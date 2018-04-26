Sular ne zaman gelecek? İstanbul, Avcılar, Esenler... İşte kesinti yaşayacak ilçeler

İstanbul’dan su kesintisi haberleri gelmeye devam ediyor. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi’nin (İSKİ) 26 Nisan tarihli arasında su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Kesinti listesinde kesinti yaşanacak ilçeler ve mahallelerin yanı sıra çalışmaların bitiş tarihi bilgisi de yer alıyor. Peki Su kesintisi yaşayacak İstanbul ilçeleri hangileri? Sular ne zaman gelecek?
İSKİ'nin nternet sitesinden yapılan duyuruya göre, yenileme, bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle bazı ilçelerde uzun süren kesintiler yaşanacak. Kesintiden, Avcılar, Bahçelievler, Esenler, Kartal, Sultanbeyli etkilenecek.
AVCILAR
Etkilenen Mahalleler : Merkez Mah,Üniversite Mah,Cihangir Mah,Denizköşkler Mah
Açıklama : İçmesuyu İsale Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi : 26.4.2018 - 09:38
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 26.4.2018 tarihinde saat 22:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
BAHÇELİEVLER
Etkilenen Mahalleler : Hürriyet Mah
Açıklama : İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi : 26.4.2018 - 11:06
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 26.4.2018 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
ESENLER
Etkilenen Mahalleler : Nene Hatun Mah
Açıklama : İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi : 26.4.2018 - 09:59
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 26.4.2018 tarihinde saat 19:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
KARTAL
Etkilenen Mahalleler : Soğanlık Yeni Mah
Açıklama : İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi : 26.4.2018 - 10:07
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 26.4.2018 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
SULTANBEYLİ
Etkilenen Mahalleler : Fatih Mah
Açıklama : İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi : 26.4.2018 - 10:06
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 26.4.2018 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.