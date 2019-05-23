Sular ne zaman gelecek? İSKİ 23 Mayıs su kesintisi programı
İSKİ (İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi) 23 Mayıs Perşembe günü birçok İstanbul ilçesinde su kesintisi yaşanacağını duyurdu. Su kesintisi sebebiyle gündelik işlerinde aksamalar yaşayan vatandaşlar 'İstanbul’da sular ne zaman gelecek?' sorusuna cevap arıyor. İşte, İSKİ 23 Mayıs su kesintisi programı
İSKİ'den yapılan duyuruya göre, pek çok ve ilçeye bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle su kesintileri yaşanacak. İstanbul’da ikamet eden vatandaşlar hangi ilçede su kesintisi yaşanacak, saat kaçta başlayacak ve sular ne zaman gelecek sorularına internet üzerinden yanıt buluyor.
Arıza Kesinti
İlçe
:
Başakşehir
Etkilenen Mahalleler
:
Başakşehir Mah
Açıklama
:
İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi
:
2019-05-23 09:51:39.0
Bitiş Tarihi
:
Çalışmanın tahmini olarak 23.5.2019 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe
:
Beykoz
Etkilenen Mahalleler
:
Gümüşsuyu Mah
Açıklama
:
İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi
:
2019-05-23 09:31:39.0
Bitiş Tarihi
:
Çalışmanın tahmini olarak 23.5.2019 tarihinde saat 12:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe
:
Fatih
Etkilenen Mahalleler
:
Hobyar Mah
Açıklama
:
İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi
:
2019-05-23 10:02:16.0
Bitiş Tarihi
:
Çalışmanın tahmini olarak 23.5.2019 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe
:
Sarıyer
Etkilenen Mahalleler
:
Ayazağa Mah
Açıklama
:
İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi
:
2019-05-23 09:03:36.0
Bitiş Tarihi
:
Çalışmanın tahmini olarak 23.5.2019 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe
:
Sarıyer
Etkilenen Mahalleler
:
Kemer Mah,Bahçeköy Yeni Mah,Bahçeköy Merkez Mah
Açıklama
:
İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi
:
2019-05-23 09:40:02.0
Bitiş Tarihi
:
Çalışmanın tahmini olarak 23.5.2019 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe
:
Sultangazi
Etkilenen Mahalleler
:
Yunus Emre Mah
Açıklama
:
İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi
:
2019-05-23 09:12:04.0
Bitiş Tarihi
:
Çalışmanın tahmini olarak 23.5.2019 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe
:
Üsküdar
Etkilenen Mahalleler
:
Yavuz Türk Mah
Açıklama
:
İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi
:
2019-05-23 08:23:46.0
Bitiş Tarihi
:
Çalışmanın tahmini olarak 23.5.2019 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe
:
Üsküdar
Etkilenen Mahalleler
:
Kirazlıtepe Mah
Açıklama
:
İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi
:
2019-05-23 10:06:31.0
Bitiş Tarihi
:
Çalışmanın tahmini olarak 23.5.2019 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
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