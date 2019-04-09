Sular ne zaman gelecek? İSKİ 9 Nisan su kesintisi
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 9 Nisan Salı günü kesinti yaşanacak ilçeleri açıkladı. Su kesintilerinin başlamasıyla birlikte vatandaşlar da 'Sular ne zaman gelecek?' sorusuna yanıt aramaya başladı. Peki, İstanbul'da hangi ilçelerde su kesintisi var? 9 Nisan'da Sular ne zaman gelecek?
İSKİ'nin resmi internet sitesinde yer alan bilgilere göre Ataşehir, Başakşehir, Beyoğlu, Kağıthane, Sancaktepe, Sultangazi ve Zeytinburnu ilçelerinde yer alan bazı mahallelere 'İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım' sebebiyle su verilemiyor. İşte, 'Sular ne zaman gelecek?' sorusunun yanıtı...
İlçe : Ataşehir
Etkilenen Mahalleler : İnönü Mah
Açıklama : İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi : 2019-04-09 12:15:37.0
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 9.4.2019 tarihinde saat 19:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Başakşehir
Etkilenen Mahalleler : İkitelli Osb
Açıklama : İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi : 2019-04-09 13:30:53.0
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 9.4.2019 tarihinde saat 19:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Beyoğlu
Etkilenen Mahalleler : Hacı Hüsrev-İstiklal Mah
Açıklama : İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi : 2019-04-09 14:21:40.0
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 9.4.2019 tarihinde saat 16:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Beyoğlu
Etkilenen Mahalleler : Örnektepe Mah,Sütlüce Mah
Açıklama : İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi : 2019-04-09 14:45:14.0
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 9.4.2019 tarihinde saat 21:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Kağıthane
Etkilenen Mahalleler : Mehmet Akif Ersoy Mah
Açıklama : İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi : 2019-04-09 14:45:14.0
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 9.4.2019 tarihinde saat 21:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Sancaktepe
Etkilenen Mahalleler : Osmangazi Mah
Açıklama : İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi : 2019-04-09 14:46:11.0
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 9.4.2019 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Sultangazi
Etkilenen Mahalleler : 50Yıl Mah
Açıklama : İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi : 2019-04-09 10:14:04.0
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 9.4.2019 tarihinde saat 17:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Sultangazi
Etkilenen Mahalleler : Cebeci Mah
Açıklama : İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi : 2019-04-09 15:47:04.0
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 9.4.2019 tarihinde saat 18:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Zeytinburnu
Etkilenen Mahalleler : Sümer Mah
Açıklama : İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi : 2019-04-09 14:39:52.0
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 9.4.2019 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
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