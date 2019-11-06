Sular ne zaman gelecek? İSKİ 6 Kasım su kesintisi programı
İSKİ'den (İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi) su kesintisi duyurusu geldi. Yapılan duyuruya göre, Ataşehir ve Kağıthane’de su kesintisi yaşanacak. Kesintilerden Örnek ve Seyrantepe Mahallesi etkilenecek. Peki, sular ne zaman gelecek? İSKİ 6 Kasım su kesintisi programı
İstanbul'un bazı ilçelerine arıza, bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle su verilemiyor. Kesintilerin olduğu bölgede yaşayan vatandaşlar, su kesintisinin ne kadar devam edeceği sorusuna internet üzerinden yanıt arıyor. Peki, İstanbul'un hangi ilçelerinde su kesintisi yaşanacak, sular ne zaman gelecek? İşte, İSKİ 6 Kasım su kesintisi programı...
Arıza Kesinti
İlçe
:
Ataşehir
Etkilenen Mahalleler
:
Örnek Mah
Açıklama
:
İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi
:
2019-11-06 06:53:07.0
Bitiş Tarihi
:
Çalışmanın tahmini olarak 6.11.2019 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe
:
Kağıthane
Etkilenen Mahalleler
:
Seyrantepe Mah
Açıklama
:
İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi
:
2019-11-06 08:55:19.0
Bitiş Tarihi
:
Çalışmanın tahmini olarak 6.11.2019 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle