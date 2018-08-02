Sular ne zaman gelecek? İstanbul'un bazı ilçelerinde su kesintisi
Megakent İstanbul'un bazı ilçelerinden su kesintisi haberleri gelmeye devam ediyor. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin (İSKİ) resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Avrupa ve Anadolu Yakası'nda bazı ilçelerde çeşitli nedenlerle su kesintileri yaşanacak. Peki, sular ne zaman gelecek?
İstanbul'un Büyükçekmece, Bahçelievler, Bayrampaşa, Kartal, Sultangazi ve Silivri ilçelerinde içmesuyu şebeke hattındaki arıza nedeniyle onarım çalışması yapılacağından dolayı, söz konusu ilçelerde bazı bölgelere belirli saatler arasında su verilmeyeceği İSKİ tarafından açıklandı. İşte, bu ilçelerde yaşayan vatandaşların merakla araştırdığı 'Sular ne zaman gelecek?' sorusunun yanıtı...
İstanbul'un Avrupa Yakası'nda yer alan ilçelerden Büyükçekmece'nin Kumburgaz Mahallesi'nde, içmesuyu şebeke hattındaki arızanın giderimi için onarım yapılıyor. Çalışmanın tahmini olarak 02.08.2018 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülüyor.
İstanbul'un Avrupa Yakası'nda yer alan ilçelerden Bahçelievler'in Bahçelievler Mahallesi'nde içmesuyu şebeke hattındaki arızanın giderimi için onarım yapılıyor. Çalışmanın tahmini olarak 02.08.2018 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülüyor.
İstanbul'un Avrupa Yakası'nda yer alan ilçelerden Bayrampaşa’nın Yıldırım Mahallesi’nde, içmesuyu şebeke hattındaki arızanın giderimi için onarım yapılıyor. Çalışmanın tahmini olarak 02.08.2018 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülüyor.
İstanbul'un Avrupa Yakası'nda yer alan ilçelerden Sultangazi'nin Habipler Mahallesi’nde, içmesuyu şebeke hattındaki arızanın giderimi için onarım yapılıyor. Çalışmanın tahmini olarak 02.08.2018 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülüyor.
İstanbul'un Avrupa Yakası'nda yer alan ilçelerden Silivri'nin Sancaktepe Mah[Çanta Bld Fatih Mah],Balaban Mah[Çanta Bld Mimar Sinan Mah] içmesuyu şebeke hattındaki arızanın giderimi için onarım yapılıyor. Çalışmanın tahmini olarak 02.08.2018 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülüyor.
İstanbul'un Anadolu Yakası'nda yer alan ilçelerinden Kartal'ın Hürriyet Mahallesi'nde meydana gelen içmesuyu şebeke hattındaki arızanın giderimi için onarım yapılıyor. Çalışmanın tahmini olarak 02.08.2018 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülüyor.
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