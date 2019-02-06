Sular ne zaman gelecek? İSKİ 6 Şubat kesintileri
İstanbul'un bazı ilçelerindeki mahallelerde su kesintileri yaşanıyor. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 6 Şubat Çarşamba günü kesinti yaşanacak ilçeleri açıkladı. Su kesintilerinin başlamasıyla birlikte vatandaşlar da 'Sular ne zaman gelecek?' sorusuna yanıt aramaya başladı. Peki, İstanbul'da hangi ilçelerde su kesintisi var? 6 Şubat'ta sular ne zaman gelecek?
İSKİ'nin resmi internet sitesinde yer alan bilgilere göre Beykoz, Esenyurt, Kağıthane ve Çatalca ilçelerinde yer alan bazı mahallelere 'İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım' sebebiyle su verilemiyor. İşte, 'Sular ne zaman gelecek?' sorusunun yanıtı...
İlçe : Beykoz
Etkilenen Mahalleler : İncirköy Mah,Çiğdem Mah,Soğuksu Mah
Açıklama : İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi : 6.2.2019 - 10:41
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 6.2.2019 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Esenyurt
Etkilenen Mahalleler : Güzelyurt Mah
Açıklama : İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi : 6.2.2019 - 12:49
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 6.2.2019 tarihinde saat 14:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Esenyurt
Etkilenen Mahalleler : Pınar Mah,Bağlarçeşme Mah
Açıklama : İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi : 6.2.2019 - 13:20
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 6.2.2019 tarihinde saat 15:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Kağıthane
Etkilenen Mahalleler : Telsizler Mah,Harmantepe Mah,Gültepe Mah
Açıklama : İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi : 6.2.2019 - 10:43
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 6.2.2019 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Çatalca
Etkilenen Mahalleler : İhsaniye Mah,İnceğiz Mah,Gökçeali Mah,Kabakça Mah
Açıklama : İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi : 6.2.2019 - 12:46
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 6.2.2019 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle