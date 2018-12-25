Sular ne zaman gelecek? İSKİ 25-26 Aralık su kesintisi programı
İstanbul’un farklı ilçelerinden su kesintisi haberleri gelmeye devam ediyor. İçme suyu şebeke hattındaki arızanın giderimi için yapılan onarım çalışmaları nedeniyle birçok ilçede su kesintisi yaşanıyor. Peki, kesintiler ne zaman bitecek? Sular ne zaman gelecek?
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi tarafından 25 Aralık 2018 tarihine dair arıza kesinti sayfasında açıklamalarda bulundu. Kurumunda resmi internet sitesinde yer alan bilgilere göre; Ataşehir, Büyükçekmece, Esenler, Fatih, Beylikdüzü gibi birçok ilçede su kesintisi olacak. Peki, sular ne zaman gelecek?
İlçe : Ataşehir
Etkilenen Mahalleler : Mustafa Kemal Mah
Açıklama : İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi : 25.12.2018 - 12:42
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 25.12.2018 tarihinde saat 16:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe: B.Çekmece
Etkilenen Mahalleler: Kamiloba Mah,Celaliye Mah
Açıklama: İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi: 25.12.2018 - 11:58
Bitiş Tarihi: Çalışmanın tahmini olarak 25.12.2018 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe: Bağcılar
Etkilenen Mahalleler: 100Yıl Mah
Açıklama: İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi : 25.12.2018 - 13:48
Bitiş Tarihi: Çalışmanın tahmini olarak 25.12.2018 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe: Beylikdüzü
Etkilenen Mahalleler : Adnan Kahveci Mah
Açıklama : İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi : 25.12.2018 - 13:01
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 25.12.2018 tarihinde saat 19:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Esenler
Etkilenen Mahalleler : Fatih Mah
Açıklama : İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi : 25.12.2018 - 13:52
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 25.12.2018 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Fatih
Etkilenen Mahalleler : Muhsinehatun Mah,Mimar Hayrettin Mah,Mimar Kemalettin Mah,Mesihpaşa Mah,Kocamustafapaşa Mah,Şehsuvar Bey Mah,Küçük Ayasofya Mah,Silivrikapı Mah,Topkapı Mah,Yedikule Mah,Sümbül Efendi Mah,Nişanca Mah,Sarac İshak Mah,Sultan Ahmet Mah,Katip Kasım Mah,Aksaray Mah,Emin Sinan Mah,Binbirdirek Mah,Cerrahpaşa Mah,Cankurtaran Mah,Karagümrük Mah,Haseki Sultan Mah
Açıklama : İçmesuyu İsale Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi : 25.12.2018 - 13:12
Bitiş Tarihi: Çalışmanın tahmini olarak 26.12.2018 tarihinde saat 2:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Fatih
Etkilenen Mahalleler :Ali Kuşçu Mah,Atikali Mah,Silivrikapı Mah,İskenderpaşa Mah,Kocamustafapaşa Mah,Aksaray Mah,Cerrahpaşa Mah,Molla Gürani Mah,Haseki Sultan Mah,Cankurtaran Mah,Ayvansaray Mah,Seyyid Ömer Mah,Katip Kasım Mah
Açıklama : İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi : 25.12.2018 - 14:06
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 26.12.2018 tarihinde saat 2:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe:Sultangazi
Etkilenen Mahalleler: Zübeyde Hanım Mah
Açıklama:İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi :25.12.2018 - 14:02
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 25.12.2018 tarihinde saat 16:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Silivri
Etkilenen Mahalleler : Sancaktepe Mah[Çanta Bld Fatih Mah],Balaban Mah[Çanta Bld Mimar Sinan Mah]
Açıklama : İçmesuyu İsale Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi : 25.12.2018 - 11:18
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 26.12.2018 tarihinde saat 2:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Zeytinburnu
Etkilenen Mahalleler : Sümer Mah,Telsiz Mah,Nuripaşa Mah,Seyit Nizam Mah,Yeşiltepe Mah,Zeytinburnu,Veliefendi Mah,Yenidoğan Mah,Merkez Efendi Mah,Beştelsiz Mah,Gökalp Mah,Cırpıcı Mah,Kazlıçeşme Mah,Maltepe Mah
Açıklama: İçmesuyu İsale Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi : 25.12.2018 - 13:12
Bitiş Tarihi: Çalışmanın tahmini olarak 26.12.2018 tarihinde saat 2:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe: Zeytinburnu
Etkilenen Mahalleler: Gökalp Mah,Beştelsiz Mah,Kazlıçeşme Mah,Telsiz Mah,Nuripaşa Mah
Açıklama: İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi : 25.12.2018 - 14:06
Bitiş Tarihi: Çalışmanın tahmini olarak 26.12.2018 tarihinde saat 2:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
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