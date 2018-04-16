Sular ne zaman gelecek? İSKİ İstanbul su kesintisi

Su kesintisi ne zaman gerçekleşecek sorusu, Bakırköy, Bahçelievler, Bağcılar, Güngören ve Esenler'de ikamet eden birçok vatandaşın merakına neden oldu. 16 Nisan Pazartesi günü 10:00 ile 17 Nisan Salı günü 06:00 saatleri arasında gerçekleşecek olan su kesintisi, bazı mahalleleri etkileyecek. Peki sular ne zaman gelecek? İşte, detaylı bilgiler

SULAR NE ZAMAN GELECEK?

Bahçelievler Ana İsale Hattı ve Terfi Merkezinde gerçekleştirilecek olan yenileme çalışmaları nedeniyle; 16 Nisan 2018 Pazartesi günü 10:00 ile 17 Nisan Salı günü 06:00 saatleri arasında 20 saat süreyle aşağıda belirtilen bölgelere su verilemeyecektir.

Güngören İlçesi:

Güneştepe, Güven, Haznedar, Mareşal Çakmak ve Merkez Mahallelerinin tamamı ile Akıncılar, Gençosman ve Sanayi Mahallelerinin bir kısmı.

Esenler İlçesi:

Fatih ve Tuna Mahalleleri.

Bakırköy İlçesi:

Yeşilköy, Yeşilyurt, Ataköy 7-8-9-10. Kısım, Osmaniye ve Zuhuratbaba Mahalleleri.

Behçelievler İlçesi:

Cumhuriyet, Hürriyet, Bahçelievler, Fevzi Çakmak, Kocasinan, Merkez Mahallesi, Çobançeşme, Siyavuşpaşa, Soğanlı, Yenibosna Merkez ve Zafer Mahalleleri.

Bağcılar İlçesi:

Çınar, Barbaros, Güneşli, Fevzi Çakmak, İnönü, Kemalpaşa, Sancaktepe, Yenigün ve Yıldıztepe Mahalleleri.

TÜM İSTANBUL'UN SU KESİNTİ BİLGİLERİ

Arıza Kesinti İlçe : Arnavutköy Etkilenen Mahalleler : İmrahor Mah Açıklama : İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır. Başlama Tarihi : 16.4.2018 - 08:54 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 16.4.2018 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Bahçelievler Etkilenen Mahalleler : Soğanlı Mah,Merkez Mahyenibosna,Siyavuşpaşa Mah,Çobançeşme Mah,Zafer Mah,Cumhuriyet Mah,Bahçelievler Mah,Fevzi Çakmak Mah,Kocasinan Mah,Hürriyet Mah Açıklama : İçmesuyu İsale Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır. Başlama Tarihi : 16.4.2018 - 09:28 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 17.4.2018 tarihinde saat 6:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Bakırköy Etkilenen Mahalleler : Osmaniye Mah,Zuhuratbaba Mah Açıklama : İçmesuyu İsale Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır. Başlama Tarihi : 16.4.2018 - 09:28 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 17.4.2018 tarihinde saat 6:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Bakırköy Etkilenen Mahalleler : Ataköy 7-8-9-10Kısım Mah,Yeşilyurt Mah,Yeşilköy Mah Açıklama : İçmesuyu İsale Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır. Başlama Tarihi : 16.4.2018 - 09:39 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 17.4.2018 tarihinde saat 6:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Bağcılar Etkilenen Mahalleler : Yenigün Mah,Sancaktepe Mah,Yıldıztepe Mah,İnönu Mah,Çınar Mah,Fevzi Çakmak Mah,Barbaros Mah,Kazım Karabekir Mah,Merkez Mah,Kemalpaşa Mah Açıklama : İçmesuyu İsale Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır. Başlama Tarihi : 16.4.2018 - 09:28 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 17.4.2018 tarihinde saat 6:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Esenler Etkilenen Mahalleler : Tuna Mah,Fatih Mah Açıklama : İçmesuyu İsale Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır. Başlama Tarihi : 16.4.2018 - 09:28 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 17.4.2018 tarihinde saat 6:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Güngören Etkilenen Mahalleler : Mareşal Çakmak Mah,Haznedar Mah,Sanayi Mah,Merkez Mah,Gençosman Mah,Akıncılar Mah,Güven Mah,Güneştepe Mah Açıklama : İçmesuyu İsale Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır. Başlama Tarihi : 16.4.2018 - 09:28 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 17.4.2018 tarihinde saat 6:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Pendik Etkilenen Mahalleler : Kurtdoğmuş Mah,Ballıca Mah Açıklama : İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır. Başlama Tarihi : 16.4.2018 - 10:33 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 16.4.2018 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Sarıyer Etkilenen Mahalleler : Zekeriyaköy Mah Açıklama : İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır. Başlama Tarihi : 16.4.2018 - 12:21 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 16.4.2018 tarihinde saat 13:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Tuzla Etkilenen Mahalleler : Tepeören Mah Açıklama : İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır. Başlama Tarihi : 16.4.2018 - 11:05 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 16.4.2018 tarihinde saat 16:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.