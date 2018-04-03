Sular ne zaman gelecek? İstanbul'da su kesintisi yaşayan ilçeler

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) arızadan dolayı İstanbul’un bazı ilçelerinde 3 Nisan günü (Bugün) su kesintisi olacağını duyurdu. Su kesintisi bölümünde kesintinin yaşandığı ilçe, suların kesilmesinden dolayı etkilenen mahalleler, suların kesilme nedeni, kesintinin başlama tarihi ve saati, suların geleceği tarih ve saat bilgileri yer almaktadır.



Bahçelievler



Etkilenen Mahalleler : Şirinevler Mah

Açıklama : İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır

Başlama Tarihi : 3.4.2018 - 13:14

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 3.4.2018 tarihinde saat 19:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.



Bağcılar



Etkilenen Mahalleler : Güneşli Mah

Açıklama : İçme suyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.

Başlama Tarihi : 3.4.2018 - 15:01

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 3.4.2018 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.



Maltepe



Etkilenen Mahalleler : Girne Mah

Açıklama : İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.

Başlama Tarihi : 3.4.2018 - 13:23

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 3.4.2018 tarihinde saat 19:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.



Pendik



Etkilenen Mahalleler : Kurna Mah

Açıklama : İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.

Başlama Tarihi : 3.4.2018 - 11:13

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 3.4.2018 tarihinde saat 20:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.



Sultangazi



Etkilenen Mahalleler : Eski Habipler Mah,Habipler Mah

Açıklama : İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.

Başlama Tarihi : 3.4.2018 - 14:58Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 3.4.2018 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.