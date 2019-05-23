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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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23.05.2019 - 10:26, Son Güncelleme:

Sular ne zaman gelecek? İSKİ 23 Mayıs su kesintisi programı

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Sular ne zaman gelecek? İSKİ 23 Mayıs su kesintisi programı

İSKİ (İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi) 23 Mayıs Perşembe günü birçok İstanbul ilçesinde su kesintisi yaşanacağını duyurdu. Su kesintisi sebebiyle gündelik işlerinde aksamalar yaşayan vatandaşlar 'İstanbul’da sular ne zaman gelecek?' sorusuna cevap arıyor. İşte, İSKİ 23 Mayıs su kesintisi programı

İSKİ'den yapılan duyuruya göre, pek çok ve ilçeye bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle su kesintileri yaşanacak. İstanbul’da ikamet eden vatandaşlar hangi ilçede su kesintisi yaşanacak, saat kaçta başlayacak ve sular ne zaman gelecek sorularına internet üzerinden yanıt buluyor.

Arıza Kesinti

 

İlçe

:

Başakşehir

Etkilenen Mahalleler

:

Başakşehir Mah

Açıklama

:

İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.

Başlama Tarihi

:

2019-05-23 09:51:39.0

Bitiş Tarihi

:

Çalışmanın tahmini olarak 23.5.2019 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

 

Arıza Kesinti

İlçe

:

Beykoz

Etkilenen Mahalleler

:

Gümüşsuyu Mah

Açıklama

:

İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.

Başlama Tarihi

:

2019-05-23 09:31:39.0

Bitiş Tarihi

:

Çalışmanın tahmini olarak 23.5.2019 tarihinde saat 12:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

 

 

Arıza Kesinti

İlçe

:

Fatih

Etkilenen Mahalleler

:

Hobyar Mah

Açıklama

:

İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.

Başlama Tarihi

:

2019-05-23 10:02:16.0

Bitiş Tarihi

:

Çalışmanın tahmini olarak 23.5.2019 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

 

Arıza Kesinti

İlçe

:

Sarıyer

Etkilenen Mahalleler

:

Ayazağa Mah

Açıklama

:

İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.

Başlama Tarihi

:

2019-05-23 09:03:36.0

Bitiş Tarihi

:

Çalışmanın tahmini olarak 23.5.2019 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

 

 

Arıza Kesinti

İlçe

:

Sarıyer

Etkilenen Mahalleler

:

Kemer Mah,Bahçeköy Yeni Mah,Bahçeköy Merkez Mah

Açıklama

:

İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.

Başlama Tarihi

:

2019-05-23 09:40:02.0

Bitiş Tarihi

:

Çalışmanın tahmini olarak 23.5.2019 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

 

Arıza Kesinti

İlçe

:

Sultangazi

Etkilenen Mahalleler

:

Yunus Emre Mah

Açıklama

:

İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.

Başlama Tarihi

:

2019-05-23 09:12:04.0

Bitiş Tarihi

:

Çalışmanın tahmini olarak 23.5.2019 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

 

 

Arıza Kesinti

İlçe

:

Üsküdar

Etkilenen Mahalleler

:

Yavuz Türk Mah

Açıklama

:

İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.

Başlama Tarihi

:

2019-05-23 08:23:46.0

Bitiş Tarihi

:

Çalışmanın tahmini olarak 23.5.2019 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

 

Arıza Kesinti

İlçe

:

Üsküdar

Etkilenen Mahalleler

:

Kirazlıtepe Mah

Açıklama

:

İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.

Başlama Tarihi

:

2019-05-23 10:06:31.0

Bitiş Tarihi

:

Çalışmanın tahmini olarak 23.5.2019 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

 

 

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