Sular ne zaman gelecek? İstanbul su kesintisi
Megakent İstanbul'dan su kesintisi haberleri gelmeye devam ediyor. Son olarak bazı ilçelere 24 saat boyunca su verilemeyeceği açıklandı. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi’nin (İSKİ) 24 Temmuz Salı günü kesinti yaşanacak ilçeleri açıkladı. Su kesintilerinin başlamasıyla birlikte vatandaşlar da 'Sular ne zaman gelecek?' sorusuna yanıt aramaya başladı. Peki, İstanbul'da hangi ilçelerde su kesintisi var?
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nden (İSKİ) yapılan açıklamada, İstanbul'un bazı ilçelerinde 24 saatlik su kesintisi olacağı açıklandı. Söz konusu açıklamanın ardından hangi ilçelerde kesinti yaşanacağı İstanbullular tarafından araştırılmaya başlandı. İşte, su kesintisi yaşanacak ilçeler...
AVRUPA YAKASI SU KESİNTİSİ
Konu hakkında İSKİ'nin yaptığı açıklama şöyle:
"Silahtarağa Karayolu Tüneli nedeniyle gerçekleşecek deplase ve Silahtar Terfi Merkezinde yapılacak olan bakım, onarım ve yenileme çalışmaları sebebiyle; 24 Temmuz 2018 Salı günü 10:00 ile 25 Temmuz 2018 Çarşamba günü 10:00 saatleri arasında 24 saat süreyle aşağıda belirtilen bölgelere su verilemeyecektir.
Gaziosmanpaşa İlçesi: Bağlarbaşı, Barbaros Hayrettin Paşa, Fevzi Çakmak Hürriyet, Karadeniz, Karayolları, Karlıtepe, Gaziosmanpaşa Merkez, Kazım Karabekir, Mevlana, Pazariçi, Sarıgöl Şemsipaşa, Yenidoğan, Yenimahalle ve Yıldıztabya Mahalleleri
Eyüpsultan İlçesi: Akşemsettin, Alibeyköy Merkez, Çırçır, Esentepe, İslambey, Karadolap, Rami Cuma, Rami Yeni Sakarya, Silahtarağa, Topçular, Yeşilpınar ve Düğmeciler Mahalleleri
Bayrampaşa İlçesi: Kartaltepe ve Yıldırım Mahalleleri’nin tamamı ile Cevatpaşa Mahallesi’nin bir kısmı
Sultangazi İlçesi: Yunusemre, 75.Yıl ve Zübeyde Hanım Mahalleleri."
ANADOLU YAKASI SU KESİNTİSİ
Öte yandan Anadolu Yakası’nda da su kesintisi yaşanacak. Konu hakkında İSKİ tarafından yapılan açıklama şöyle:
"3. Köprü Otoyolu İnşaatı” kapsamında deplasesi sona eren hattın mevcut hatta bağlantısı ve Çavuşbaşı Su Deposunda gerçekleştirilecek olan yenileme çalışmaları sebebiyle; 24 Temmuz 2018 Salı günü 08:00 ile 25 Temmuz 2018 Çarşamba günü 05:00 saatleri arasında 21 saat süreyle aşağıda belirtilen bölgelere su verilemeyecektir."
Beykoz İlçesi: Yavuz Selim, Çengeldere, Fatih, Çiftlik, Rüzgarlıbahçe, Soğuksu, Kavacık, Zerzevatçı, Örnekköy, Elmalı, Gümüşsuyu, İncirköy ve Çubuklu Mahalleleri
Çekmeköy ilçesi: Merkez Mahallesi
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