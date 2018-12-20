Sular ne zaman gelecek? İSKİ su kesintisi

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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20.12.2018 - 09:56, Son Güncelleme:

Sular ne zaman gelecek? İSKİ su kesintisi

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Sular ne zaman gelecek? İSKİ su kesintisi

İstanbul'un bazı ilçelerinde çeşitli nedenlerle su kesintileri yaşanıyor. Su kesintilerinin yaşandığı bölgelerde ikamet eden ve bu durumdan etkilenen vatandaşlar, suların ne zaman geleceği konusunda bilgi almak adına İSKİ'nin açıklamalarını öğrenmek istiyor. Peki, sular ne zaman gelecek?

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin (İSKİ) resmi internet sitesinde yer alan bilgilere göre; Arnavutköy, Bayrampaşa, Eyüpsultan, Sancaktepe ve birkaç ilçede daha su kesintileri yaşanıyor. İşte, su kesintisi yaşanan ilçelerde suların geleceği saat bilgisi...

İlçe : Arnavutköy
Etkilenen Mahalleler : Boğazköy İstiklal Mah,Arnavutköy Merkez Mah,Anadolu Mah
Açıklama : İçmesuyu Arıtma Tesisi Ve Terfi Merkezindeki Enerji Kesintisi Nedeniyle Su Verilememektedir.
Başlama Tarihi : 20.12.2018 - 06:48
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 20.12.2018 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Bayrampaşa
Etkilenen Mahalleler : Yıldırım Mah,Kocatepe Mah,Cevatpasa Mah
Açıklama : İçmesuyu Arıtma Tesisi Ve Terfi Merkezindeki Enerji Kesintisi Nedeniyle Su Verilememektedir.
Başlama Tarihi : 20.12.2018 - 06:48
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 20.12.2018 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Başakşehir
Etkilenen Mahalleler : Başakşehir Mah,Başak Mah
Açıklama : İçmesuyu Arıtma Tesisi Ve Terfi Merkezindeki Enerji Kesintisi Nedeniyle Su Verilememektedir.
Başlama Tarihi : 20.12.2018 - 06:48
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 20.12.2018 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Beyoğlu
Etkilenen Mahalleler : Kılıç Ali Paşa Mah,Kocatepe Mah,Kececi Piri Mah,Kaptanpaşa Mah,Katip Mustafa Celebi Mah,Örnektepe Mah,Şehit Muhtar Mah,Sütlüce Mah,Kulaksız Mah,Piri Paşa Mah,Cihangir Mah,Evliya Celebi Mah,Cukur Mah,Bostan Mah,Bülbül Mah,Halıcıoğlu Mah,Hüseyinağa Mah,Hacı Ahmet Mah,Fetihtepe Mah,Gümüşsuyu Mah
Açıklama : İçmesuyu Arıtma Tesisi Ve Terfi Merkezindeki Enerji Kesintisi Nedeniyle Su Verilememektedir.
Başlama Tarihi : 20.12.2018 - 06:48
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 20.12.2018 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Beşiktaş
Etkilenen Mahalleler : Vişnezade Mah,Muradiye Mah
Açıklama : İçmesuyu Arıtma Tesisi Ve Terfi Merkezindeki Enerji Kesintisi Nedeniyle Su Verilememektedir.
Başlama Tarihi : 20.12.2018 - 06:48
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 20.12.2018 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Eyüpsultan
Etkilenen Mahalleler : Mithatpaşa Mah,Mimar Sinan Mah,Pirinççi Mah,Çırçır Mah,Yeşilpınar Mah,Alibeyköy Mah,Akşemsettin Mah,Göktürk Merkez Mah,Karadolap Mah,Güzeltepe Mah
Açıklama : İçmesuyu Arıtma Tesisi Ve Terfi Merkezindeki Enerji Kesintisi Nedeniyle Su Verilememektedir.
Başlama Tarihi : 20.12.2018 - 06:48
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 20.12.2018 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : G.O.Paşa
Etkilenen Mahalleler : Kazım Karabekir Mah,Karayolları Mah,Yeni Mah,Mevlana Mah,Fevzi Çakmak Mah,Barbaros Hayrettin Paşa Mah,Karadeniz Mah,Hürriyet Mah
Açıklama : İçmesuyu Arıtma Tesisi Ve Terfi Merkezindeki Enerji Kesintisi Nedeniyle Su Verilememektedir.
Başlama Tarihi : 20.12.2018 - 06:48
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 20.12.2018 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Kadıköy
Etkilenen Mahalleler : Fikirtepe Mah,Hasanpaşa Mah,Eğitim Mah,Acıbadem Mah,Dumlupınar Mah
Açıklama : İçmesuyu İsale Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi : 20.12.2018 - 08:54
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 21.12.2018 tarihinde saat 00:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Kağıthane
Etkilenen Mahalleler : Talat Paşa Mah,Telsizler Mah,Seyrantepe Mah,Sultan Selim Mah,Yahya Kemal Mah,Çeliktepe Mah,Şirintepe Mah,Yeşilce Mah,Çağlayan Mah,Ortabayır Mah,Hamidiye Mah,Harmantepe Mah,Gürsel Mah,Emniyetevler Mah,Gültepe Mah,Merkez Mah,Nurtepe Mah,Mehmet Akif Ersoy Mah,Hürriyet Mah
Açıklama : İçmesuyu Arıtma Tesisi Ve Terfi Merkezindeki Enerji Kesintisi Nedeniyle Su Verilememektedir.
Başlama Tarihi : 20.12.2018 - 06:48
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 20.12.2018 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Kağıthane
Etkilenen Mahalleler : Talat Paşa Mah
Açıklama : İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi : 20.12.2018 - 09:19
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 20.12.2018 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

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