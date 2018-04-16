Sular ne zaman gelecek? İSKİ İstanbul su kesintisi

Su kesintisi ne zaman gerçekleşecek sorusu, Bakırköy, Bahçelievler, Bağcılar, Güngören ve Esenler'de ikamet eden birçok vatandaşın merakına neden oldu. 16 Nisan Pazartesi günü 10:00 ile 17 Nisan Salı günü 06:00 saatleri arasında gerçekleşecek olan su kesintisi, bazı mahalleleri etkileyecek. Peki sular ne zaman gelecek? İşte, detaylı bilgiler
SULAR NE ZAMAN GELECEK?
Bahçelievler Ana İsale Hattı ve Terfi Merkezinde gerçekleştirilecek olan yenileme çalışmaları nedeniyle; 16 Nisan 2018 Pazartesi günü 10:00 ile 17 Nisan Salı günü 06:00 saatleri arasında 20 saat süreyle aşağıda belirtilen bölgelere su verilemeyecektir.
Güngören İlçesi:
Güneştepe, Güven, Haznedar, Mareşal Çakmak ve Merkez Mahallelerinin tamamı ile Akıncılar, Gençosman ve Sanayi Mahallelerinin bir kısmı.
Esenler İlçesi:
Fatih ve Tuna Mahalleleri.
Bakırköy İlçesi:
Yeşilköy, Yeşilyurt, Ataköy 7-8-9-10. Kısım, Osmaniye ve Zuhuratbaba Mahalleleri.
Behçelievler İlçesi:
Cumhuriyet, Hürriyet, Bahçelievler, Fevzi Çakmak, Kocasinan, Merkez Mahallesi, Çobançeşme, Siyavuşpaşa, Soğanlı, Yenibosna Merkez ve Zafer Mahalleleri.
Bağcılar İlçesi:
Çınar, Barbaros, Güneşli, Fevzi Çakmak, İnönü, Kemalpaşa, Sancaktepe, Yenigün ve Yıldıztepe Mahalleleri.
TÜM İSTANBUL'UN SU KESİNTİ BİLGİLERİ
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|Arnavutköy
|Etkilenen Mahalleler
|:
|İmrahor Mah
|Açıklama
|:
|İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
|Başlama Tarihi
|:
|16.4.2018 - 08:54
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 16.4.2018 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|Bahçelievler
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Soğanlı Mah,Merkez Mahyenibosna,Siyavuşpaşa Mah,Çobançeşme Mah,Zafer Mah,Cumhuriyet Mah,Bahçelievler Mah,Fevzi Çakmak Mah,Kocasinan Mah,Hürriyet Mah
|Açıklama
|:
|İçmesuyu İsale Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
|Başlama Tarihi
|:
|16.4.2018 - 09:28
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 17.4.2018 tarihinde saat 6:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|Bakırköy
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Osmaniye Mah,Zuhuratbaba Mah
|Açıklama
|:
|İçmesuyu İsale Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
|Başlama Tarihi
|:
|16.4.2018 - 09:28
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 17.4.2018 tarihinde saat 6:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|Bakırköy
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Ataköy 7-8-9-10Kısım Mah,Yeşilyurt Mah,Yeşilköy Mah
|Açıklama
|:
|İçmesuyu İsale Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
|Başlama Tarihi
|:
|16.4.2018 - 09:39
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 17.4.2018 tarihinde saat 6:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|Bağcılar
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Yenigün Mah,Sancaktepe Mah,Yıldıztepe Mah,İnönu Mah,Çınar Mah,Fevzi Çakmak Mah,Barbaros Mah,Kazım Karabekir Mah,Merkez Mah,Kemalpaşa Mah
|Açıklama
|:
|İçmesuyu İsale Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
|Başlama Tarihi
|:
|16.4.2018 - 09:28
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 17.4.2018 tarihinde saat 6:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|Esenler
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Tuna Mah,Fatih Mah
|Açıklama
|:
|İçmesuyu İsale Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
|Başlama Tarihi
|:
|16.4.2018 - 09:28
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 17.4.2018 tarihinde saat 6:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|Güngören
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Mareşal Çakmak Mah,Haznedar Mah,Sanayi Mah,Merkez Mah,Gençosman Mah,Akıncılar Mah,Güven Mah,Güneştepe Mah
|Açıklama
|:
|İçmesuyu İsale Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
|Başlama Tarihi
|:
|16.4.2018 - 09:28
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 17.4.2018 tarihinde saat 6:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|Pendik
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Kurtdoğmuş Mah,Ballıca Mah
|Açıklama
|:
|İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
|Başlama Tarihi
|:
|16.4.2018 - 10:33
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 16.4.2018 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|Sarıyer
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Zekeriyaköy Mah
|Açıklama
|:
|İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
|Başlama Tarihi
|:
|16.4.2018 - 12:21
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 16.4.2018 tarihinde saat 13:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|Tuzla
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Tepeören Mah
|Açıklama
|:
|İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
|Başlama Tarihi
|:
|16.4.2018 - 11:05
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 16.4.2018 tarihinde saat 16:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|Ümraniye
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Necip Fazıl Mah,Esenşehir Mah,Esenkent Mah
|Açıklama
|:
|İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
|Başlama Tarihi
|:
|16.4.2018 - 09:23
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 16.4.2018 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.