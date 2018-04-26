Sular ne zaman gelecek? İstanbul, Avcılar, Esenler... İşte kesinti yaşayacak ilçeler

İstanbul’dan su kesintisi haberleri gelmeye devam ediyor. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi’nin (İSKİ) 26 Nisan tarihli arasında su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Kesinti listesinde kesinti yaşanacak ilçeler ve mahallelerin yanı sıra çalışmaların bitiş tarihi bilgisi de yer alıyor. Peki Su kesintisi yaşayacak İstanbul ilçeleri hangileri? Sular ne zaman gelecek?

İSKİ'nin nternet sitesinden yapılan duyuruya göre, yenileme, bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle bazı ilçelerde uzun süren kesintiler yaşanacak. Kesintiden, Avcılar, Bahçelievler, Esenler, Kartal, Sultanbeyli etkilenecek.



AVCILAR



Etkilenen Mahalleler : Merkez Mah,Üniversite Mah,Cihangir Mah,Denizköşkler Mah

Açıklama : İçmesuyu İsale Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.

Başlama Tarihi : 26.4.2018 - 09:38

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 26.4.2018 tarihinde saat 22:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.



BAHÇELİEVLER



Etkilenen Mahalleler : Hürriyet Mah

Açıklama : İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.

Başlama Tarihi : 26.4.2018 - 11:06

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 26.4.2018 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.



ESENLER

Etkilenen Mahalleler : Nene Hatun Mah

Açıklama : İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.

Başlama Tarihi : 26.4.2018 - 09:59

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 26.4.2018 tarihinde saat 19:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.



KARTAL

Etkilenen Mahalleler : Soğanlık Yeni Mah

Açıklama : İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.

Başlama Tarihi : 26.4.2018 - 10:07

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 26.4.2018 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.



SULTANBEYLİ

Etkilenen Mahalleler : Fatih Mah

Açıklama : İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.

Başlama Tarihi : 26.4.2018 - 10:06

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 26.4.2018 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.