelerden Bayrampaşa’nın Yıldırım Mahallesi’nde, içmesuyu şebeke hattındaki arızanın giderimi için onarım yapılıyor. Çalışmanın tahmini olarak 02.08.2018 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülüyor.

İstanbul'un Avrupa Yakası'nda yer alan ilçelerden Sultangazi'nin Habipler Mahallesi’nde, içmesuyu şebeke hattındaki arızanın giderimi için onarım yapılıyor. Çalışmanın tahmini olarak 02.08.2018 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülüyor.

İstanbul'un Avrupa Yakası'nda yer alan ilçelerden Silivri'nin Sancaktepe Mah[Çanta Bld Fatih Mah],Balaban Mah[Çanta Bld Mimar Sinan Mah] içmesuyu şebeke hattındaki arızanın giderimi için onarım yapılıyor. Çalışmanın tahmini olarak 02.08.2018 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülüyor.

İstanbul'un Anadolu Yakası'nda yer alan ilçelerinden Kartal'ın Hürriyet Mahallesi'nde meydana gelen içmesuyu şebeke hattındaki arızanın giderimi için onarım yapılıyor. Çalışmanın tahmini olarak 02.08.2018 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülüyor.

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