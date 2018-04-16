Ara
MENÜ
Gündem Haberleri
GÜNDEM
    Haberler >Gündem>Sular ne zaman gelecek? İSKİ İstanbul su kesintisi

    Sular ne zaman gelecek? İSKİ İstanbul su kesintisi

    Hürriyet Haber
    16.04.2018 - 13:11 | Son Güncelleme:

    Sular ne zaman gelecek sorusu İstanbul'da yaşayan vatandaşların merakla araştırdığı konular arasında yer alıyor. Güngören, Esenler, Bakırköy, Bahçelievler ve Bağcılar'da ana isale hattı yenileme çalışmaları nedeniyle 20 saate yakın su verilemeyeceğini duyuran İSKİ, su kesintisinden etkilenen mahalleleri açıkladı. Peki, İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İşte, su kesintisi gerçekleşen semtler ve detaylı bilgiler

    Su kesintisi ne zaman gerçekleşecek sorusu, Bakırköy, Bahçelievler, Bağcılar, Güngören ve Esenler'de ikamet eden birçok vatandaşın merakına neden oldu. 16 Nisan Pazartesi günü 10:00 ile 17 Nisan Salı günü 06:00 saatleri arasında gerçekleşecek olan su kesintisi, bazı mahalleleri etkileyecek. Peki sular ne zaman gelecek? İşte, detaylı bilgiler

    SULAR NE ZAMAN GELECEK?

    Bahçelievler Ana İsale Hattı ve Terfi Merkezinde gerçekleştirilecek olan yenileme çalışmaları nedeniyle; 16 Nisan 2018 Pazartesi günü 10:00 ile 17 Nisan Salı günü 06:00 saatleri arasında 20 saat süreyle aşağıda belirtilen bölgelere su verilemeyecektir.

    Güngören İlçesi:
    Güneştepe, Güven, Haznedar, Mareşal Çakmak ve Merkez Mahallelerinin tamamı ile Akıncılar, Gençosman ve Sanayi Mahallelerinin bir kısmı.

    Esenler İlçesi:
    Fatih ve Tuna Mahalleleri.

    Bakırköy İlçesi:
    Yeşilköy, Yeşilyurt, Ataköy 7-8-9-10. Kısım, Osmaniye ve Zuhuratbaba Mahalleleri.

    Behçelievler İlçesi:
    Cumhuriyet, Hürriyet, Bahçelievler, Fevzi Çakmak, Kocasinan, Merkez Mahallesi, Çobançeşme, Siyavuşpaşa, Soğanlı, Yenibosna Merkez ve Zafer Mahalleleri.

    Bağcılar İlçesi:
    Çınar, Barbaros, Güneşli, Fevzi Çakmak, İnönü, Kemalpaşa, Sancaktepe, Yenigün ve Yıldıztepe Mahalleleri.

    TÜM İSTANBUL'UN SU KESİNTİ BİLGİLERİ

    Arıza Kesinti
    İlçe:Arnavutköy
    Etkilenen Mahalleler:İmrahor Mah
    Açıklama:İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
    Başlama Tarihi:16.4.2018 - 08:54
    Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 16.4.2018 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
    Arıza Kesinti
    İlçe:Bahçelievler
    Etkilenen Mahalleler:Soğanlı Mah,Merkez Mahyenibosna,Siyavuşpaşa Mah,Çobançeşme Mah,Zafer Mah,Cumhuriyet Mah,Bahçelievler Mah,Fevzi Çakmak Mah,Kocasinan Mah,Hürriyet Mah
    Açıklama:İçmesuyu İsale Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
    Başlama Tarihi:16.4.2018 - 09:28
    Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 17.4.2018 tarihinde saat 6:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
    Arıza Kesinti
    İlçe:Bakırköy
    Etkilenen Mahalleler:Osmaniye Mah,Zuhuratbaba Mah
    Açıklama:İçmesuyu İsale Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
    Başlama Tarihi:16.4.2018 - 09:28
    Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 17.4.2018 tarihinde saat 6:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
    Arıza Kesinti
    İlçe:Bakırköy
    Etkilenen Mahalleler:Ataköy 7-8-9-10Kısım Mah,Yeşilyurt Mah,Yeşilköy Mah
    Açıklama:İçmesuyu İsale Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
    Başlama Tarihi:16.4.2018 - 09:39
    Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 17.4.2018 tarihinde saat 6:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
    Arıza Kesinti
    İlçe:Bağcılar
    Etkilenen Mahalleler:Yenigün Mah,Sancaktepe Mah,Yıldıztepe Mah,İnönu Mah,Çınar Mah,Fevzi Çakmak Mah,Barbaros Mah,Kazım Karabekir Mah,Merkez Mah,Kemalpaşa Mah
    Açıklama:İçmesuyu İsale Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
    Başlama Tarihi:16.4.2018 - 09:28
    Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 17.4.2018 tarihinde saat 6:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
    Arıza Kesinti
    İlçe:Esenler
    Etkilenen Mahalleler:Tuna Mah,Fatih Mah
    Açıklama:İçmesuyu İsale Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
    Başlama Tarihi:16.4.2018 - 09:28
    Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 17.4.2018 tarihinde saat 6:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
    Arıza Kesinti
    İlçe:Güngören
    Etkilenen Mahalleler:Mareşal Çakmak Mah,Haznedar Mah,Sanayi Mah,Merkez Mah,Gençosman Mah,Akıncılar Mah,Güven Mah,Güneştepe Mah
    Açıklama:İçmesuyu İsale Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
    Başlama Tarihi:16.4.2018 - 09:28
    Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 17.4.2018 tarihinde saat 6:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
    Arıza Kesinti
    İlçe:Pendik
    Etkilenen Mahalleler:Kurtdoğmuş Mah,Ballıca Mah
    Açıklama:İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
    Başlama Tarihi:16.4.2018 - 10:33
    Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 16.4.2018 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
    Arıza Kesinti
    İlçe:Sarıyer
    Etkilenen Mahalleler:Zekeriyaköy Mah
    Açıklama:İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
    Başlama Tarihi:16.4.2018 - 12:21
    Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 16.4.2018 tarihinde saat 13:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
    Arıza Kesinti
    İlçe:Tuzla
    Etkilenen Mahalleler:Tepeören Mah
    Açıklama:İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
    Başlama Tarihi:16.4.2018 - 11:05
    Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 16.4.2018 tarihinde saat 16:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
    Arıza Kesinti
    İlçe:Ümraniye
    Etkilenen Mahalleler:Necip Fazıl Mah,Esenşehir Mah,Esenkent Mah
    Açıklama:İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
    Başlama Tarihi:16.4.2018 - 09:23
    Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 16.4.2018 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
    Etiketler: SeoHaber , NoMobil , gündem
    Son Dakika Haberler
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri