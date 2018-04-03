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    Sular ne zaman gelecek? İstanbul'da su kesintisi yaşayan ilçeler

    Hürriyet Haber
    03.04.2018 - 15:58 | Son Güncelleme:

    İSKİ arıza sebebiyle su kesintisi yaşayacak İstanbul ilçelerini duyurdu. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nden (İSKİ) yapılan açıklamaya göre, Bahçelievler, Bağcılar, Maltepe ve Bağcılar’da akşam saatlerine kadar su kesintisi devam edecek. Peki İstanbul’da sular ne zaman gelecek?

    İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) arızadan dolayı İstanbul’un bazı ilçelerinde 3 Nisan günü (Bugün) su kesintisi olacağını duyurdu. Su kesintisi bölümünde kesintinin yaşandığı ilçe, suların kesilmesinden dolayı etkilenen mahalleler, suların kesilme nedeni, kesintinin başlama tarihi ve saati, suların geleceği tarih ve saat bilgileri yer almaktadır.

    Bahçelievler

    Etkilenen Mahalleler : Şirinevler Mah
    Açıklama : İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır
    Başlama Tarihi : 3.4.2018 - 13:14
    Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 3.4.2018 tarihinde saat 19:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

    Bağcılar

    Etkilenen Mahalleler : Güneşli Mah
    Açıklama : İçme suyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
    Başlama Tarihi : 3.4.2018 - 15:01
    Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 3.4.2018 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

    Maltepe

    Etkilenen Mahalleler : Girne Mah
    Açıklama : İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
    Başlama Tarihi : 3.4.2018 - 13:23
    Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 3.4.2018 tarihinde saat 19:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

    Pendik

    Etkilenen Mahalleler : Kurna Mah
    Açıklama : İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
    Başlama Tarihi : 3.4.2018 - 11:13
    Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 3.4.2018 tarihinde saat 20:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

    Sultangazi

    Etkilenen Mahalleler : Eski Habipler Mah,Habipler Mah
    Açıklama : İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
    Başlama Tarihi : 3.4.2018 - 14:58Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 3.4.2018 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

    Etiketler: Sular ne zaman gelecek , SeoHaber , NoMobil , gündem
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