Sular ne zaman gelecek? İSKİ 5 Şubat su kesintisi
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 5 Şubat Salı günü kesinti yaşanacak ilçeleri açıkladı. Su kesintilerinin başlamasıyla birlikte vatandaşlar da 'Sular ne zaman gelecek?' sorusuna yanıt aramaya başladı. Peki, İstanbul'da hangi ilçelerde su kesintisi var? Sular ne zaman gelecek?
İSKİ'nin resmi internet sitesinde yer alan bilgilere göre Avcılar, Bakırköy, Bağcılar ve Fatih ilçelerinde yer alan bazı mahallelere 'İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım' sebebiyle su verilemiyor. İşte, 'Sular ne zaman gelecek?' sorusunun yanıtı...
İlçe : Avcılar
Etkilenen Mahalleler : Merkez Mah,Cihangir Mah
Açıklama : İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi : 5.2.2019 - 09:57
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 5.2.2019 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Bakırköy
Etkilenen Mahalleler : Ataköy 2-5-6Kısım Mah
Açıklama : İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi : 5.2.2019 - 09:24
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 5.2.2019 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Bağcılar
Etkilenen Mahalleler : Mahmutbey Mah
Açıklama : İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi : 5.2.2019 - 09:14
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 5.2.2019 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Fatih
Etkilenen Mahalleler : Şehremini Mah,Mevlanakapı Mah
Açıklama : İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi : 5.2.2019 - 09:51
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 5.2.2019 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
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