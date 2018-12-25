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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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25.12.2018 - 14:38, Son Güncelleme:

Sular ne zaman gelecek? İSKİ 25-26 Aralık su kesintisi programı

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Sular ne zaman gelecek? İSKİ 25-26 Aralık su kesintisi programı

İstanbul’un farklı ilçelerinden su kesintisi haberleri gelmeye devam ediyor. İçme suyu şebeke hattındaki arızanın giderimi için yapılan onarım çalışmaları nedeniyle birçok ilçede su kesintisi yaşanıyor. Peki, kesintiler ne zaman bitecek? Sular ne zaman gelecek?

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi tarafından 25 Aralık 2018 tarihine dair arıza kesinti sayfasında açıklamalarda bulundu. Kurumunda resmi internet sitesinde yer alan bilgilere göre; Ataşehir, Büyükçekmece, Esenler, Fatih, Beylikdüzü gibi birçok ilçede su kesintisi olacak. Peki, sular ne zaman gelecek?

İlçe : Ataşehir

Etkilenen Mahalleler  : Mustafa Kemal Mah

Açıklama : İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.

Başlama Tarihi   : 25.12.2018 - 12:42

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 25.12.2018 tarihinde saat 16:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti

İlçe: B.Çekmece

Etkilenen Mahalleler: Kamiloba Mah,Celaliye Mah

Açıklama: İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.

Başlama Tarihi: 25.12.2018 - 11:58

Bitiş Tarihi: Çalışmanın tahmini olarak 25.12.2018 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti

İlçe: Bağcılar

Etkilenen Mahalleler: 100Yıl Mah

Açıklama: İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.

Başlama Tarihi   : 25.12.2018 - 13:48

Bitiş Tarihi: Çalışmanın tahmini olarak 25.12.2018 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti

İlçe: Beylikdüzü

Etkilenen Mahalleler : Adnan Kahveci Mah

Açıklama :  İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.

Başlama Tarihi   :  25.12.2018 - 13:01

Bitiş Tarihi :  Çalışmanın tahmini olarak 25.12.2018 tarihinde saat 19:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti

İlçe : Esenler

Etkilenen Mahalleler : Fatih Mah

Açıklama : İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.

Başlama Tarihi   : 25.12.2018 - 13:52

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 25.12.2018 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti

İlçe : Fatih

Etkilenen Mahalleler : Muhsinehatun Mah,Mimar Hayrettin Mah,Mimar Kemalettin Mah,Mesihpaşa Mah,Kocamustafapaşa Mah,Şehsuvar Bey Mah,Küçük Ayasofya Mah,Silivrikapı Mah,Topkapı Mah,Yedikule Mah,Sümbül Efendi Mah,Nişanca Mah,Sarac İshak Mah,Sultan Ahmet Mah,Katip Kasım Mah,Aksaray Mah,Emin Sinan Mah,Binbirdirek Mah,Cerrahpaşa Mah,Cankurtaran Mah,Karagümrük Mah,Haseki Sultan Mah

Açıklama :  İçmesuyu İsale Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.

Başlama Tarihi   : 25.12.2018 - 13:12

Bitiş Tarihi: Çalışmanın tahmini olarak 26.12.2018 tarihinde saat 2:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti

İlçe         :              Fatih

Etkilenen Mahalleler :Ali Kuşçu Mah,Atikali Mah,Silivrikapı Mah,İskenderpaşa Mah,Kocamustafapaşa Mah,Aksaray Mah,Cerrahpaşa Mah,Molla Gürani Mah,Haseki Sultan Mah,Cankurtaran Mah,Ayvansaray Mah,Seyyid Ömer Mah,Katip Kasım Mah

Açıklama :  İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.

Başlama Tarihi   : 25.12.2018 - 14:06

Bitiş Tarihi :  Çalışmanın tahmini olarak 26.12.2018 tarihinde saat 2:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti

İlçe:Sultangazi

Etkilenen Mahalleler: Zübeyde Hanım Mah

Açıklama:İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.

Başlama Tarihi   :25.12.2018 - 14:02

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 25.12.2018 tarihinde saat 16:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti

İlçe : Silivri

Etkilenen Mahalleler : Sancaktepe Mah[Çanta Bld Fatih Mah],Balaban Mah[Çanta Bld Mimar Sinan Mah]

Açıklama : İçmesuyu İsale Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.

Başlama Tarihi   : 25.12.2018 - 11:18

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 26.12.2018 tarihinde saat 2:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti

İlçe : Zeytinburnu

Etkilenen Mahalleler : Sümer Mah,Telsiz Mah,Nuripaşa Mah,Seyit Nizam Mah,Yeşiltepe Mah,Zeytinburnu,Veliefendi Mah,Yenidoğan Mah,Merkez Efendi Mah,Beştelsiz Mah,Gökalp Mah,Cırpıcı Mah,Kazlıçeşme Mah,Maltepe Mah

Açıklama: İçmesuyu İsale Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.

Başlama Tarihi   : 25.12.2018 - 13:12

Bitiş Tarihi: Çalışmanın tahmini olarak 26.12.2018 tarihinde saat 2:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti

İlçe: Zeytinburnu

Etkilenen Mahalleler: Gökalp Mah,Beştelsiz Mah,Kazlıçeşme Mah,Telsiz Mah,Nuripaşa Mah

Açıklama: İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.

Başlama Tarihi   : 25.12.2018 - 14:06

Bitiş Tarihi: Çalışmanın tahmini olarak 26.12.2018 tarihinde saat 2:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

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