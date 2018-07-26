Sular ne zaman gelecek? İstanbul su kesintisi
İstanbul'dan su kesintisi haberleri gelmeye devam ediyor. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) Avrupa ve Anadolu Yakası'nda bazı ilçelerde, içmesuyu şebeke hattındaki arıza nedeniyle onarım çalışması yapılacağından dolayı, söz konusu ilçelere belirli saatler arasında su verilemeyeceğini açıkladı. Peki, sular ne zaman gelecek?
İstanbul'un Arnavutköy, Başakşehir ve Ümraniye ilçelerinde içmesuyu şebeke hattındaki arızanın giderimi için onarım yapılması dolayısıyla, bu ilçelerdeki bazı mahallere belirli süre su verilemeyecek. Bu gelişmenin üzerine suları kesilen vatandaşlar da 'Sular ne zaman gelecek?' sorusuna yanıt aramaya başladı. İşte, 26 Temmuz İstanbul su kesintisi hakkında merak edilen detaylar...
İstanbul'un Avrupa Yakası'nda yer alan ilçelerden Arnavutköy'ün Taşoluk Mahallesi, Mustafa Kemal Paşa Mahallesi ve Karlıbayır Mahallesi'nde, içmesuyu şebeke hattındaki arızanın giderimi için onarım yapılıyor. Çalışmanın tahmini olarak 26.7.2018 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülüyor.
İstanbul'un Avrupa Yakası'nda yer alan ilçelerden Başakşehir'in İkitelli Osb civarında içmesuyu şebeke hattındaki arızanın giderimi için onarım yapılıyor. Çalışmanın tahmini olarak 26.7.2018 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülüyor.
İstanbul'un Anadolu Yakası'nda yer alan ilçelerinden Ümraniye'nin Çamlık ve Çakmak Mahalleleri'nde meydana gelen içmesuyu şebeke hattındaki arızanın giderimi için onarım yapılıyor. Çalışmanın tahmini olarak 26.7.2018 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle